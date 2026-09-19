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ライブ
Portrait taken 08 May 1970 in Italy, of Italian foAFP
翻訳者：

サンドロ・マッツォーラが83歳で死去。インテル、そしてイタリアサッカー界全体が追悼した

インテル
S. Mazzola
イタリア
特集＆コラム
Opinion
セリエ A
ACミラン
トリノ

サッカー界に悲しみが広がっている。

サッカー界がサンドロ・マッツォーラの死を悼んでいる。83歳でこの世を去った。


運命のいたずらか、9月19日土曜日はサン・シーロの開場100周年にあたる。こけら落としではミラノ・ダービーが行われ、インテルが6-3で勝利していた。


彼にとって生涯の家だったその場所で、1957年から1977年までの20年間プレーした（最初の3シーズンは下部組織）。ファーストチームではインテルのユニフォームだけをまとい、キャリアで唯一着たそのシャツで565試合158ゴールを記録した。


例外はイタリア代表で、こちらでは70試合22ゴール。1968年の欧州選手権を制し、1970年メキシコ・ワールドカップでは決勝進出を果たした。決勝ではブラジルに4-1で敗れたが、その前には延長戦の末にイタリアがドイツを4-3で下した伝説的な準決勝があった。


さらに、インテルで獲得した4度のスクデット、2度のチャンピオンズカップ、2度のインターコンチネンタルカップも忘れてはならない。インテルは事実上、6歳の時に父バレンティーノ・マッツォーラを亡くして孤児となった彼を引き取った。父はグランデ・トリノの象徴的存在で、1949年5月4日にスペルガの航空機事故で30歳で亡くなった


スパイクを脱いだ後、サンドロ・マッツォーラはマッシモ・モラッティ体制のインテルでスポーツディレクターを務め（その役職は後にトリノでも務めた）、ミラノにブラジルのフェノーメノ、ロナウドを連れてきた。ロナウドはつい最近50歳になった。


最後に、マッツォーラはテレビで解説者としても活動し、Rai SportTeleMontecarloに出演した。


  • インテルの声明

    FCインテルナツィオナーレ・ミラノ、その会長ジュゼッペ・マロッタ、副会長ハビエル・サネッティ、監督クリスティアン・キヴ、そしてそのスタッフ、選手たち、インテルに関わるすべての人々は、インテルのレジェンドであり世界サッカー界のレジェンドでもあるサンドロ・マッツォーラの訃報に深い悲しみとともに哀悼の意を表し、その記憶を胸に、ご遺族に寄り添います。


    彼をしのびたいという思いは、慎みと入り混じる。歴史を築いた人、本当の意味で歴史を書き、消えることなく、かつてない足跡を残した人に別れを告げるのに、これ以上ない言葉を見つけることがどれほど難しいことか。


    そしてまた、すでに胸にある、これからも消えることのない寂しさに締めつけられ、言葉に詰まる。まるで今もここにいるように思えるからだ。クラブハウスとアッピアーノの間で、プスカシュ、エレーラ、スアレス、コルソのことを語り、次々と披露される逸話をその時々の話題にすぐ重ね合わせ、目にはインテルへの思いを輝かせながら、ラウタロや、今の、そしていつもの私たちのインテルについて語っているように思えるからだ。


    サンドロ・マッツォーラは、歴史上最も偉大なサッカー選手の一人だった。インテルの歴史だけではない。彼こそがインテルの歴史そのものだった。少年の頃にクラブに入り、それ以来、離れることはなかった。背負っていたのは、無敵に思えた父の記憶という重い宿命。そしてその運命の中で、事実上彼を育て、歴史への道のりに伴走したのが、2人の伝説的なインテルの人物だった。


