スタートは期待通りで、すぐに称賛の声が上がった。「チームを大きく前進させる、本当に素晴らしい選手だ」とステファン・リヒトシュタイナーは語った。「その才能には『すごい！』としか言えない」
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「サーカスのサッカー選手」「好天時だけの選手」：BVBの有望株が嘲笑の的となり、不透明な未来に直面している
しかし2月1日、FCバーゼルにはほとんど喜ぶ材料がなかった。ホームで昇格組ながら首位を走るFCトゥーン（後に優勝）に1-2で敗れ、勝ち点差は7から13に広がった。
しかし、ボルシア・ドルトムントから6か月間のレンタル移籍が正式に決まったばかりのジュリアン・デュランヴィルは、1週間前の途中出場に続き、初先発でも存在感を示した。移籍3日後、彼はアディショナルタイム4分に決勝点をアシストし、FCチューリッヒ戦を4－3の劇的勝利に導いた。
この時ベンチにいたルドヴィック・マグニン監督は、公式戦33試合の後にリヒトシュタイナーに交代。冬前から低迷していたライン川沿いのクラブにとって、監督交代は既定路線だった。
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FCバーゼルは忘れたいシーズンだった。
リヒトシュタイナーは選手として海外で豊富な経験を積んだが、監督としては未知数だった。プロチームを率いた経験はなく、スイス4部FCヴェッツヴィルから就任したばかり。バーゼルにとって忘れたいシーズン最大の危機が、まさに訪れていた。
直後にホームで行われたヨーロッパリーグ・ヴィクトリア・プルゼニ戦に敗れ、決勝トーナメント進出の望みは消えた。さらにリーグ戦でトゥーンに大敗し、カップ戦準々決勝でもザンクト・ガレンに敗れた。
デュランヴィルのバーゼルでの活躍を評価するには、このスポーツ面での背景を理解しておく必要がある。バーゼル・ツァイトゥング紙編集者のリナス・シャウフェルトはSPOXに「この3連敗でチームの流れは一変し、デュランヴィルのような若手が成長するのは極めて難しくなった」と語っている。
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バーゼルでのジュリアン・デュランヴィル：17試合、2得点、1アシスト
クラブワールドカップで肩を脱臼し、BVBを約4か月離脱したデュランヴィルは、その後U-23で124分しか出場できなかった。それでもバーゼルでは期待の星とされていた。 冬にFWフィリップ・オテレをHSVへ放出し、得点力不足に悩んでいたチームは、ストライカー補強ができなかったため、デュランヴィルに得点を期待した。
しかし20歳の彼は17試合で2ゴール1アシストしか記録できず、平均出場時間は49分だった。先発は11回。
本来なら、もっと大きな印象を残す環境は整っていた。左にベニー・トラオレが定着し、4-2-3-1や4-1-4-1を採用するバーゼルでは右にライバルがほとんどいなかったからだ。それでも夏加入のイブラヒム・サラと出場時間を分け合う形となり、存在感を示せなかった。
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デュランヴィルは「バーゼルでプレーすることにそれほど熱心ではなかった」
リヒトシュタイナー率いるバーゼルも、特にデュランヴィルも納得できるパフォーマンスを見せられなかった。FCBレジェンドのエルニ・マイセンはニュースポータル「Nau」でこう断じた。「デュランヴィルはサーカスの選手だ。好天時しか働かず、いつも何もない場所にいる」。
編集者のシャウフェルト氏は表現を和らげ、「出場はしたが大きな成果はなかった。プレーは常にまずまず」と評価。5度のU-21代表経験がある同選手の成長が止まった原因として、個人の能力不足を挙げている。
「姿勢や才能は確かに突出している。だが彼はこのリーグではなく、もっと上のレベルでプレーする選手だ」とも語った。「本人にもその自覚があるようで、バーゼルでのプレーに十分な情熱が見られなかった。最後までやり抜く姿勢が欠けていた」。
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バーゼル近郊のデュランヴィル：「彼はすでにかなり遊び心のあるプレーを見せていた」
卓越した才能を持つ選手にとって、これは大きな懸念だ。バイエルン・ミュンヘンの監督ヴィンセント・コンパニは、彼を長年バロンドール候補と評価してきた。プロとして数々の怪我に悩まされてきたデュランヴィルは、現在、不安定なキャリアの局面にある。この先、特に真剣な姿勢が求められる。
「彼はヒールやトゥキック、ワンツーを多用し、遊び心のあるプレーで攻めていた」とシャウフェルトは語る。「そのせいで、防げるはずのボールロストを時折招いた。ただ、後半のFCバーゼルは個人ミスや判断ミスが多く、その点でデュランヴィルは目立たなかった」。
前季ダブルス優勝から臨んだ今季はチャンピオンズラウンド5位。得失点差はマイナスで、トゥーンに19ポイントの大差をつけられた。19試合を終えたリヒトシュタイナーの平均勝ち点は1.05と低調。クラブは目標をすべて達成できず、あらゆるレベルで改革が急がれる。
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ジュリアン・デュランヴィルはBVBでまだ活躍できるのか？
デュランヴィルは若く才能があり、転売価値も高いため、再出発の候補として理想的だ。しかしドルトムントはFCBが希望した買い取りオプションを拒否。代わりに、2028年まで契約が残る同選手をBVBが売却した場合、バーゼルは金額不明ながら多額の転売条項を受け取る可能性がある。
昨季12月、ニコ・コヴァチ監督は「BVBには優れた選手が多く、彼も才能があるが、今は他選手の方が上」と語った。
ボルシアは2023年1月、当時16歳だった彼に850万ユーロを支払い獲得したが、今のところ投資は実っていない。それでも、驚異的なスピード、卓越したドリブル、ボールを持った状態での鋭い方向転換など、最高峰の選手に成長する素質は十分にある。
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デュランヴィルはBVBで691分出場し、キャリアを終えるかもしれない。
わずか4ヶ月前、ドルトムントも同様に見込んでいた。解任されたスポーツディレクターのセバスティアン・ケールは、デュランヴィルをバーゼルへ送り出す際、「彼にはまだ大きな可能性があると見ている」と語った。さらに「この移籍がBVBでの彼の将来にとって正しい選択だと確信している」とも述べた。
しかしケールはすでに退団し、デュランヴィルも同様になる可能性がある。彼はバーゼルで価値を示せず、好条件のオファーがあればBVBでの691分間の後、双方とも別々の道を選ぶだろう。