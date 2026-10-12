Buzzi
翻訳者：
サン・シーロに帰還！ゾマー、クラブ・ブルッヘの「ダイヤの原石」たちとともにインテルとの感慨深い再会に備える
ゾマー、感慨深いサン・シーロへの帰還に備える
クラブ・ブルッヘのGKヤン・ゾマーが、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第2節で古巣インテルと対戦するため、サン・シーロに戻る。37歳の守護神はミラノで成功に満ちた3年間を過ごし、タイトル獲得と欧州大会の決勝進出を経験した後、ベルギーへ移った。
現在は若い選手が多いクラブ・ブルッヘを支えるゾマー。イタリアに戻り、なじみのある顔ぶれと対戦することに大きな興奮を示した。
スイス代表のゾマーは、新たな環境を受け入れつつ、両クラブの明確な違いを強調した。
- Photo News
ブルッヘの「ダイヤの原石」たちを導く
対戦を前にUEFAのインタビューに応じたゾマーは、経験豊富なチームメイトのハンス・ヴァナケン、ブランドン・メヘレとともに担う、ベテランのリーダーとしての役割について語った。「若いチームで、それは僕にとって非常に刺激的だ」とゾマーは説明した。
「もちろん、経験豊富な選手がそろうチームの一員だったインテルとは、まったく違う状況だ」
「ここでは、まだ学ぶ意欲にあふれ、さまざまな面で技術を磨いている若い選手たちが大勢いるチームの一員だ。彼らはまさにダイヤの原石だ」
「僕たちはチームに安定感をもたらし、重要な場面でも冷静さを保とうとしている」
インテルでの思い出とチャンピオンズリーグでの歩みを大切に
ゾマーは、インテルの一員としてチャンピオンズリーグ決勝に進出したことを含め、サン・シーロで過ごした思い出深い日々を懐かしく振り返った。「ミラノでのインテル戦を本当に楽しみにしている」とゾマーは語った。
「懐かしい顔ぶれにもまた会える。3年間をともに過ごし、タイトルを争い、ともに勝ち取った仲間たちだ」
「インテルでのあのチャンピオンズリーグのシーズンは、決勝まで本当に素晴らしかった。落胆は非常に大きかったが、自分たちが成し遂げたことを心から誇りに思ったのを覚えている」
「サン・シーロやその雰囲気、そしてクラブ・ブルッヘの一員としてインテルと対戦することを楽しみにしている。間違いなく特別な一戦になるはずだ」
- AFP
リーグフェーズ突破に向けた目標は明確
新方式のチャンピオンズリーグでリーグフェーズを戦うクラブ・ブルッヘについて、ゾマーはチームの最大の目標を明かし、欧州の強豪との対戦では徹底した集中が必要だと強調した。
「クラブ・ブルッヘでの私の最大の目標は、リーグフェーズを突破することだ」とゾマーは締めくくった。
「少なくとも次のラウンドに進みたい。そのためには最高の状態で臨む必要があり、多くのミスは許されない。ただ、私たちの最大の目標は明確だ」
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