    生涯でただ一つのユニフォーム、ただ一つの夢。それは父なしで築かなければならなかった。父を失ったのは、グランデ・トリノを襲ったスペルガの悲劇だった。アレッサンドロ、みながサンドロ、サンドリーノと呼んだ彼は、その時6歳5カ月23日だった。自分を抱きしめ、頭をなでる人々の打ちひしがれた表情を見つめながら、何が起きているのかを考えていた。ヴァレンティーノという存在を、サンドロは日々語り継がれる叙事詩の中で知っていった。その物語を育み始めたのは、ミラノのポルタ・ティチネーゼにあるサン・ロレンツォの教会の集会所で、アドリアーノ・チェレンターノと広いピッチで対戦した試合の中だった。彼の成長に刻まれたインテリスタは彼だけではない。ジュゼッペ・メアッツァ、そしてベニート・ロレンツィだ。メアッツァは技術面で彼を育て、あらゆる秘訣を授けた。ロレンツィはカッサーノ・ダッダにあるサンドロの家を訪れ、スパイクとボールを持ってきた。8歳の時、マッツォーラと兄弟は事実上インテルのマスコットだった。ピッチ、ロッカールーム、そしてスタジアム。そのすべてが完全なるインテルの教育の場だった。


    段階を飛び越え、必要に迫られて大人になる。サンドリーノはそれをすぐにやってのけた。それは出来事にも後押しされた。1942年生まれの彼がトップチームでピッチに送り出されたのは、悪名高いユヴェントス対インテルの再試合、1961年6月10日のトリノだった。学校での口頭試問からピエモンテ州都への移動へ。そこでモラッティとエレーラはプリマヴェーラを起用した。試合は9-1で終わり、インテルの得点を決めたのは、細身でタッチに優れた一人の若者、サンドロ・マッツォーラだった。彼は18歳だった。


    今の言い方をすれば、セカンドトップだっただろう。インテルで背負った背番号のように、8番であり10番でもあった。インサイドハーフかセンターフォワードか。エレーラは彼にぴったりの役割を築き上げ、あの壮麗なグランデ・インテルという軍団の中で、抑えきれない爆発を生み出した。真の飛躍はいつだったか。あまりにも早かった。そしてそれは、世界サッカーの巨人たちによって証し立てられた。1964年、ウィーンのプラーター、チャンピオンズカップ決勝。ピッチへ入る際、スアレスがマッツォーラを押して送り出した。サンドロはロッカールームの外で、自らのアイドルであるディ・ステファノ、プスカシュ、そしてレアル・マドリーの他のスターたちに見入って立ち止まっていたのだ。そしてピッチでは2得点。チャンピオンズカップ決勝でのドッピエッタ、インテルにとって初の欧州制覇。マッツォーラの署名が刻まれた前例のない勝利であり、そこにはプスカシュからの賛辞もあった。「君は父ヴァレンティーノにふさわしい」。その偉大なハンガリー人はそう言って、自らのユニフォームを贈った。


    私たちはこうした物語をそらで言えるほど知っている。何度も何度も耳にし、そのたびに飽きることなく、毎回新たな細部を見つけてきた。それは、思い出を語るたびにいつも胸を打たれ、親しみに満ちた声で語られたものだった。インテルに対する献身と、完全なる感謝の念。「私にとっては母のような存在」。その思いに応えるように、彼は無数のプレー、ゴール、そして驚異を残した。4度のスクデット、2度のチャンピオンズカップ、2度のインターコンチネンタルカップ、セリエA得点王（1965年、17得点）、そしてチャンピオンズカップ得点王（1964年、7得点）。1971年のバロンドールではヨハン・クライフに次ぐ2位だった。


    アンジェロ・モラッティの、エレニオ・エレーラの、サルティ、ブルニッチ、ファッケッティのグランデ・インテル。マッツォーラはその中で、中盤と前線の間に立ち、軌道を描き、ゴールを決めた。欧州の夜、メアッツァでの午後。重みがあり、忘れ得ぬ得点の数々。インターコンチネンタルカップでインデペンディエンテ相手に刻んだ彼の印。リヴァプール戦での逆転劇は、彼の印が刻まれ、サン・シーロのスピーカーから「When the Saints Go Marching In」が鳴り響く中で祝福された。さらに、ダービーでの開始13秒のゴール、1966年のインテル対ラツィオでファーストスターをもたらしたゴール。1977年まで。その間にはイタリア代表での欧州選手権、ワールドカップ、リヴェラとの交代起用もあった。


