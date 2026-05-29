「サーカスのサッカー選手」「好天限定の選手」：BVBの有望株が嘲笑の的となり、不透明な未来に直面している

しかし2月1日、FCバーゼルにはほとんど喜ぶ材料がなかった。ホームで昇格組ながら首位を走るFCトゥーン（後に優勝）に1-2で敗れ、勝ち点差は7から13に広がった。

しかし、ボルシア・ドルトムントから6か月間のレンタル移籍が正式に決まったばかりのジュリアン・デュランヴィルは、先発デビュー戦でその才能を証明した。加入3日後、アディショナルタイム4分に決勝点をアシストし、FCチューリッヒ戦を4－3の劇的勝利に導いた。

この試合では、ピッチサイドにまだFCBのルドヴィック・マグニン監督が立っていた。しかし公式戦33試合の結果を受け、翌日にリヒトシュタイナーとの交代が発表された。冬休み前から低迷していたため、この監督交代は予想されていた。