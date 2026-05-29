しかし2月1日、FCバーゼルにはほとんど喜ぶ材料がなかった。ホームで昇格組ながら首位を走るFCトゥーン（後に優勝）に1-2で敗れ、勝ち点差は7から13に広がった。

しかし、ボルシア・ドルトムントから6か月間のレンタル移籍が正式に決まったばかりのジュリアン・デュランヴィルは、1週間前の途中出場に続き、初先発でも存在感を示した。移籍3日後、彼はアディショナルタイム4分に決勝点をアシストし、FCチューリッヒ戦を4－3の劇的勝利に導いた。

この時ベンチにいたルドヴィック・マグニン監督は、公式戦33試合の後にリヒトシュタイナーに交代。冬前から低迷していたライン川沿いのクラブにとって、監督交代は既定路線だった。