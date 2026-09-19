FCインテルナツィオナーレ・ミラノ、その会長ジュゼッペ・マロッタ、副会長ハビエル・サネッティ、監督クリスティアン・キヴ、そしてそのスタッフ、選手たち、インテルに関わるすべての人々は、インテルのレジェンドであり世界サッカー界のレジェンドでもあるサンドロ・マッツォーラの訃報に深い悲しみとともに哀悼の意を表し、その記憶を胸に、ご遺族に寄り添います。





彼をしのびたいという思いは、慎みと入り混じる。歴史を築いた人、本当の意味で歴史を書き、消えることなく、かつてない足跡を残した人に別れを告げるのに、これ以上ない言葉を見つけることがどれほど難しいことか。





そしてまた、すでに胸にある、これからも消えることのない寂しさに締めつけられ、言葉に詰まる。まるで今もここにいるように思えるからだ。クラブハウスとアッピアーノの間で、プスカシュ、エレーラ、スアレス、コルソのことを語り、次々と披露される逸話をその時々の話題にすぐ重ね合わせ、目にはインテルへの思いを輝かせながら、ラウタロや、今の、そしていつもの私たちのインテルについて語っているように思えるからだ。





サンドロ・マッツォーラは、歴史上最も偉大なサッカー選手の一人だった。インテルの歴史だけではない。彼こそがインテルの歴史そのものだった。少年の頃にクラブに入り、それ以来、離れることはなかった。背負っていたのは、無敵に思えた父の記憶という重い宿命。そしてその運命の中で、事実上彼を育て、歴史への道のりに伴走したのが、2人の伝説的なインテルの人物だった。





生涯でただ一つのユニフォーム、ただ一つの夢。それは父なしで築かなければならなかった。父を失ったのは、グランデ・トリノを襲ったスペルガの悲劇だった。アレッサンドロ、みながサンドロ、サンドリーノと呼んだ彼は、その時6歳5カ月23日だった。自分を抱きしめ、頭をなでる人々の打ちひしがれた表情を見つめながら、何が起きているのかを考えていた。ヴァレンティーノという存在を、サンドロは日々語り継がれる叙事詩の中で知っていった。その物語を育み始めたのは、ミラノのポルタ・ティチネーゼにあるサン・ロレンツォの教会の集会所で、アドリアーノ・チェレンターノと広いピッチで対戦した試合の中だった。彼の成長に刻まれたインテリスタは彼だけではない。ジュゼッペ・メアッツァ、そしてベニート・ロレンツィだ。メアッツァは技術面で彼を育て、あらゆる秘訣を授けた。ロレンツィはカッサーノ・ダッダにあるサンドロの家を訪れ、スパイクとボールを持ってきた。8歳の時、マッツォーラと兄弟は事実上インテルのマスコットだった。ピッチ、ロッカールーム、そしてスタジアム。そのすべてが完全なるインテルの教育の場だった。





段階を飛び越え、必要に迫られて大人になる。サンドリーノはそれをすぐにやってのけた。それは出来事にも後押しされた。1942年生まれの彼がトップチームでピッチに送り出されたのは、悪名高いユヴェントス対インテルの再試合、1961年6月10日のトリノだった。学校での口頭試問からピエモンテ州都への移動へ。そこでモラッティとエレーラはプリマヴェーラを起用した。試合は9-1で終わり、インテルの得点を決めたのは、細身でタッチに優れた一人の若者、サンドロ・マッツォーラだった。彼は18歳だった。





