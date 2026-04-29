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サントス監督は、コパ・スダメリカーナで精彩を欠いたネイマールについて、ブラジル代表のワールドカップメンバー入りを目指し「調子を上げている」と主張した。
不本意な結果に終わった試合後、クカ監督がネイマールを擁護
火曜日の夜、ブエノスアイレスで行われたサン・ロレンソ戦でサントスは1－1の引き分けに終わり、コパ・スダメリカーナでの勝ち残りが絶望的になった。チームは精彩を欠き、批判は主にネイマールに向けられた。彼はこの大会でいつもの影響力を示せなかった。この結果、ブラジルの名門は3試合を終えて勝ち点2のグループD最下位に沈んでいる。
それでもクーカ監督は「ネイマールは後半、スペースを見つけて調子を上げた。前半は厳しいマークを受けたが、ガビゴルの得点に関与した。後半はチャンスを作り、賢いプレーをした。彼は強くなり続けている」と前向きに語った。
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ワールドカップへの夢は依然として最優先である
ワールドカップが迫る中、ブラジル代表技術委員会は選手のパフォーマンスを厳しくチェックしている。ネイマールはアンチェロッティ監督率いる代表チームへの選出を強く望む。サン・ロレンソ戦では枠内シュート1本、キーパス3本だったが、所属クラブのクカ監督は彼の成長が正しい方向にあると確信している。
代表招集については「監督とコーチングスタッフの判断次第だ。ブラジル人として実現を願っている」と述べた。また、アルゼンチンでの歓迎ぶりにも言及し、「今日、アルゼンチンの人々がネイマールに寄せた愛情を強調したい。最後に拍手を送る姿を見てとても嬉しかった」と語った。
パルメイラス戦の出場可否問題
サントスはセリエA首位のパルメイラス戦に集中しているが、クカ監督は選手起用に悩む。ネイマールとガビゴルは人工芝への懸念から、アリアンツ・パルケでの試合を欠場する可能性がある。17位のチームにとって、彼らの不在は痛手だ。
クカ監督は第14節での起用をまだ諦めていない。「ネイマールとガビゴルを起用できるかは不明だ。人工芝への懸念は皆さんも承知の通りだ。彼らと話し合い、もし出場できればチームはさらに強くなる」と語った。
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サントスの二正面での苦戦
ヴィラ・ベルミロを本拠地とするチームは、降格圏脱出が急務だ。ネイマールのコンディションが話題になるが、リーグ順位は厳しい。クカ監督は主力揃えなければ下位4チーム圏から抜け出せないと痛感している。
アルゼンチンでの引き分けは、2人への依存を露呈した。アレクシス・クエロの先制後、ネイマールのパスがガビゴルの同点弾を演出した。この相性がシーズンを救い、ネイマールをW杯へ導くか。それが数週間の「ペイシェ」の最大課題だ。