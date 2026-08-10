ヴァーディの復帰の可能性は、セリエAのクレモネーゼでのプレーを経たものだ。同クラブでは29試合に出場して7得点を記録した。しかし個人として結果を残した一方で、クラブはシーズン最終節で降格の悲劇を味わい、これを受けて同選手は6月にフリーで退団した。さらに最近はレスター・シティのトレーニンググラウンドでメディカルチェックを受けている姿も確認されたが、500試合で200得点を挙げたことで知られる古巣レスター・シティに再加入するわけではないと、すぐに明らかにされた。

39歳となったヴァーディは、引退はまだ考えていないことを明確にしている。少なくともあと1シーズンは高いレベルでプロとしてプレーする決意を保っている。パラシュートペイメントによる財政的な安定を追い風にするウェストハムは、プレミアリーグのレジェンドというその地位に見合う高額契約を、このベテランFWに提示できる強い立場にある。