    17シーズン、公式戦565試合、158ゴール。インテルとのつながりが途切れることはなく、その後はフロント入りし、さらにスポーツディレクターも務めた。デスクの後ろでも、そのひらめきは唯一無二だった。プラティニ、そしてファルカオ。のちに実現しなかったものの、彼はそこにも関わっていた。ゼンガはサンベネデッテーゼからミラノへ呼び戻した。そして何より、ロナウドだ。イル・フェノーメノは、まさにモラッティとマッツォーラの働きかけの末にやって来た。R9がインテル本部でお披露目された時、その隣にいたのはルイス・スアレスとサンドロ・マッツォーラだった。


    クラブの殿堂入りも果たした彼は、ここ数年もインテル本部を訪れ続け、インテルの色との唯一無二で切っても切れない絆を常に語っていた。最近のアッピアーノ・ジェンティーレ訪問では、ラウタロやチームメートたちにもその思いを語っていた。そこは彼にとって家のような場所であり、エレーラとの合宿を思い出しながら、素晴らしく愉快な逸話を語っていた。


    インテルのファンからの愛情を、彼は2024年5月にも直に感じていた。セコンダ・ステッラを祝うその日、彼はベディン、カッペッリーニとともにピッチに立ち、58年前にもたらされたあのファーストスターの主役たちとして称えられた。


    ピッチで輝いたその星は、今も輝き続ける。口ひげの星は。彼がよく語っていたように、最後にただ一つだけ望んでいたことがある。「勝つことが不可能な時でも勝負し続ける、そんな立派な男として記憶されたい。あの9-1の時のように」


    そうします、サンドロ。


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  • セリエAリーグ

    サンドロ・マッツォーラが83歳でこの世を去った。伝説的な名手ヴァレンティーノの息子であり、自身もまた偉大なチャンピオンだった。サンドロは「トゥットカンピスタ」と呼ばれる万能型の選手で、得点力とドリブル能力を生かしてフォワードとして起用されることも多かった。キャリアのすべてをインテルで過ごし、1960年代の黄金期を支えた主役の1人として、17シーズン連続でネラッズーリの一員としてプレー。さらにイタリア代表でも、欧州選手権とワールドカップで消えることのない足跡を残した。獲得タイトルは、スクデット4回、チャンピオンズカップ2回、インターコンチネンタルカップ2回、そしてイタリア代表での欧州王者のタイトルだった。


    「サンドロ・マッツォーラは、イタリアサッカーの歴史において最も重要で、最も真の意味で象徴的な存在の1人です」と、セリエAリーグ会長エツィオ・シモネッリは語った。「まず何より、私は彼を偉大なチャンピオンとして記憶しています。我々のサッカーにとって特別な時代の主役であり、インテルとイタリア代表のユニフォームをまとって消えることのない足跡を残した人物です。彼の成功と技術的な資質は、イタリアスポーツ界の集団的記憶の一部となっています。私は彼のことを知り、評価する機会を得ましたが、それは選手としてだけではありませんでした。現役引退後の実業家としての活動においても、彼は自らを再構築し、経営者としての能力を示しました。彼の死によって、私たちはイタリアサッカー界の真のレジェンドを失いました。しかし同時に、自身の職業人生におけるさまざまな時期を、知性と情熱を持って体現した1人の人物も失ったのです。セリエAリーグを代表して、そして私個人としても、ご家族と彼を愛したすべての方々に、心よりお悔やみを申し上げます」


