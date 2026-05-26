キング・パワー・スタジアムで過ごした期間、このフォワードは多くのタイトルを獲得した。2016年のリーグ優勝、2021年のFAカップ、コミュニティ・シールド、2度の2部リーグ優勝などがある。また、年間最優秀選手賞も受賞している。 昨夏イングランドを去る際にはフェイエノールトなどからの大型オファーを断り、イタリア挑戦を選んだ。33歳197日で23得点を挙げ得点王になった実績が示すように、年齢は障害ではない。その経験と勝利への執念が、今も彼への需要を生んでいる。