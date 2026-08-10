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ジェイミー・ヴァーディーに驚きのイングランド復帰浮上 意外なクラブがレスター・シティのレジェンドを獲得候補に
ウェストハムがベテランFWを注視か
多くの人が予想していなかった展開の中、チャンピオンシップのウェストハム・ユナイテッドが、ヴァーディ獲得に向けた有力候補として浮上している。『Sky Sports』によると、ウェストハムは39歳FWの状況を注視しているという。最近プレミアリーグから降格した同クラブは、攻撃の選択肢を強化しようとしている。ヌーノ・エスピリト・サント監督は、夏の移籍市場が閉まる前に、実績ある得点者を陣容に加えることを望んでいると伝えられている。
ロンドン・スタジアムを本拠とするクラブからの関心は、すでに前線に大きな才能を抱えているにもかかわらず示されている。ウェストハムは現在、パブロとタティ・カステジャノスを擁しており、この2人はクラブがプレミアリーグに在籍していた時期に、合計約4500万ポンドで加入した。さらに、クラブキャプテンのジャロッド・ボーウェンも、最近クラブへの長期的な将来を託した後も、中央の重要な選択肢であり続けている。
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オウルズ復帰の可能性は消滅
ウェストハムの関心が浮上する前、バーディーには少年時代を過ごしたクラブであるシェフィールド・ウェンズデーへの感動的な復帰の可能性が強く報じられていた。フクロウ軍団は現在、財政不安と勝ち点18の減点に見舞われた悲惨なシーズンを受け、リーグ1での戦いに向けた準備を進めている。ヒルズボロでのロマンあふれる再会も取り沙汰されていたが、このストライカーは自身のプラットフォームを使ってそのうわさから距離を置いた。
元イングランド代表のバーディーは、自身のポッドキャスト『Jamie Vardy's Having A Party』で、この憶測について直接言及した。共同ホストのマニシュ・バシンに対し、バーディーはこう語っている。「短く言えば、ノーだ。そういう類いのことなんだ。自分はずっと、いったん放出されたら、その章はそこで閉じたようなものだと言ってきた。それが自分だし、自分はそういう人間なんだ。そうなる運命ではなかったし、これからもそうなることはない」
イタリアでの冒険は悲劇的な結末に終わる
ヴァーディの復帰の可能性は、セリエAのクレモネーゼでのプレーを経たものだ。同クラブでは29試合に出場して7得点を記録した。しかし個人として結果を残した一方で、クラブはシーズン最終節で降格の悲劇を味わい、これを受けて同選手は6月にフリーで退団した。さらに最近はレスター・シティのトレーニンググラウンドでメディカルチェックを受けている姿も確認されたが、500試合で200得点を挙げたことで知られる古巣レスター・シティに再加入するわけではないと、すぐに明らかにされた。
39歳となったヴァーディは、引退はまだ考えていないことを明確にしている。少なくともあと1シーズンは高いレベルでプロとしてプレーする決意を保っている。パラシュートペイメントによる財政的な安定を追い風にするウェストハムは、プレミアリーグのレジェンドというその地位に見合う高額契約を、このベテランFWに提示できる強い立場にある。
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ヌーノ、適切なプロフィールを要求へ
ウェストハムによるヴァーディ獲得への動きは、ヌーノ体制下でのより広範な補強戦略の一環である。指揮官は、クラブが移籍市場で高額な失敗を犯さないようにすることを強く望んでいる。とりわけトロイ・パロットのような他のターゲットとも結びつけられてきた中で、この指揮官は交渉における正確さの必要性を繰り返し訴えてきた。
自身の移籍プランについてメディアに語ったヌーノは、クラブが取っている慎重なアプローチを説明した。このポルトガル人戦術家は次のように述べている。「私たちにはあまり時間がないが、ミスはしたくない。加入してくる選手が適切であることが極めて重要だ。だからこそ、正しい判断を下せるよう時間をかけている。ターゲットは特定しているし、プロフィールも名前も把握している。だからクラブにはクラブの仕事をしてもらう。特定の選手について話したくはない」
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