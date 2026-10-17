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翻訳者：
サンパウロ元会長ジュリオ・カザレス、ブラジルのクラブとの別件の法廷闘争が続くなか、インスタグラムのフォロワー減少を巡りメタを提訴
更迭されたトップがデジタル補償を要求
『ESPN Brasil』によると、カザレスは古巣クラブとの法的紛争を続ける一方、フォロワーの減少をめぐり、インスタグラムとフェイスブックの親会社に1000万レアル（150万ポンド／200万ドル）の損害賠償を求めている。1月に罷免手続きに先立って辞任した同氏は、組織的な虚偽の通報を受け、アカウントが5カ月間無効化されたと主張。収益化されているアカウントのフォロワー数は、復活時に60万人から56万2000人に減り、現在は55万3000人となっている。
- AFP
連携した報告が5カ月間の活動停止処分につながる
カザレスは会長在任中、SNSでの活発な発信がサポーターや政敵からたびたび反発を招いたものの、ファンやメディアとつながる重要な連絡手段として、10年かけて自然にフォロワーを増やしてきたと主張している。Metaのサポートを通じてプロフィールの復旧を試みたが実らず、最終的に裁判所の仮処分命令を得た。その際、高齢者である自分が「機械的で役に立たないカスタマーサービスの前に放置された」ことで、苦境がさらに深まったと訴えた。
5カ月間にわたって利用できなかったことによる長期的な影響について、カザレスの弁護団は次のように述べた。「これほど大幅な減少は、Facebookの行為が単なる一時的な不便ではなく、カザレスが長年かけて自然に築いたデジタル上の存在感、公的な権威、職業上の発信力、そして評判という資産に具体的な損害を与えたことを示している」
退任後、反対勢力がプラットフォームを利用してカザレスを標的にしたとされる経緯について、弁護側はこう主張した。「ジャーナリストであり、公人であり、サンパウロFCの元会長でもあるカザレスは、世間の注目が集まる特にデリケートな時期に、約60万人のフォロワーと交流していた手段を突然断たれた。同時に、第三者がプラットフォームの通報システムを攻撃の手段として利用し、彼のプロフィールの『陥落』を公然と祝福し、カザレスがSNSを『辞めた』という話を広める組織的なキャンペーンにもさらされていた」
クラブの追放に法廷で異議申し立て
メタに対する訴訟に加え、ESPNによると、カザレス氏は「無謀な経営」との主張を覆し、9月10日にサンパウロの評議会が命じた会員資格の剥奪を無効にするため、同クラブに対して法的措置を取った。
同メディアが入手した申立書で、元会長は自身の経営が「適正かつ誠実に行われ、権限を有する機関に承認された」と認定するよう裁判所に求めている。また、「無謀な経営、資金の不正流用、目的からの逸脱はなかった」と主張し、疑惑はクラブ内の「政治的対立の中で生じた」と訴えている。
弁護団は、2020年と2023年の選挙での勝利に加え、在任中に獲得した「前例のないタイトル」として、2023年のコパ・ド・ブラジル、2024年のスーペルコパ・ド・ブラジル、2021年のサンパウロ州選手権、2025年のコピーニャを挙げた。さらに、2022年のCONMEBOLスダメリカーナ準優勝にも言及した。
弁護団はまた、モルンビス・スタジアムのネーミングライツ契約、「新たなスポンサー契約」、「財務再建」による「商業面と財務面での進展」も挙げた。訴訟では特に、カザレス氏は「誠実に」行動し、「財務、会計、法務、コンプライアンスの各部門に所属する有資格の専門家の支援を受けていた」と主張。そのため、「技術的な判断や会計上の分類は各部門の責任」であり、「会長だけの責任」ではないとしている。
- Avalon.red
法的期限がブラジレイロンと重なる
10月に入り、裁判所は元会長の申し立てに対する正式な答弁書の提出期限として、サンパウロに15日間を与えた。法廷での争いとは別に、サンパウロのトップチームは国内の戦いに集中しなければならない。土曜夜にはカンピオナート・ブラジレイロでヴァスコ・ダ・ガマをホームに迎える。その後は10月24日にミラソル、4日後にバイーアと、アウェーでの連戦に臨む。
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