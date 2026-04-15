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Santos v Recoleta FC - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

サントスでの最近の不本意な試合後、ネイマールがMLS移籍の噂に反応。

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サントスのスーパースター、ネイマールは、ヴィラ・ベルミロでの高緊張の一夜後、MLS移籍の噂について言及した。ブラジル代表は、コパ・スダメリカーナでパラグアイのデポルティーボ・レコレタと1－1で引き分け、ブーイングを受けながらピッチを後にした。

  • MLSの強豪クラブがブラジルのスーパースターに注目している。

    FCシンシナティが34歳のネイマールを米国に招へいしたい意向だと報じられ、彼の将来をめぐる噂が再燃している。父親はMLS代表との会談準備を進めており、2026年W杯後にバルセロナとPSGでプレーしたスターが移籍する可能性を協議する見通しだ。

    2025年1月に古巣サントスに復帰した彼は38試合で15ゴール7アシストを記録したが、12月で契約が切れるため、北米挑戦の噂が再燃している。

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    ネイマールが将来について沈黙を破る

    レコレタとの引き分け後、ミックスゾーンで取材を受けたネイマールは、次期移籍期間中のサントス離脱の可能性を問われ、「分からない。サントスとは年末まで契約があり、全うするつもりだ」と語った。 

  • ヴィラ・ベルミロで緊張が高まる

    火曜日の夜、ヴィラ・ベルミロの雰囲気は一転して険悪になった。ネイマールが「甘やかされている」と野次ったサポーターと口論になったからだ。先制点を決めたブラジル代表は、その侮辱をスルーせず、野次ったサポーターの外見をからかい、自分のプレーを擁護した。 その後、ネymarは「不満を言っただけで口論ではない。あのファンが僕に話しかけてきた言い方に反論しただけだ。試合内容を批判するファンは理解できるが、個人的な攻撃は受け入れられない」と語った。

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    岐路に立つシーズン

    契約満了が迫り、米国からの関心が高まる中、ネイマールにとって当面の最優先事項は、今夏に控える自身4度目のワールドカップ出場に向けてコンディションを維持することだ。そのために彼は最近、北米で開催されるブラジル代表の大会でベストパフォーマンスを発揮できるよう膝の追加手術を受けた。この大会はMLS移籍に向けたアピールの場ともなる。代表戦に臨む前に、サントスはホームでフルミネンセと対戦するなど、厳しい試合日程を乗り切らなければならない。

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