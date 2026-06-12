サンプドリアは新体制を発表した。アンドレア・マンチーニ、ジョヴァンニ・インヴェルニッツィ、サミュエル・カルデナスの退任を受け、スポーツディレクターにアメリコ・ブランコ、スカウト部門コーディネーターにホセ・マヌエル・バルボサ・アルヴェスを招聘した。また、ロレンツォ・アリアウソがテクニカルディレクターに昇格し、後任としてマッティア・スタンテがチームマネージャーに就任した。
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サンプドリアは、アメリコ・ブランコを新スポーツディレクター、ロレンツォ・アリアウドをテクニカルディレクターに就任させたと正式発表した。
プレスリリース
U.C.サンプドリアは、イタリアサッカー連盟（FIGC）の手続き完了後、アメリコ・ブランコ氏をスポーツディレクターに任命することで合意した。これに伴い、ロレンツォ・アリアウド氏がテクニカルディレクター、マッティア・スタンテ氏がチームマネージャー、ホセ・マヌエル・バルボサ・アルヴェス氏がスカウティング部門コーディネーターを務める。
ブランコは35歳のポルトガル人で、2014年以降スポーツディレクターに専念。オルハネンセ、アカデミカ、トンデラ、フォルトゥナ・シッタールで指導経験がある。
37歳となるアリアウドは、サッスオーロでのキャリアにおいて重要な一歩を踏み出す。ユヴェントスで12シーズン過ごし、ユースからトップチームデビューまで全過程を経験。その後、カリアリ、サッスオーロ、エンポリ、フロジノーネでプレーした。 チームマネージャーとして3シーズン活躍し、高いプロ意識と能力を示したアリアウドは、今回より大きな責任を担い、チームとスタッフの日常業務を統括し、技術部門の各要素をつなぐ橋渡しとなる。
後任のチームマネージャーには、経済学優等卒業後、ラヴェンナで経営職、2019年からはテルナーナでチームマネージャーを務めた35歳のマッティア・スタンテが就く。
ホセ・マヌエル・バルボサ・アルヴェス（36歳）は、パコス・デ・フェレイラ、ポルト、インテル、ベンフィカのユースでプレーした。 現役時代は主にポルトガルでプレーし、モルドバのシェリフ・ティラスポルやギリシャのOFIクレタでも活躍した。引退後はスカウトとしてブランコ氏とトンデラ、フォルトゥナ・シッタールで協力し、スカウト部門コーディネーターも務めた。
フレッドバーグの言葉
フットボール部門CEOのイェスパー・フレッドバーグ氏は、今回の人事について次のように語った。「新シーズンに向け、スポーツ運営体制の再編に休むことなく取り組んできた。 ブランコ、アリアウド、スタンテ、バルボサ・アルヴェスを起用し、成功へつながる専門性を強化します。新監督の任命や夏の移籍市場をはじめ、今後数年の基盤を築いていきます」