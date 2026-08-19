サンパウロがホームアドバンテージを生かし、モルンビスでボリバルに3-1で勝利。 コパ・スダメリカーナ準々決勝進出を決めた。先週ラパスで行われた高地での第1戦を1-1で引き分けていたなか、トリコロールは2戦合計4-2で勝ち上がった。

この勝利は、サンパウロにとってもどかしい未勝利の流れを終わらせるものとなった。サポーターが最後に勝利を祝ったのは5月26日だった。次は、レコレータを突破したボカ・ジュニオルスとの激しい準々決勝に臨む。