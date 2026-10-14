Getty Images Sport
翻訳者：
ジェイドン・サンチョがヘタフェへ？ ラ・リーガのクラブがフリーの同選手獲得に向けて野心的な動き
スペインのクラブ、フリー選手の獲得に向け大胆な動きを検討
サンチョのオールド・トラッフォードでの在籍が正式に終了した今、サッカー界の関心はその次の移籍先に集まり続けている。DAZNの報道をムンド・デポルティーボが伝えたところによると、ヘタフェが26歳のアタッカーを獲得する有力候補として浮上している。マドリードを本拠地とする同クラブは攻撃陣の強化を望んでおり、元ボルシア・ドルトムントのスター選手を、今季後半戦に前線を一変させ得る目玉補強と見ている。
報道によると、ヘタフェのホセ・ボルダラス監督はこのウインガーの技術を高く評価しており、かつて世界で最も移籍金の高い選手の一人となった当時の調子を取り戻せると考えている。クラブは長期的な財政の安定を損なわずにサンチョを獲得できるよう、契約の組み立て方を積極的に模索している。
- AFP
金銭面の障壁が合意成立を阻む
双方に関心はあるものの、交渉が完全に頓挫しかねない大きな金銭面の隔たりがある。サンチョは400万ユーロ（約400万ユーロ）の給与を求めて譲らないと報じられているが、現在の予算上の制約を考えると、ヘタフェがその額を支払うのは不可能とみられている。スペインの同クラブはプレミアリーグの強豪クラブよりもはるかに限られた規模で運営されており、この給与額は既存の給与体系を大きく崩すことになる。
クラブが提示額と選手の要求額の差を埋めるための工夫を探るなか、交渉は続く見通しだ。成果に応じたボーナスや、双方にとって都合の良い短期契約などが考えられるが、現状では金銭面の問題が移籍成立への最大の障害となっている。ヘタフェは、サンチョのピッチに戻りたいという思いが、最終的に個人条件での妥協につながり、移籍を後押しすることを期待している。
最近の拒絶とキャリアの低迷
サンチョの代理人らは新天地を求め、欧州では移籍先として比較的珍しい地域も含め、さまざまな市場を探ってきた。報道によれば、最近ではロシア王者クラスノダールにサンチョの獲得が持ちかけられたものの、同クラブは最終的にこのフリーの選手を獲得しないと決めたという。ほんの数年前、ドルトムントからマンチェスター・ユナイテッドへ移籍した際には、驚異的な8500万ユーロの移籍金が付いた選手だけに、その評価の急落ぶりは際立っている。
マンチェスターでの日々は、規律上の問題や継続的な出場機会の欠如に見舞われ、クラブ首脳陣との対立も公になった。チャンピオンズリーグの強豪クラブから具体的なオファーがないことは、ブンデスリーガでの全盛期からサンチョの評価がいかに下がったかを物語っている。
- Getty Images Sport
登録人数の制限と今後の試合日程
最終的に契約が成立しても、ヘタフェのファンが新加入候補のサンチョを欧州大会で見られるまでには時間がかかる。ヘタフェは12月17日にUEFAカンファレンスリーグでオランダの強豪アヤックスと対戦する予定だが、サンチョには出場資格がない。大会の現段階における選手登録期限はすでに過ぎており、新加入選手がメンバーリストに登録されるには決勝トーナメントまで待たなければならないためだ。イングランド代表で通算23試合に出場しているサンチョは、試合に向けたコンディションを整える間、当面は国内リーグでの出場に限られる。現在ラ・リーガで中位につけるヘタフェは、上位半分でシーズンを終えるために欠けている戦力がサンチョだと考えている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。