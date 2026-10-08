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翻訳者：
サー・アレックス・ファーガソン、新マンチェスター・ユナイテッドのスタジアムを見られないことへの不安と「死」について感情的な告白】
死と向き合う闘い、そして未来へのビジョン
84歳の同氏は、新たに発売された著書『ゲームズ・オブ・マイ・ライフ』で、自身の人生、遺産、そして身体的なもろさについて胸中を明かした。Games of My Lifeでは、その類いまれなキャリアを形作った21試合に焦点を当てるとともに、プレミアリーグ13回優勝を誇る名将は、近年直面してきた深い個人的困難についても掘り下げている。
妻キャシー夫人との悲しい別れ、そして2018年に自身が経験した重度の脳出血を経て、ファーガソンの人生観は変化した。今なおクラブとの深いつながりを保っている一方で、この伝説的指揮官は、マンチェスター・ユナイテッドが計画する20億ポンド規模の新スタジアム・プロジェクトの長い時間軸によって、自らの年齢を強く意識させられたことを認めている。
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ファーガソンが人生、死、そして生き延びることについて語る
自身の心境について、ファーガソンは避けられないものを恐れるのではなく、前向きな面に目を向けていると強調した。
「私は、自分の創造主が自分に何を用意しているのかをくよくよ考えるタイプではないし、死を恐れてもいない」とファーガソンは記した。「死は、どれほど思いがけない時であっても、常に私たちとともにある。私はむしろ、人生を最大限に生きることにずっと関心がある。やりたいことはたくさんあるし、一緒に時間を過ごしたい人も大勢いる。
「それでも、時折死が頭をよぎることはある。ユナイテッドがオールド・トラッフォードに代わる素晴らしい新スタジアムの計画を発表した時、私はそのオープンを祝う場に自分がいるのだろうかと考えている自分に気づいた。
「早く着工できることを願っている。完成まで5年かかるなら、私は90歳近くになっているだろう。だが、いずれにしても私はその式典に उपस्थितしているはずだ。直接であれ、魂としてであれ」
命に関わりかねない健康不安、そして感情あふれる復帰
ファーガソンが強い危機感を抱く背景には、6年前にサルフォード・ロイヤルで経験した恐ろしい試練がある。脳の手術が生死を分けるものだったことについて、彼はこう説明した。「私の世界は、終わりを迎える寸前までいった。サルフォード・ロイヤルで手術を受けた日、同じ症状でほかに4人の患者も手術を受けていた。その体験を語れるほど生き残ったのは、私たちのうち2人だけだった。その日の終わりに生きていたのが半数未満だったという事実は、幸せな結末を迎えるために、いかに多くの要素がかみ合わなければならないかを示している。
「私が生き延びたのは、特別な治療を受けたからではない。いくつもの幸運が重なったからだ。機転の利く家族がそばにいたこと、十分な知識に基づく助言をすぐ得られたこと、救急隊員が何をすべきか正確に分かっていたこと、適切なタイミングで2回のスキャンを受けられたこと、医師たちが可能な限り早く手術してくれたこと、そして回復の過程で素晴らしいケアを受けられたことだ。あの日、私ほど幸運ではなかった人たちの家族に心から思いを寄せている。私が今もここにいるのは幸運だ。」
死と隣り合わせのその経験があったからこそ、その後オールド・トラッフォードに戻り、ウルヴスと1-1で引き分けた試合に臨んだ瞬間は、なおさら胸を打つものとなった。
「スタジアムで車を降りた瞬間から、コミュニティ全体が私に心を開いてくれているように感じた」と彼は振り返った。「圧倒される思いだった。親しみがあり、深く愛してきた繭の中に戻るような気分だった。信じ難い感覚だった。それは、自分が忘れ去られていなかったことを示していた。引退した多くの人にとって、それが恐れなのだと思う。
「オールド・トラッフォードのスタンドの1つに私の名前が掲げられ、スタジアムの外には私の像と私の名を冠した通りまであるのだから、ばかげた話に聞こえるのは分かっている。でも、病院のベッドに1人で横たわっていると、この世界の誰も自分の存在を知らなかったのではないかと思ってしまっても不思議ではないんだ。」
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ユナイテッドの新たな本拠地を待ち続ける長い時間
マンチェスター・ユナイテッドは野心的なインフラ計画を前進させる見通しで、収容人数10万人の会場の創設を目指している。このプロジェクトは2025年に発表されたが、必要な承認次第で建設期間は5年から6年と見込まれており、クラブがその扉を開くまでには長い時間を要することになる。
その間、ファーガソンの力強い振り返りは、オールド・トラッフォードとの変わらぬ結びつきを改めて思い起こさせるものとなっている。この伝説的指揮官は、クラブが歴史的な移行に向けた土台を築く中でも、引き続きチームを注意深く見守っていくことになる。
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