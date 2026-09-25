サントス、2028シーズンからアンブロに代わるアディダスとの大型キット契約で合意

サントスの追加により、このドイツブランドはブラジル全国選手権での展開をさらに拡大することになった。すでにフラメンゴ、クルゼイロ、インテルナシオナルを擁する既存のポートフォリオに加わる形だ。今回のパートナーシップには、公式戦用ユニフォームに加え、幅広いライフスタイルおよびトレーニング用レンジが含まれる。サントスは世界的に大きな商業的魅力を維持しており、それはペレのレガシー、そしてネイマールやフィリペ・コウチーニョを含む中心的な人物の現在の存在によって後押しされている。