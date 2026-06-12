U.C.サンプドリアは、イタリアサッカー連盟（FIGC）の手続き完了後、アメリコ・ブランコ氏をスポーツディレクターに任命することで合意した。これに伴い、ロレンツォ・アリアウド氏がテクニカルディレクター、マッティア・スタンテ氏がチームマネージャー、ホセ・マヌエル・バルボサ・アルヴェス氏がスカウティング部門コーディネーターを務める。





ブランコは35歳のポルトガル人で、2014年以降スポーツディレクターに専念。オルハネンセ、アカデミカ、トンデラ、フォルトゥナ・シッタールで指導経験がある。





37歳となるアリアウドは、サッスオーロでのキャリアにおいて重要な一歩を踏み出す。ユヴェントスで12シーズン過ごし、ユースからトップチームデビューまで全過程を経験。その後、カリアリ、サッスオーロ、エンポリ、フロジノーネでプレーした。 チームマネージャーとして3シーズン活躍し、高いプロ意識と能力を示したアリアウドは、今回より大きな責任を担い、チームとスタッフの日常業務を統括し、技術部門の各要素をつなぐ橋渡しとなる。





後任のチームマネージャーには、経済学優等卒業後、ラヴェンナで経営職、2019年からはテルナーナでチームマネージャーを務めた35歳のマッティア・スタンテが就く。





ホセ・マヌエル・バルボサ・アルヴェス（36歳）は、パコス・デ・フェレイラ、ポルト、インテル、ベンフィカのユースでプレーした。 現役時代は主にポルトガルでプレーし、モルドバのシェリフ・ティラスポルやギリシャのOFIクレタでも活躍した。引退後はスカウトとしてブランコ氏とトンデラ、フォルトゥナ・シッタールで協力し、スカウト部門コーディネーターも務めた。