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ジェイミー・ヴァーディが39歳でプレミアリーグ復帰を狙う。クレモネーゼでセリエA降格を経験したレスターのレジェンドは、まるで「おとぎ話」のような帰還を目指す。
イタリアの冒険は終わり
『デイリー・メール』によると、クレモネーゼのセリエB降格が決まり、ヴァーディはイタリア滞在を短縮する方針だ。39歳のヴァーディは2025年9月、レスター・シティを退団して新挑戦のためフリー移籍で加入していた。 チームは8勝10分20敗の勝ち点34にとどまり、ヴァーディは29試合2108分出場して7ゴール3アシストを記録。ユヴェントス戦での一撃を含む結果で、いまだ衰えぬ得点感覚を示した。
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イングランドの未解決課題
ヴァーディはロンバルディアでの契約をもう1シーズン延長できたが、チームの2部降格を受け古巣復帰を検討し始めた。プレミアリーグのクラブは彼がまだ戦力になると判断し、移籍の可能性を模索している。イングランドではプレミアリーグ342試合で145ゴール50アシストを記録している。 通算500試合出場、200得点、71アシストをマーク。2012年にフリートウッドから加入し、16年の優勝に貢献。史上最年長でゴールデンブーツ賞も獲得した。
勲章を受けた退役軍人の最期の章
キング・パワー・スタジアムで過ごした期間、このフォワードは多くのタイトルを獲得した。2016年のリーグ優勝、2021年のFAカップ、コミュニティ・シールド、2度の2部リーグ優勝などがある。また、年間最優秀選手賞も受賞している。 昨夏イングランドを去る際にはフェイエノールトなどからの大型オファーを断り、イタリア挑戦を選んだ。33歳197日で23得点を挙げ得点王になった実績が示すように、年齢は障害ではない。その経験と勝利への執念が、今も彼への需要を生んでいる。
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この伝説的なフォワードの将来はどうなるのか？
夏の移籍市場が近づく中、ヴァーディは選択肢を慎重に検討する。数週間以内に複数のプレミアリーグクラブが代理人と交渉し、短期契約での獲得を目指す見込みだ。ファンは、この象徴的なストライカーがイングランド最高舞台で輝ける最後のチャンスをどのクラブが与えるのか注目している。