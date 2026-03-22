マルコ・ジャンパオロ監督のクレモネーゼ指揮官としてのデビュー戦は、これ以上ないほど素晴らしいものとなった。ジャンパオロ監督はチームの戦術を刷新し、ボール保持に執拗な4-2-4のフォーメーションを採用。これにより、カルロス・クエスタ率いるパルマの戦術を完全に崩した。チームは流れるようなパスワークで前半を支配し、ヴァンデプッテとフェデリコ・ボナッツォーリが何度か先制点のチャンスを掴んだ。特にボナッツォーリはオフサイドでゴールが取り消される場面もあった。

他のストライカーよりもサナブリアを起用した理由を問われたジャンパオロ監督は、次のように答えた。「彼の特性だ。彼はストライカーとしての資質を備えており、ある程度の調整が必要だった。この試合では、彼に与えられた任務や役割により適していると考え、彼はそれにうまく応えてくれたと思う。懸命に働き、試合に積極的に関わっていた。 この選択は、試合の性質と、サンアブリア、ジュリッチ、ヴァーディのそれぞれ異なる特性に基づいたものだ。」