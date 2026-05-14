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サントス監督は、コルチバ戦で勝利に貢献したネイマールについて、ブラジル代表としてのワールドカップ出場へ「順調」と語った。
ネイマール、カップ戦優勝で輝きを放つ
ネイマールは水曜日のコパ・ド・ブラジルで、サントスがコリチバを2-0で下し次ラウンドへ進出した試合で存在感を示した。 34歳のネイマールは20分にガブリエル・ボンテンポの先制をアシストするなど、勝利に大きく貢献した。2023年10月以来代表から遠ざかっているが、この活躍は絶好のタイミング。数日後、アンチェロッティ監督がW杯最終メンバーを発表するからだ。
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クカ監督が戦術の進化を称賛
試合終了のホイッスルが鳴り、クーカ監督はネイマールがトップレベルで脅威であり続けるためにプレースタイルをどう適応させたかを説明した。彼はこう語った。「ワールドカップでネイマールは試合ごとに価値と能力を示している。かつてのように中央へ突破するだけではないが、今の彼は相手に大きな困難を与える。 代表では裏への飛び出し、アシスト、戦術眼、ボールキープ、ゲームメイク、決定力など多面で貢献する。ウイングでも10番でもフォールスナインでもプレーできる」
北米への道
ブラジル代表がワールドカップ・グループGでモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦する中、サントスのクカ監督はネイマールの代表入りに楽観的だ。「代表での彼の地位は順調で、チームを引っ張るだろう。最終決定はブラジルサッカー連盟（CBF）が下す」と語った。
「ワールドカップで何が起こるかは分かりませんが、ブラジルは好調です。神の御加護があれば優勝できるでしょう。これまで通り、一戦一戦を大切に戦いながら様子を見守りたいです。日曜日の試合でも彼が良いプレーを見せれば、ワールドカップ出場権を確実なものにできるかもしれません。」
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セレソン（ブラジル代表）のレジェンドにとっての正念場
ネイマールは、日曜にヴィラ・ベルミロで行われるブラジル・セリエAのコリチーバ戦が、代表26名発表前の最後のテストとなる。アンチェロッティ監督は18日、リオの「明日の博物館」で最終メンバーを発表する。
サントスはコパ・スダメリカーナなど過密日程に臨むが、注目はチームの象徴10番が世界最大の舞台で通算128試合79得点を更新できるかだ。