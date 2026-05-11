サントスは深刻な財政危機に直面し、スター選手を抱えるチーム体制が危うくなっている。UOLによると、クラブは複数の一線級選手に3か月分の肖像権料を未払いしており、第3回分の支払期限は月曜日に正式に過ぎた。これは重大な契約違反で、クラブの将来に長期的な影響を与える恐れがある。

さらに4月分の給与も未払いであり、

さらに、法で義務付けられたFGTS（退職積立金）の積み立てや成績連動ボーナスも未払いとの報道がある。これらの遅れが重なり、シーズン中盤の重要な時期にロッカールームには不穏な空気が漂っている。