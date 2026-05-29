スタートは順調で、すぐに称賛の声が上がった。「チームを大きく前進させる、本当に素晴らしい選手だ」とステファン・リヒトシュタイナーは語った。「その才能には『すごい！』としか言えない」
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「サーカスのサッカー選手」「好天限定の選手」：BVBの有望株が嘲笑の的となり、不透明な未来に直面している
しかし2月1日、FCバーゼルにはほとんど喜ぶ材料がなかった。ホームで昇格組ながら首位を走るFCトゥーン（後に優勝）に1-2で敗れ、勝ち点差は7から13に広がった。
しかし、ボルシア・ドルトムントから6か月間のレンタル移籍が正式に決まったばかりのジュリアン・デュランヴィルは、先発デビュー戦でその才能を証明した。加入3日後、アディショナルタイム4分に決勝点をアシストし、FCチューリッヒ戦を4－3の劇的勝利に導いた。
この試合では、ピッチサイドにまだFCBのルドヴィック・マグニン監督が立っていた。しかし公式戦33試合の結果を受け、翌日にリヒトシュタイナーとの交代が発表された。冬休み前から低迷していたため、この監督交代は予想されていた。
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FCバーゼルは忘れたいシーズンだった。
リヒトシュタイナーは選手として海外で豊富な経験を積んだが、監督としては未知数だった。プロチームを率いた経験はなく、スイス4部FCヴェッツヴィルから就任したばかり。バーゼルにとって忘れたいシーズンとなりつつあった決定的な局面に彼は立たされた。
直後に欧州リーグでヴィクトリア・プルゼニに敗れ決勝トーナメント進出を逃し、リーグ戦ではトゥーンに大敗、さらにカップ戦準々決勝でもザンクト・ガレンに敗れた。
デュランヴィルのバーゼルでの活躍を評価するには、この背景を理解しておく必要がある。バーゼル・ツァイトゥング紙編集者のリナス・シャウフェルトはSPOXに「この3連敗でチームの勢いは一変し、デュランヴィルのような若手が成長するのは極めて難しくなった」と語った。
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バーゼルでのジュリアン・デュランヴィル：17試合、2得点、1アシスト
クラブワールドカップで肩を脱臼し、BVBを約4か月離脱したデュランヴィルは、U-23リージョナルリーガでも124分しか出場できなかった。それでもバーゼルでは期待の星とされていた。 冬にFWフィリップ・オテレをHSVへ放出し、得点力不足に悩んでいたチームは、ストライカー補強ができなかったため、彼に得点を期待した。
しかし20歳の彼は17試合で2ゴール1アシストしか記録できなかった。総出場時間は829分（1試合平均約49分）で、先発は11回だった。
本来なら、左にベニー・トラオレが定着し、4-2-3-1や4-1-4-1の右サイドにはライバルが少なく、彼にとって好条件が整っていた。それでも夏に加入したイブラヒム・サラと出場時間を分け合う形となり、大きな印象を残すことはできなかった。
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デュランヴィルは「バーゼルでプレーすることにそれほど熱心ではなかった」
リヒトシュタイナー率いるバーゼルも、特にデュランヴィルも納得できるパフォーマンスを見せられなかった。FCBレジェンドのエルニ・マイセンはニュースポータル「Nau」で早くもこう断じた。「デュランヴィルはサーカスの選手だ。順風満帆な時だけ輝き、何も起きていない場所にいる」。68歳のマイセンは自身のコラムにそう記した。
編集者のシャウフェルト氏は「出場はしたものの、目立った成果はなかった。常に平均的だった」と語る。彼は5度のU-21代表経験を持つが、成長を阻んだのは個人能力の不足だと指摘する。
「姿勢や才能は確かに突出している。だが彼はこのリーグではなく、もっと上のレベルでプレーする選手だ」とも語る。「本人にもその自覚があるようで、バーゼルでのプレーに十分な情熱が見られなかった。最後までやり抜く姿勢が欠けていた」。
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バーゼル近郊のデュランヴィル：「彼はすでにかなり遊び心のあるプレーを見せていた」
これは、間違いなく傑出した才能を持つ選手にとって、非常に懸念すべき事態だ。バイエルン・ミュンヘンの監督ヴィンセント・コンパニは、何年も前から彼を将来のバロンドール候補と評価していた。デュランヴィルはプロとしてこれまで怪我に悩まされてきたが、この不安定な時期には、特に真剣な姿勢が不可欠だ。
「彼はヒールやトゥキック、ワンツーを多用し、遊び心のあるプレーで攻めていた」とシャウフェルトは語る。「そのせいで、防げるはずのボールロストを時折招いていた。FCバーゼルの後半戦は個人ミスや判断ミスが目立ったが、デュランヴィルも例外ではなかった。」
前季ダブルス優勝から臨んだ今季はチャンピオンズラウンド5位。得失点差はマイナスで、トゥーンに19ポイントの大差をつけられた。19試合を終えたリヒトシュタイナーの平均勝ち点は1.05と低調で、クラブはシーズン目標をすべて達成できずに改革を迫られている。
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ジュリアン・デュランヴィルはBVBでまだ活躍できるのか？
デュランヴィルは若く才能豊かで、転売価値も高い。そのため、再出発の候補として有力だ。しかしドルトムントはFCBが希望した買い取りオプションを拒否。代わりに、2028年まで契約が残る同選手を売却した場合、バーゼルは金額非公開ながら多額の転売条項を受け取る可能性がある。
昨季12月、ニコ・コヴァチ監督は「BVBには優れた選手が多く、彼もその一人だが、今は他より劣る」と語った。
ボルシアは2023年1月、当時16歳だったデュランヴィルに850万ユーロを支払い獲得したが、今のところ投資は実を結んでいない。それでも、驚異的なスピード、卓越したドリブル、ボールを持った状態での鋭い方向転換など、最高峰の選手に成長する素質は依然として期待されている。
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デュランヴィルはBVBで691分出場し、キャリアを終えるかもしれない。
わずか4ヶ月前、ドルトムントも同様に見込んでいた。解任されたスポーツディレクターのセバスティアン・ケールは、デュランヴィルをバーゼルへ送り出す際、「彼にはまだ大きな可能性があると見ている」と語った。さらに「この移籍がBVBでの彼の将来にプラスになると確信している」とも述べた。
しかしケールはすでに退団し、デュランヴィルも同様になる可能性がある。彼はバーゼルで価値を示せず、好条件のオファーがあればBVBでの691分間の後、双方とも別々の道を選ぶだろう。