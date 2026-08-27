水曜日に行われるコパ・ド・ブラジル第1戦に向けた遠征メンバーの予備登録には入っていたにもかかわらず、ネイマールはパルメイラスとのアウェー戦に臨む最終メンバー表から驚きの除外となった。象徴的な存在を欠いたサントスは、ホームのパルメイラスに対抗する力がなく、34分にホセ・マヌエル・ロペスが均衡を破ると、前半終了間際にはアンドレアス・ペレイラが追加点を奪った。さらにロペスが後半15分過ぎにこの日2点目を決め、3-0の快勝を締めくくった。