  • FIGC

    ジョバンニ・マラゴー会長とFIGCは、83歳で昨夜死去したイタリアサッカー界で最も愛された名選手の一人、サンドロ・マッツォーラの遺族に哀悼の意を表した。その功績をしのび、週末に予定されている全大会の試合で黙とうが捧げられる。ローマのFIGC本部およびコヴェルチャーノの連盟テクニカルセンターでは半旗が掲げられる。


    スペルガの悲劇で亡くなったトリノのレジェンド、ヴァレンティーノ・マッツォーラを父に持つサンドロ・マッツォーラは、自身もまたインテルのレジェンドだった。1961年から1977年までインテルのユニフォームをまとい、セリエA優勝4回、チャンピオンズカップ2回、インターコンチネンタルカップ2回を制覇した。イタリア代表でも70試合22得点を記録し、1968年には欧州王者に輝いたほか、ワールドカップ3大会に出場。メキシコ70では決勝進出を果たし、その大会はジャンニ・リベラとの有名な「リレー起用」でも記憶されている。2014年には「イタリアサッカー殿堂」入りを果たした。


    「サンドロ・マッツォーラの訃報は、私にとってもイタリアサッカー界全体にとっても深い悲しみです。レジェンドが去りました。世界におけるイタリアサッカーの偉大さを築くことに貢献した人物の一人でした。サンドロはクラブの象徴であり、キャプテンであり、一つの時代を駆け抜け、集団の記憶となったチャンピオンでした。偉大な姓を、才能、個性、勇気、そして並外れた人間性によって、それに劣らぬ大きな物語へと変えたヴァレンティーノの息子でした。彼がついに父や、イタリアサッカー史に残る最も美しい1ページの一つをともにした名選手たちと再会できたのだと思いたい」と、FIGC会長ジョバンニ・マラゴーは述べた。


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  • ミラン

    ミランは、歴史ある好敵手であり、インテルとイタリア代表のレジェンド、そしてイタリアサッカーの歴史を彩ったサンドロ・マッツォーラの逝去に哀悼の意を表します。


    偉大なチャンピオン、クラブの象徴、そして私たちのサッカーにおける忘れがたい時代を体現した人物でした。


    ACミランは、この悲しみの時にマッツォーラ家、そしてインテルの仲間たちに寄り添います。


    さようなら、サンドロ。


  • トリノ

    ウルバーノ・カイロ会長とトリノFC一同は、この悲しい知らせに深い悲しみを抱き、インテルとイタリア代表の象徴的存在であり、その後は2000年から2003年までトリノでも役員を務めたサンドロ・マッツォーラ氏をしのび、マッツォーラ家に心から寄り添います。


    サンドロ・マッツォーラ氏とトリノを結ぶ思い出は数え切れないほどある。別れを告げるにあたり、私たちは2019年1月26日、グランデ・トリノの伝説的キャプテンであり、サンドロ氏の父でもあるヴァレンティーノ・マッツォーラの生誕100年を迎えた日に感じた感動と喜びを、あらためてともに振り返りたい。「幼いころ、ここフィラデルフィアに入るときは父にしがみついていました。そして父が着替えている間、私はロッカールームの外でボール遊びをしていたんです。それから父の手を握ってピッチに入っていきました。」


    その日、私たちはトリノ、インテル、ヴェネツィアのプルチーニによる三つ巴戦で、ヴァレンティーノ・マッツォーラの100年を祝った。サンドロ氏の喜びは忘れられない。「今日はピッチにヴァレンティーノ、私の孫もいます。父と同じ名前で、家族で唯一サッカーをしているんです。あの空の上から、誰かが彼にやり方を教えているのでしょう。」


    そして今、空の上から愛する人たちを見守る場所には、サンドロ氏も加わった。

    その子どもたちとご家族、孫たち、親族、そして数多くの友人の皆さまに、グラナータの世界全体から深い哀悼の意と心からの抱擁を送ります。