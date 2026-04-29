サントス監督は、コパ・スダメリカーナで精彩を欠いたネイマールについて、ブラジル代表のワールドカップメンバー入りを目指し「調子を上げている」と主張した。

火曜日の夜、ブエノスアイレスで行われたサン・ロレンソ戦でサントスは1－1の引き分けに終わり、コパ・スダメリカーナでの勝ち残りが絶望的になった。チームは精彩を欠き、批判は主にネイマールに向けられた。彼はこの大会でいつもの影響力を示せなかった。この結果、ブラジルの名門は3試合を終えて勝ち点2のグループD最下位に沈んでいる。

それでもクーカ監督は「ネイマールは後半、スペースを見つけて調子を上げた。前半は厳しいマークを受けたが、ガビゴルの得点に関与した。後半はチャンスを作り、賢いプレーをした。彼は強くなり続けている」と前向きに語った。