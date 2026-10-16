バーディは金曜夜に先制点を挙げ、39歳になってもなお活躍できることを証明した。この試合2本目のシュートでネットを揺らし、2025年5月18日以来となるイングランドでのゴールを記録した。

前半終了が近づくなか、ストライカーの先制点でバーンリーがリードしたものの、ニッキー・ハイエン監督のチームは個々のミスから崩れた。カイル・ウォーカーが自陣ペナルティエリアのすぐ外でボールを失うと、ショーン・ニーヴがロペスにパス。ロペスのシュートは左ポストに当たってゴールに入り、試合は振り出しに戻った。