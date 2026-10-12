クラブ・ブルッヘのGKヤン・ゾマーが、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第2節で古巣インテルと対戦するため、サン・シーロに戻る。37歳の守護神はミラノで成功に満ちた3年間を過ごし、タイトル獲得と欧州大会の決勝進出を経験した後、ベルギーへ移った。

現在は若い選手が多いクラブ・ブルッヘを支えるゾマー。イタリアに戻り、なじみのある顔ぶれと対戦することに大きな興奮を示した。

スイス代表のゾマーは、新たな環境を受け入れつつ、両クラブの明確な違いを強調した。