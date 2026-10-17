カザレスは会長在任中、SNSでの活発な発信がサポーターや政敵からたびたび反発を招いたものの、ファンやメディアとつながる重要な連絡手段として、10年かけて自然にフォロワーを増やしてきたと主張している。Metaのサポートを通じてプロフィールの復旧を試みたが実らず、最終的に裁判所の仮処分命令を得た。その際、高齢者である自分が「機械的で役に立たないカスタマーサービスの前に放置された」ことで、苦境がさらに深まったと訴えた。

5カ月間にわたって利用できなかったことによる長期的な影響について、カザレスの弁護団は次のように述べた。「これほど大幅な減少は、Facebookの行為が単なる一時的な不便ではなく、カザレスが長年かけて自然に築いたデジタル上の存在感、公的な権威、職業上の発信力、そして評判という資産に具体的な損害を与えたことを示している」

退任後、反対勢力がプラットフォームを利用してカザレスを標的にしたとされる経緯について、弁護側はこう主張した。「ジャーナリストであり、公人であり、サンパウロFCの元会長でもあるカザレスは、世間の注目が集まる特にデリケートな時期に、約60万人のフォロワーと交流していた手段を突然断たれた。同時に、第三者がプラットフォームの通報システムを攻撃の手段として利用し、彼のプロフィールの『陥落』を公然と祝福し、カザレスがSNSを『辞めた』という話を広める組織的なキャンペーンにもさらされていた」