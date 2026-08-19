Getty Images Sport
翻訳者：
サンパウロ対ボカ・ジュニアーズ：ブラジル勢がボリバル撃破でコパ・スダメリカーナ準々決勝進出
準々決勝進出を決める
サンパウロがホームアドバンテージを生かし、モルンビスでボリバルに3-1で勝利。 コパ・スダメリカーナ準々決勝進出を決めた。先週ラパスで行われた高地での第1戦を1-1で引き分けていたなか、トリコロールは2戦合計4-2で勝ち上がった。
この勝利は、サンパウロにとってもどかしい未勝利の流れを終わらせるものとなった。サポーターが最後に勝利を祝ったのは5月26日だった。次は、レコレータを突破したボカ・ジュニオルスとの激しい準々決勝に臨む。
- Getty Images Sport
圧倒的な攻撃パフォーマンス
ホームのチームは立ち上がりから好調で、イアゴとダニエウジーニョの連係で左サイドを攻略し、18分に均衡を破った。ダニエウジーニョのクロスにルシアーノが合わせ、GKカルロス・ランペの守るゴールへ見事なボレーシュートを突き刺した。
ボリバルは後半、アスプリージャがラファエウの守るゴールへ強烈なミドルシュートを叩き込み、一時はホームの観衆を静まり返らせて同点に追いついた。しかし、その直後にサンパウロが再びリードを奪う。VARレビューの後に与えられたPKをジョナタン・カレリが決めた。
勝利を決定づける
サビーノは後半31分、アルトゥールのCKにニアで合わせてヘディングで押し込み、突破を決定づけた。この決勝点でボリバルの終盤の反撃への望みは消え、ホームのサポーターの歓喜を呼び起こした。
2点のリードを確保したサンパウロは、その後の試合を難なくボール保持でコントロールした。守備陣も最後まで集中を切らさず、試合終了の笛までアグリゲートでのリードを守り抜いた。
- AFP
今後の試合を見据えて
注目はここから、目前に迫るボカ・ジュニオルスとの華やかな一戦を前に、再び国内での戦いへと向かう。サンパウロは8月23日、ブラジル選手権でシャペコエンセとのアウェー戦に臨む。
その後のレッドブル・ブラガンチーノ戦、アトレチコ-MG戦も、チームの選手層が試されるリーグ戦となる。チームは国内での戦いと大陸制覇への野望を両立させながら、勝利の勢いを維持することを目指す。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。