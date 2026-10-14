双方に関心はあるものの、交渉が完全に頓挫しかねない大きな金銭面の隔たりがある。サンチョは400万ユーロ（約400万ユーロ）の給与を求めて譲らないと報じられているが、現在の予算上の制約を考えると、ヘタフェがその額を支払うのは不可能とみられている。スペインの同クラブはプレミアリーグの強豪クラブよりもはるかに限られた規模で運営されており、この給与額は既存の給与体系を大きく崩すことになる。

クラブが提示額と選手の要求額の差を埋めるための工夫を探るなか、交渉は続く見通しだ。成果に応じたボーナスや、双方にとって都合の良い短期契約などが考えられるが、現状では金銭面の問題が移籍成立への最大の障害となっている。ヘタフェは、サンチョのピッチに戻りたいという思いが、最終的に個人条件での妥協につながり、移籍を後押しすることを期待している。