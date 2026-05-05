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サントス練習中の乱闘を受け、ロビーニョ・ジュニアがネイマールに公然と謝罪を要求。
世代間の対立
土曜のセリエAパルメイラス戦（1－1）に出場しなかった選手たちの練習中、ネイマールは18歳の選手にドリブルで抜かれたことに怒り、その選手を足で引っかけて転倒させた。2人は激しい口論になり、チームメイトが止めに入った。クラブ経営陣には正式に通告された。
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形式へのこだわり
ネイマールはチームメイトと相手の母親に個人的に連絡したが、ロビーニョ・ジュニア側はそれだけでは不十分だと主張。ESPNブラジルは、彼らが公式謝罪とクラブの明確な対応を求めていると報じた。サントス経営陣はこの要求に驚いている。月曜の練習では両選手が親しく会話していたためだ。
法的・契約上の影響
正式通知を受け、ロビーニョ・ジュニアの去就を巡る憶測が拡大している。ESPN筋は、今回の行動は法的手段による契約解除を狙ったものだとする。代理人は否定し、出場機会確保のためのレンタル移籍も噂される。ネイマールは、ジュニア側からの圧力にもかかわらず公にコメントするつもりはない。
- AFP
スダメリカーナ戦が迫る
サントスは火曜日にCONMEBOLスダメリカーナでデポルティーボ・レコレータと対戦する。チームは早く大陸大会モードに切り替える必要がある。クカ監督は、外部 noise や内部対立のリスクを抑え、チームをまとめなければならない。レッドブル・ブラガンティーノやコリチーバとの過密日程も控えるため、クラブは早期解決を図り、シーズンを脱線させないことが急務だ。