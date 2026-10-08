ファーガソンが強い危機感を抱く背景には、6年前にサルフォード・ロイヤルで経験した恐ろしい試練がある。脳の手術が生死を分けるものだったことについて、彼はこう説明した。「私の世界は、終わりを迎える寸前までいった。サルフォード・ロイヤルで手術を受けた日、同じ症状でほかに4人の患者も手術を受けていた。その体験を語れるほど生き残ったのは、私たちのうち2人だけだった。その日の終わりに生きていたのが半数未満だったという事実は、幸せな結末を迎えるために、いかに多くの要素がかみ合わなければならないかを示している。

「私が生き延びたのは、特別な治療を受けたからではない。いくつもの幸運が重なったからだ。機転の利く家族がそばにいたこと、十分な知識に基づく助言をすぐ得られたこと、救急隊員が何をすべきか正確に分かっていたこと、適切なタイミングで2回のスキャンを受けられたこと、医師たちが可能な限り早く手術してくれたこと、そして回復の過程で素晴らしいケアを受けられたことだ。あの日、私ほど幸運ではなかった人たちの家族に心から思いを寄せている。私が今もここにいるのは幸運だ。」

死と隣り合わせのその経験があったからこそ、その後オールド・トラッフォードに戻り、ウルヴスと1-1で引き分けた試合に臨んだ瞬間は、なおさら胸を打つものとなった。

「スタジアムで車を降りた瞬間から、コミュニティ全体が私に心を開いてくれているように感じた」と彼は振り返った。「圧倒される思いだった。親しみがあり、深く愛してきた繭の中に戻るような気分だった。信じ難い感覚だった。それは、自分が忘れ去られていなかったことを示していた。引退した多くの人にとって、それが恐れなのだと思う。

「オールド・トラッフォードのスタンドの1つに私の名前が掲げられ、スタジアムの外には私の像と私の名を冠した通りまであるのだから、ばかげた話に聞こえるのは分かっている。でも、病院のベッドに1人で横たわっていると、この世界の誰も自分の存在を知らなかったのではないかと思ってしまっても不思議ではないんだ。」



