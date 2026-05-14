ブラジル代表がワールドカップ・グループGでモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦する中、サントスのクカ監督はネイマールの代表入りに楽観的だ。「代表での彼の地位は順調で、チームを引っ張るだろう。最終決定はブラジルサッカー連盟（CBF）が下す」と語った。

「ワールドカップで何が起こるかは分かりませんが、ブラジルは好調です。神の御加護があれば優勝できるでしょう。これまで通り、一戦一戦を大切に戦いながら様子を見守りたいです。日曜日の試合でも彼が良いプレーを見せれば、ワールドカップ出場権を確実なものにできるかもしれません。」