土曜のセリエAパルメイラス戦（1－1）に出場しなかった選手たちの練習中、ネイマールは18歳の選手にドリブルで抜かれたことに怒り、その選手を足で引っかけて転倒させた。2人は激しい口論になり、チームメイトが止めに入った。クラブ経営陣には正式に通告された。