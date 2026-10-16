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ライブ
Burnley v Charlton Athletic - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
翻訳者：

ジェイミー・ヴァーディがイングランド復帰戦でゴールも、ウルヴスがバーンリーのホームでの21試合未勝利という不振を長引かせる

ジェイミー・ヴァーディ
バーンリー
バーンリー 対 ウォルヴァーハンプトン
ウォルヴァーハンプトン
EFL チャンピオンシップ

ジェイミー・ヴァーディは前半にゴールを決め、イングランドサッカーへの復帰を飾った。しかしバーンリーはウルブスに1-2で痛恨の敗戦を喫し、本拠地ターフ・ムーアでのリーグ戦未勝利記録は21試合に伸びた。守備のミスをフェル・ロペスとタワンダ・チレワに突かれ、アウェーのウルブスに見事な逆転を許した。失望したホームのサポーターは怒りをあらわにした。

  • ヴァーディが復帰戦でゴール

    バーディは金曜夜に先制点を挙げ、39歳になってもなお活躍できることを証明した。この試合2本目のシュートでネットを揺らし、2025年5月18日以来となるイングランドでのゴールを記録した。

    前半終了が近づくなか、ストライカーの先制点でバーンリーがリードしたものの、ニッキー・ハイエン監督のチームは個々のミスから崩れた。カイル・ウォーカーが自陣ペナルティエリアのすぐ外でボールを失うと、ショーン・ニーヴがロペスにパス。ロペスのシュートは左ポストに当たってゴールに入り、試合は振り出しに戻った。

  • Burnley v Wolverhampton Wanderers - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    守備のミスがバーンリーに響く

    バーンリーはハーフタイム後に試合の主導権を完全に失い、残り18分でウルヴスにリードを許した。イゴールのひどいトラップミスにより、チレワにシュートの絶好機が転がり込んだ。

    グレゴワール・クーデルはシュートに触れたものの、ボールはGKの頭上を越え、クロスバーの下に落ちた。バーンリーはその後ほとんど反撃できず、試合終了の笛とともにブーイングを浴びた。今季リーグ戦5敗目を喫し、チャンピオンシップの順位表で下位に低迷する状況が続いている。

  • ターフ・ムーアの呪いは続く

    この敗戦により、バーンリーはリーグ戦のホームでほぼ12カ月間勝利がなく、最後に勝った10月18日から苦しい状況が続いている。この間のホームでの成績は11敗10分で、イングランドの上位4カテゴリーを通じて最長のホーム未勝利記録となっている。試合前、ヴァーディは今季がプロとして最後のシーズンになるかと問われ、「夏まで待って、自分の脚が頭に何と言うかを聞くしかないね！」と答えた。

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  • Burnley v Wolverhampton Wanderers - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    両クラブの今後は？

    3試合ぶりの勝利で6位に浮上したウルヴスは、大きな弾みを得ており、さらに勢いをつけたいところだ。一方、バーンリーは降格争いから抜け出すため、低迷するホームでの成績を立て直し、守備を引き締めることが急務だ。

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