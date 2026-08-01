Getty Images
翻訳者：
ジアニ・インファンティーノ会長の指導力に打撃、FIFA会長が物議を醸すワールドカップ売却計画の撤回を余儀なくされる
インファンティーノ、物議を醸す提案を撤回
インファンティーノ会長は、広範な非難を受け、ワールドカップの商業権益の株式を売却するという物議を醸した計画を正式に断念した。この決定はFIFAトップにとって大きな敗北を意味するもので、その指導力は競技界の幹部たちから「大きく揺らいでいる」と評されていた。
問題となっていた構想は、男子および女子ワールドカップを含む主要な国際大会の商業面と運営面を統括する子会社を設立するというものだった。しかし、3つの大陸連盟がこの提案を真っ向から拒否。UEFAは、この計画が進められれば欧州各国がFIFA主催大会をボイコットする可能性があると警告していた。
土曜早朝に方針転換を認めたインファンティーノ会長は、このプロジェクトが深刻な内部対立を引き起こしていたことを認めた。「あらゆる意見に注意深く耳を傾けた結果、このプロジェクトが分断を生み出していることが明らかになった。したがって、この提案は進めない」とインファンティーノ会長は述べた。
- (C)Getty Images
内部の混乱と幹部の辞任
この提案はFIFAのチューリヒ本部内で前例のない組織的混乱を引き起こし、著名幹部の離脱につながった。『インディペンデント』によれば、インファンティーノ会長の上級顧問カルロス・コルデイロ氏と、最高執行責任者のケビン・ラムール氏は、ともにこの商業戦略に抗議して辞任した。
厳しい内容の退任声明の中で、ラムール氏はこの事業を公然と「一人の人物によるプロジェクト」と表現した。政界からもこの動きに非難の声が上がり、英国のアンディ・バーナム首相はこの商業スキームを「言語道断」と断じ、インファンティーノ氏は「組織を率いるにはふさわしくない人物だ」と主張した。
この屈辱的な撤回にもかかわらず、インファンティーノ氏は自身の最優先事項が引き続きサッカー界の世界統括団体を再び結束させることだと強調している。今後数週間のうちに関係者を集め、世界的な競技の発展に再び焦点を当てる計画を確認した。
UEFAがインファンティーノ会長の将来に疑問符
この投資計画の劇的な崩壊により、インファンティーノは自身の長期的な立場をめぐって厳しい scrutiny にさらされることになった。 BBC Radio 4の『Today』で語ったUEFA副会長ローラ・マカリスターは、FIFA会長に対する信頼が深刻に損なわれたことを明らかにした。
「今週、FIFA会長に対する信頼が大きく揺らいだのは間違いない」とマカリスターは語った。「当然ながら、人々は彼が世界的なフットボール組織としての私たちを前進させるリーダーなのかどうかを問うことになるだろう……興味深いのは、今週起きたことによってフットボールというスポーツ自体が傷ついたとは私は思っていないことだ。傷ついたのはFIFAという組織であり、会長だと思う」
今後の選挙でインファンティーノに対抗する候補をUEFAが支持する可能性があるかと問われると、マカリスターはこう答えた。「今は間違いなく、すべての連盟が選択肢を検討していると思うし、UEFAでも確実にそうすることになるだろう」
- Getty Images
世界のサッカーに次に何が起こるのか。
民営化提案が正式に頓挫したことで、FIFAは今後、世界のサッカー界全体で生じた亀裂の入った関係を立て直さなければならない。欧州サッカー界の首脳陣は今後のインファンティーノ会長の統治を見極める中で、この状況を慎重に検証していく構えだ。インファンティーノ会長は調和の回復を図り、通常の発展施策を前に進めようとしているが、この一件がもたらした組織的なダメージは今後数カ月にわたって尾を引く可能性がある。この出来事は、同会長のこれまでの任期の中でも最も波乱に満ちた章の一つとして位置づけられる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。