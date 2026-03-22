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ジェイミー・ヴァーディが決定的な活躍を見せた！元レスター＆イングランド代表のカリスマ選手が、クレモネーゼのセリエA残留に大きく貢献した
タルディーニでのヴァーディーの魔法のようなプレー
39歳になったとはいえ、ヴァーディは依然として、最も重要な場面で存在感を示す術を知っている。67分にアントニオ・サナブリアと交代でピッチに入った元レスターのキャプテンは、瞬く間に試合の流れを変えた。パルマの守備陣がバランスを崩し、同点ゴールを狙う中、ヴァーディは左サイドで難しいボールをコントロールすると、見事なパスを送り、ヤリ・ヴァンデプッテを絶好の位置に送り込み、チームのリードを2点に広げた。 クレモネーゼはそれ以前に、54分にユセフ・マレのゴールで先制していた。
「これが必要だったんだ！」
このイングランド人ストライカーの活躍は、残留争いにおけるこの3ポイントの重要性を痛感していた本人自身によって、ソーシャルメディア上でも称賛された。彼は自身のインスタグラムを通じて、クレモネーゼのサポーター全員に向けて明確なメッセージを送り、この結果について次のようにコメントした。「まさにこれが必要だった！今日のチームのパフォーマンスは素晴らしかった。これを土台にさらに前進しよう！」
ジャンパオロがクレモネーゼを刷新
マルコ・ジャンパオロ監督のクレモネーゼ指揮官としてのデビュー戦は、これ以上ないほど素晴らしいものとなった。ジャンパオロ監督はチームの戦術を刷新し、ボール保持に執拗な4-2-4のフォーメーションを採用。これにより、カルロス・クエスタ率いるパルマの戦術を完全に崩した。チームは流れるようなパスワークで前半を支配し、ヴァンデプッテとフェデリコ・ボナッツォーリが何度か先制点のチャンスを掴んだ。特にボナッツォーリはオフサイドでゴールが取り消される場面もあった。
他のストライカーよりもサナブリアを起用した理由を問われたジャンパオロ監督は、次のように答えた。「彼の特性だ。彼はストライカーとしての資質を備えており、ある程度の調整が必要だった。この試合では、彼に与えられた任務や役割により適していると考え、彼はそれにうまく応えてくれたと思う。懸命に働き、試合に積極的に関わっていた。 この選択は、試合の性質と、サンアブリア、ジュリッチ、ヴァーディのそれぞれ異なる特性に基づいたものだ。」
- AFP
レスターのレジェンドの次なる活躍は？
この目覚ましい活躍を受けて、コーチ陣はヴァーディがスタメンとしてより安定した出場機会を得る準備ができているかどうかを判断するというプレッシャーにさらされることになるだろう。 ベンチから試合の流れを変える彼の能力はチームにとって大きな強みだが、ヴァンデプッテやその他の攻撃陣との相性の良さを考慮すれば、クレモネーゼは今後の試合で彼を初戦から主力として起用するかもしれない。クレモネーゼは4月5日、ジョヴァンニ・ジーニ・スタジアムでボローニャを迎え撃ち、降格圏からの脱出を目指す戦いに再び挑む。
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