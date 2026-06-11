ジェイミー・ヴァーディが「狂気じみた」セリエAを厳しく批判。元レスタースターは、プレースタイルと練習方法を痛烈に非難した。

ジェイミー・ヴァーディは新ポッドキャスト『Having A Party』第1回で、クレモネーゼでのシーズンを率直に振り返った。フリー移籍で加入し、セリエA29試合で7得点を挙げたが、チームは残留できなかった。

彼は、イタリアの監督が課す練習の量と強度が試合でのパフォーマンスに逆効果だと指摘した。

ヴァーディはこう説明する。プレミアリーグと比べると、イタリアはペースが遅く守備的だ。休みなく走り続け、試合になると体力が残っていない。38、39歳では特にきつい。 でもこれは僕だけの問題じゃない。ここでのシステム自体がそうなんだ。しかもスポーツディレクターが何でも口出ししてくる。正気じゃないよ」