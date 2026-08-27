Rainier Moura
翻訳者：
サントス幹部アレシャンドレ・マットス、パルメイラスに0-3で敗れた一戦でのネイマール不在は「戦略」の問題だと擁護
ヴェルダオンがターンオーバーしたアウェーの相手を打ち破る
水曜日に行われるコパ・ド・ブラジル第1戦に向けた遠征メンバーの予備登録には入っていたにもかかわらず、ネイマールはパルメイラスとのアウェー戦に臨む最終メンバー表から驚きの除外となった。象徴的な存在を欠いたサントスは、ホームのパルメイラスに対抗する力がなく、34分にホセ・マヌエル・ロペスが均衡を破ると、前半終了間際にはアンドレアス・ペレイラが追加点を奪った。さらにロペスが後半15分過ぎにこの日2点目を決め、3-0の快勝を締めくくった。
- Rainier Moura
マットス、負傷への懸念を否定
サントスのフットボール部門エグゼクティブディレクターを務めるマットスは、このFWが負傷を抱えている、あるいはヌーバンク・パルケの人工芝への懸念だけを理由にメンバー外となったとの見方を、素早く否定した。
クラブのローテーション方針について説明したマットスは、GETVにこう語った。「ネイマールは、どんな時でもサントスでプレーできる状態に1000％ある。常にだ。ネイマールは昨年、アトレチコMG戦で人工芝のピッチに立っている。彼は33歳か34歳くらいだ。状況によっては負荷を管理しなければならない。だからこそ、コーチングスタッフとフットボール部門の合意のもと、休養させるのが最善だと判断した。これは戦略の問題だ」
芝生をめぐる憶測をきっぱり否定
10番の人工芝でのフィジカルコンディションをめぐる外部からの検証について、ペイシェ首脳陣は、欠場を決定づけた要因だという見方をきっぱりと否定した。目玉FWの健康状態に問題がないことを改めて強調したクラブ首脳は、さらにこう付け加えた。「彼は100％出場可能で、この場［Nubank Parque］でも完全に安心してプレーできる。昨年アトレチコ戦でプレーしたことで、それをすでに証明している」
- O JOGO PHOTO PRESS
ペイシェにダービーでの試練が待ち受ける
サントスは今週末のカンピオナート・ブラジレイロで宿敵コリンチャンスと対戦する前に、直ちに立て直さなければならない。その後、クカ監督のチームはホームでパルメイラスとの第2戦に臨み、3点差をひっくり返すという厳しい課題に挑むことになる。続いてインテルナシオナルへのアウェー戦も控える。攻撃力を高め、両方の戦いでシーズンを立て直すためには、ネイマールが再び前面に出てくることが不可欠だ。
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