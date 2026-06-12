サンプドリアは、アメリコ・ブランコを新スポーツディレクター、ロレンツォ・アリアウドをテクニカルディレクターに任命したと発表した。

U.C.サンプドリアは、イタリアサッカー連盟（FIGC）の手続きが完了次第、アメリコ・ブランコ氏をスポーツディレクターに任命することで合意しました。また、ロレンツォ・アリアウド氏がテクニカルディレクター、マッティア・スタンテ氏がチームマネージャー、ホセ・マヌエル・バルボサ・アルヴェス氏がスカウティング部門コーディネーターに就任します。





ブランコは35歳のポルトガル人で、2014年以降スポーツディレクターに専念。オルハネンセ、アカデミカ・デ・コインブラ、トンデラ、フォルトゥナ・シッタールで要職を務めた。





37歳となるアリアウドは、サッスオーロで新たな一歩を踏み出す。ユヴェントスで12シーズン過ごし、ユースからトップチームデビューまで経験。その後、カリアリ、サッスオーロ、エンポリ、フロジノーネでプレーした。 チームマネージャーとして3シーズン活躍し、高いプロ意識と能力を示したアリアウドは、今回より大きな責任を担い、チームとスタッフの日常業務を統括し、技術部門の各要素をつなぐ橋渡し役となる。





後任のチームマネージャーには、経済学優等卒業後、ラヴェンナで経営職、2019年からはテルナーナでチームマネージャーを務めた35歳のマッティア・スタンテが就く。





ホセ・マヌエル・バルボサ・アルヴェス（36歳）はパコス・デ・フェレイラ、ポルト、インテル、ベンフィカのユースで育成され、選手時代は主にポルトガルでプレーし、モルドバやギリシャでも海外経験を積んだ。 現役引退後は指導者とスカウトとして活動し、アメリコ・ブランコ氏と共にトンデラとフォルトゥナ・シッタールで働き、同クラブではスカウト部門コーディネーターを務めた。