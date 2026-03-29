ゼニツァでのボスニア戦：どのようなものか？2023年からサンマリノ代表の監督を務め、3月31日（火）のワールドカップ予選でイタリアと対戦するバルバレズ率いるボスニア代表の相手となるロベルト・チェヴォリは、その実情をよく知っている。
「昨年6月7日にビリノ・ポリエで第1戦を戦いましたが、気温は32度で、息が詰まるような暑さでした。ここ数日の雪とは比べ物になりません。スタジアムは小さく、狭く、老朽化しています。スタンドがピッチに非常に近く、サポーターの声がひときわ大きく響いてきます」
ゼニツァでのボスニア戦：どのようなものか？2023年からサンマリノ代表の監督を務め、3月31日（火）のワールドカップ予選でイタリアと対戦するバルバレズ率いるボスニア代表の相手となるロベルト・チェヴォリは、その実情をよく知っている。
「昨年6月7日にビリノ・ポリエで第1戦を戦いましたが、気温は32度で、息が詰まるような暑さでした。ここ数日の雪とは比べ物になりません。スタジアムは小さく、狭く、老朽化しています。スタンドがピッチに非常に近く、サポーターの声がひときわ大きく響いてきます」
「我々は素晴らしい試合運びで相手を苦しめることに成功した。終了25分前までスコアは0-0のままだった。ジェコはスパイクを履かずにスニーカー姿でベンチに座っていた。彼は出場予定ではなかったが、監督が考えを変えた。彼が決勝ゴールを決め、試合は1-0で彼らの勝利に終わった。しかし、終了間際に我々はカウンターを仕掛け、同点に迫る場面もあった。 観客は我々のミスに歓声を上げ、誰もが恐怖を感じた。ホームでサンマリノを相手に、彼らは楽勝だと思っていた。ところが危ないところだった。1-0になった後、バルバレスが私を称えてくれた。彼は我々のパフォーマンスと、どれだけ戦ったかを評価してくれた」。
「このチームは動きが鈍く、少し堅苦しい。ペースが遅いため、イタリア代表にとっては有利な要素だ。ゼニツァでの試合では、激しいプレスを仕掛け、高い位置でプレスをかけ、ボール保持者に2人でマークする戦術を試みた。しかし、ピッチ上には重要な個性が揃っており、何と言っても不朽のジェコがいる。イタリア代表のディフェンダーたちがよく知るこのストライカーについて、 ガットゥーゾなら、彼にスペースを与えない方法を私よりよく知っているだろう。40歳になってもなお決定的な存在であり、彼こそが最大の脅威だ。第2戦（0-6で敗戦）では、若手のアライベゴビッチに驚かされた。対イタリア戦で代表初ゴールを決めた。走り、ドリブルし、両足とも非常に巧みだ。要注意だ。 しかし、彼らのプレーは予測可能で、フィジカル面での競り合いでも劣っている。ボール保持時には我々はボールを回し続け、彼らを走り回らせた。彼らには極めて速い選手はいないし、攻撃の組み立ても読みやすい。ガットゥーゾ率いるチームは、あらゆる面で相手よりも明らかに質が高い。イタリア代表には勝利し、12年ぶりにワールドカップに戻るための十分な力がある」。
「収容人数が制限されているため、6月にスタンドで見られた1万5千人ほどのサポーターよりは少なくなります。ピャニッチはちょうど代表を退いたばかりで、試合前に表彰されました。彼はピッチを一周してファンと抱擁を交わし、誰もが彼のためにそこに集まっていました。 ロッカールームにたどり着くのも一苦労ですが、そこからもすでに観客の熱気を感じられます。スタジアムの2階にロッカールームが用意されていました。そこへ行くには、急勾配の階段を2つ登らなければなりませんでした。選手たちにとっては問題ではありませんでしたが、用具係にとっては間違いなく大変でした。エレベーターが使えない中で、すべての用具をそこまで運ぶのは骨の折れる作業でした。 人々はバルコニーから応援している。まるでクロトーネのエツィオ・スキダ・スタジアムのような感じだ。選手として2004年に赤青のユニフォームを着ていた頃、サポーターたちはチケット代を払わずに済むよう、スタジアムに隣接する病院に入り、ピッチを見下ろす窓からチームを応援していたものだ」。