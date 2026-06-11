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ジェイミー・ヴァーディが「狂気じみた」セリエAを厳しく批判。元レスタースターは、プレースタイルと練習方法を痛烈に非難した。
トレーニング方法への厳しい批判
ジェイミー・ヴァーディは新ポッドキャスト『Having A Party』第1回で、クレモネーゼでのシーズンを率直に振り返った。フリー移籍で加入し、セリエA29試合で7得点を挙げたが、チームは残留できなかった。
彼は、イタリアの監督が課す練習の量と強度が試合でのパフォーマンスに逆効果だと指摘した。
ヴァーディはこう説明する。プレミアリーグと比べると、イタリアはペースが遅く守備的だ。休みなく走り続け、試合になると体力が残っていない。38、39歳では特にきつい。 でもこれは僕だけの問題じゃない。ここでのシステム自体がそうなんだ。しかもスポーツディレクターが何でも口出ししてくる。正気じゃないよ」
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メンタルと休息の管理
その後、このストライカーはリーグ戦の試合ごとに必要な心身の準備に言及した。このセンターフォワードは、イタリアのトレーニング文化では選手が十分に回復できず、それがピッチ上のパフォーマンスを落とす悪循環を生んでいると語った。
その根拠として彼は具体的な例を示した。「ボローニャ戦の前、僕たちはイングランドでいつも通り試合の翌日は休んだ。 全員がリフレッシュしてピッチに立ち、3－1で勝った。みんな有頂天だった。だから『このまま行こう』と思った。ところが、「この試合は重要だ」という理由でまた毎日練習に戻った。なぜ？ どの試合も重要で、違いはない。少なくとも僕はそう思う」
家庭の事情でイギリスに帰国
イタリア生活はピッチ内外で複雑だった。ガルダ湖畔サロの別荘を選んでも、ヴァーディ一家は適応に苦しみ、彼は家族への罪悪感を振り返った。
彼は海外移籍についてこう振り返る。「家族を連れて海外に移住するのは本当に大変でした。帰国したときはほっとしました。息子たちはすでに帰らせていました。とても苦労し、罪悪感も感じました。」
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人生観と、命綱としてのサッカー
イタリアでのプレーには暗い面もあったが、ヴァーディは前向きな性格を失っていない。彼は最高のパフォーマンスには遊び心と楽しさが不可欠だと語り、サッカーが自分を暗く危険な道から遠ざけてくれたと振り返った。
「僕は楽しんでいる時が最高なんだ。 笑うことが大切。下部リーグでベンチでも笑っていた。諦めなかったから価値があった。サッカーが僕を救った。自滅ボタンを押していれば、別の人生、 maybe アルカトラズだったかもしれない。