今の言い方をすれば、セカンドトップだっただろう。インテルで背負った背番号のように、8番であり10番でもあった。インサイドハーフかセンターフォワードか。エレーラは彼にぴったりの役割を築き上げ、あの壮麗なグランデ・インテルという軍団の中で、抑えきれない爆発を生み出した。真の飛躍はいつだったか。あまりにも早かった。そしてそれは、世界サッカーの巨人たちによって証し立てられた。1964年、ウィーンのプラーター、チャンピオンズカップ決勝。ピッチへ入る際、スアレスがマッツォーラを押して送り出した。サンドロはロッカールームの外で、自らのアイドルであるディ・ステファノ、プスカシュ、そしてレアル・マドリーの他のスターたちに見入って立ち止まっていたのだ。そしてピッチでは2得点。チャンピオンズカップ決勝でのドッピエッタ、インテルにとって初の欧州制覇。マッツォーラの署名が刻まれた前例のない勝利であり、そこにはプスカシュからの賛辞もあった。「君は父ヴァレンティーノにふさわしい」。その偉大なハンガリー人はそう言って、自らのユニフォームを贈った。





私たちはこうした物語をそらで言えるほど知っている。何度も何度も耳にし、そのたびに飽きることなく、毎回新たな細部を見つけてきた。それは、思い出を語るたびにいつも胸を打たれ、親しみに満ちた声で語られたものだった。インテルに対する献身と、完全なる感謝の念。「私にとっては母のような存在」。その思いに応えるように、彼は無数のプレー、ゴール、そして驚異を残した。4度のスクデット、2度のチャンピオンズカップ、2度のインターコンチネンタルカップ、セリエA得点王（1965年、17得点）、そしてチャンピオンズカップ得点王（1964年、7得点）。1971年のバロンドールではヨハン・クライフに次ぐ2位だった。





アンジェロ・モラッティの、エレニオ・エレーラの、サルティ、ブルニッチ、ファッケッティのグランデ・インテル。マッツォーラはその中で、中盤と前線の間に立ち、軌道を描き、ゴールを決めた。欧州の夜、メアッツァでの午後。重みがあり、忘れ得ぬ得点の数々。インターコンチネンタルカップでインデペンディエンテ相手に刻んだ彼の印。リヴァプール戦での逆転劇は、彼の印が刻まれ、サン・シーロのスピーカーから「When the Saints Go Marching In」が鳴り響く中で祝福された。さらに、ダービーでの開始13秒のゴール、1966年のインテル対ラツィオでファーストスターをもたらしたゴール。1977年まで。その間にはイタリア代表での欧州選手権、ワールドカップ、リヴェラとの交代起用もあった。





17シーズン、公式戦565試合、158ゴール。インテルとのつながりが途切れることはなく、その後はフロント入りし、さらにスポーツディレクターも務めた。デスクの後ろでも、そのひらめきは唯一無二だった。プラティニ、そしてファルカオ。のちに実現しなかったものの、彼はそこにも関わっていた。ゼンガはサンベネデッテーゼからミラノへ呼び戻した。そして何より、ロナウドだ。イル・フェノーメノは、まさにモラッティとマッツォーラの働きかけの末にやって来た。R9がインテル本部でお披露目された時、その隣にいたのはルイス・スアレスとサンドロ・マッツォーラだった。





クラブの殿堂入りも果たした彼は、ここ数年もインテル本部を訪れ続け、インテルの色との唯一無二で切っても切れない絆を常に語っていた。最近のアッピアーノ・ジェンティーレ訪問では、ラウタロやチームメートたちにもその思いを語っていた。そこは彼にとって家のような場所であり、エレーラとの合宿を思い出しながら、素晴らしく愉快な逸話を語っていた。





インテルのファンからの愛情を、彼は2024年5月にも直に感じていた。セコンダ・ステッラを祝うその日、彼はベディン、カッペッリーニとともにピッチに立ち、58年前にもたらされたあのファーストスターの主役たちとして称えられた。





ピッチで輝いたその星は、今も輝き続ける。口ひげの星は。彼がよく語っていたように、最後にただ一つだけ望んでいたことがある。「勝つことが不可能な時でも勝負し続ける、そんな立派な男として記憶されたい。あの9-1の時のように」





そうします、サンドロ。



