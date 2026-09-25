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サントス、2028シーズンからアンブロに代わるアディダスとの大型キット契約で合意
2028年の契約変更が確定
サントスは、2028シーズンからクラブの公式キットサプライヤーとなることでアディダスと契約合意に達した。この契約により、2018年からチームのキットを製造し、2027年末まで契約を残しているアンブロとの長年の関係に区切りがつく。今回の切り替えは、商業収益の最大化を図るとともに、ブラジルの同クラブの世界的な小売展開を大幅に拡大することを目的としている。
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ドイツのサプライヤーが公式な再会を確認
この長期契約は木曜夜、ドイツのスポーツウェアメーカーによって正式に発表された。発表された声明の中で、アディダスは次のように明かした。「サントスFCとアディダスは、2028シーズンからのスポーツ用品供給について合意に達した。スリーストライプスのブランドがビラ・ベルミーロのチームのユニフォームを手がけるのは、これが3度目となる」
ブラジル1部でのポートフォリオが拡大
サントスの追加により、このドイツブランドはブラジル全国選手権での展開をさらに拡大することになった。すでにフラメンゴ、クルゼイロ、インテルナシオナルを擁する既存のポートフォリオに加わる形だ。今回のパートナーシップには、公式戦用ユニフォームに加え、幅広いライフスタイルおよびトレーニング用レンジが含まれる。サントスは世界的に大きな商業的魅力を維持しており、それはペレのレガシー、そしてネイマールやフィリペ・コウチーニョを含む中心的な人物の現在の存在によって後押しされている。
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厳しいリーグ戦の日程は集中力を要求する
ピッチ外の商業面の動きとは別に、サントスは現在、セリエA順位表で27試合を終えて勝ち点38の8位につけている。クッカ監督のチームは10月2日にサンパウロとの厳しいアウェー戦に臨み、その6日後にはフラメンゴをホームに迎える。この重要なリーグ戦の連戦は、11日に行われるアトレチコ・ミネイロとのアウェー戦で締めくくられる。
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