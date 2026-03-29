「収容人数が制限されているため、6月にスタンドで見られた1万5千人ほどのサポーターよりは少なくなります。ピャニッチはちょうど代表を退いたばかりで、試合前に表彰されました。彼はピッチを一周してファンと抱擁を交わし、誰もが彼のためにそこに集まっていました。 ロッカールームにたどり着くのも一苦労ですが、そこからもすでに観客の熱気を感じられます。スタジアムの2階にロッカールームが用意されていました。そこへ行くには、急勾配の階段を2つ登らなければなりませんでした。選手たちにとっては問題ではありませんでしたが、用具係にとっては間違いなく大変でした。エレベーターが使えない中で、すべての用具をそこまで運ぶのは骨の折れる作業でした。 人々はバルコニーから応援している。まるでクロトーネのエツィオ・スキダ・スタジアムのような感じだ。選手として2004年に赤青のユニフォームを着ていた頃、サポーターたちはチケット代を払わずに済むよう、スタジアムに隣接する病院に入り、ピッチを見下ろす窓からチームを応援していたものだ」。







