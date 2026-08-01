インファンティーノ会長は、広範な非難を受け、ワールドカップの商業権益の株式を売却するという物議を醸した計画を正式に断念した。この決定はFIFAトップにとって大きな敗北を意味するもので、その指導力は競技界の幹部たちから「大きく揺らいでいる」と評されていた。

問題となっていた構想は、男子および女子ワールドカップを含む主要な国際大会の商業面と運営面を統括する子会社を設立するというものだった。しかし、3つの大陸連盟がこの提案を真っ向から拒否。UEFAは、この計画が進められれば欧州各国がFIFA主催大会をボイコットする可能性があると警告していた。

土曜早朝に方針転換を認めたインファンティーノ会長は、このプロジェクトが深刻な内部対立を引き起こしていたことを認めた。「あらゆる意見に注意深く耳を傾けた結果、このプロジェクトが分断を生み出していることが明らかになった。したがって、この提案は進めない」とインファンティーノ会長は述べた。