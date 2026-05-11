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サントスは3か月分の給与未払いで選手たちの反発を招き、ネイマールやメンフィス・デパイを失う恐れがある。
支払いの大幅な遅延により、撤退の懸念が高まっている
サントスは深刻な財政危機に直面し、スター選手を抱えるチーム体制が危うくなっている。UOLによると、クラブは複数の一線級選手に3か月分の肖像権料を未払いしており、第3回分の支払期限は月曜日に正式に過ぎた。これは重大な契約違反で、クラブの将来に長期的な影響を与える恐れがある。
さらに4月分の給与も未払いであり、
さらに、法で義務付けられたFGTS（退職積立金）の積み立てや成績連動ボーナスも未払いとの報道がある。これらの遅れが重なり、シーズン中盤の重要な時期にロッカールームには不穏な空気が漂っている。
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法的な抜け穴がフリー移籍を容易にする可能性がある
この状況の深刻さは強調しすぎることはない。継続的な遅延は、選手たちが労働裁判所を通じて契約の「間接的解除」を求める根拠となる。
つまり、未払いが続けばネイマールやメンフィス・デパイのようなスターは契約を解除し、フリーエージェントとして移籍できる。まだ訴訟を起こした選手はいないが、ヴィラ・ベルミロには選手大量流出の危機が迫っている。
マルセロ・テイシェイラ会長は「極めて深刻な財政危機であり、全員が理解している」と述べた。「イメージ権料が2件滞っているが、選手たちのパフォーマンスには影響しない。彼らは経営陣を信頼している」
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クカ監督率いる技術スタッフは、ピッチ外の問題が試合に与える影響を懸念している。水曜日にコリチーバとのコパ・ド・ブラジル重要戦を控える中、この財政問題公表のタイミングは理想的ではない。
クカ監督や高年俸選手には未払いが続いているが、低賃金スタッフには全額支払われている。
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テイシェイラ会長からの約束
レッドブル・ブラガンチーノ戦の勝利後、舞台裏の緊張は頂点に達した。先週の日曜日、ロッカールームを訪れたテイシェイラ会長は、選手たちから未払い給与の支払いを直接要求された。
彼らは透明性の欠如と未払い報酬への不満を表明した。
これを受けテイシェイラ会長は、4月分の給与と未払い肖像権料少なくとも1ヶ月分を「できるだけ早く」支払うと選手とコーチ陣に口頭で約束した。