サントスでの最近の不本意な試合後、ネイマールがMLS移籍の噂に反応。

FCシンシナティが34歳のネイマールを米国に招へいしたい意向だと報じられ、彼の将来をめぐる噂が再燃している。父親はMLS代表との会談準備を進めており、2026年W杯後にバルセロナとPSGでプレーしたスターが移籍する可能性を協議する見通しだ。

2025年1月に古巣サントスに復帰した彼は38試合で15ゴール7アシストを記録したが、12月で契約が切れるため、北米挑戦の噂が再燃している。