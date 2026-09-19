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ライブ
Portrait taken 08 May 1970 in Italy, of Italian foAFP
翻訳者：

サンドロ・マッツォーラが83歳で死去。インテルとイタリアサッカー界が追悼、イタリアでは週末のすべてのスポーツイベントで黙とう1分が捧げられる

インテル
S. Mazzola
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サッカー界に悲しみが広がっている。

サッカー界がサンドロ・マッツォーラの死を悼んでいる。83歳だった。


運命のいたずらのように、9月19日土曜日は、サン・シーロの開場100周年にあたる。サン・シーロでは、インテルが6-3で勝利したミラノ・ダービーが行われた。


そこは彼にとって生涯の家だった。1957年から1977年までの20年間プレーし（最初の3シーズンは下部組織）、トップチームでは565試合で158ゴールを記録した。キャリアを通じて身にまとったクラブのユニフォームは、インテルただ一つだった。


例外はイタリア代表で、70試合出場22ゴール。1968年の欧州選手権を制し、1970年メキシコW杯では決勝に進出した。延長戦の末にイタリアがドイツを4-3で下した伝説的な準決勝の後、決勝ではブラジルに4-1で敗れた。


さらに忘れてはならないのが、インテルで勝ち取った4度のスクデット、2度のチャンピオンズカップ、2度のインターコンチネンタルカップだ。インテルは事実上、6歳で父バレンティーノ・マッツォーラを亡くした彼を受け入れた。グランデ・トリノの象徴的存在だった父は、1949年5月4日、スペルガの航空機事故で30歳の若さでこの世を去った。


現役引退後、サンドロ・マッツォーラはマッシモ・モラッティ体制のインテルでスポーツディレクターを務め（その役職は後にトリノでも担当）、ミラノにブラジルの怪物ロナウドを連れてきた。ロナウドはちょうど50歳になったところだ。


その後、マッツォーラはテレビで解説者も務め、Rai Sport TeleMontecarloに出演した。


一方で、インテルのキャプテン、ラウタロ・マルティネスはサンドロ・マッツォーラを追悼し、Instagramのストーリーに2人の写真を投稿した。



  • インテルの声明

    インテルは、クラブ会長のジュゼッペ・マロッタ、副会長のハビエル・サネッティ、監督のクリスティアン・キヴ、そのスタッフ、選手たち、そしてインテルに関わるすべての人々とともに、インテルと世界サッカー界のレジェンドであるサンドロ・マッツォーラの訃報に深い悲しみをもって哀悼の意を表し、その死を悼みながらご家族に寄り添う。


    その人を思い出したい気持ちと、言葉にすることへのためらいが入り混じる。本当に歴史を築き、それも消えることなく、前例のない形で歴史を刻んだ人に別れを告げるのに、ふさわしい言葉を見つけることがどれほど難しいことだろうか。


    そして、すでに胸を締めつけ、これからも決して離れることのないこの哀しみにとらわれながら、なお彼がここにいるように思えてならない。クラブ本部とアッピアーノの間で、プスカシュやエレーラ、スアレスやコルソの話をし、次から次へと逸話を語り、それをすぐに今の話題へとつなげていく。目にはインテルへの情熱が宿り、ラウタロや、今の、そしていつもの私たちのインテルについて語ろうとしている姿が浮かぶ。


    サンドロ・マッツォーラは、サッカー史上屈指の偉大な選手だった。インテルの歴史においてだけではない。彼こそがインテルの歴史そのものだった。少年のころにこのクラブへ入り、その後、二度と離れることはなかった。背負っていたのは、無敵にも思えた父の記憶という重い荷物。そしてその運命の中で、実質的に彼を育て、歴史への道のりをともに歩ませることになる2人のインテルの伝説がいた。


    生涯を通じてただ一つのユニフォーム、ただ一つの夢。それは父なしで築かなければならないものだった。父はグランデ・トリノのスーペルガの悲劇で命を落とした。アレッサンドロ、誰もがサンドロ、サンドリーノと呼んだ彼は、そのとき6歳5カ月23日だった。彼は、自分を抱きしめ、頭をなでる人々の打ちひしがれた表情を見つめながら、何が起きているのかと問いかけていた。ヴァレンティーノという存在がどのような人物だったのか、サンドロは日々語り継がれる英雄譚の中で知っていった。その物語を自ら育み始めたのは、ミラノのポルタ・ティチネーゼにあるサン・ロレンツォの教会運動場だった。そこでアドリアーノ・チェレンターノとフルコートの試合をしていた。彼の成長に影響を与えたインテリスタは、彼だけではない。ジュゼッペ・メアッツァとベニート・ロレンツィもいた。メアッツァは技術面で彼を育て、あらゆる秘訣を教えた。ロレンツィはスパイクとボールを持って、カッサーノ・ダッダにあるサンドロの家を訪ねた。8歳のころ、マッツォーラと兄弟は事実上インテルのマスコットだった。ピッチ、ロッカールーム、スタジアムと、まさに全身でインテルに染まっていった。


    段階を飛び越え、必要に迫られて大人になる。サンドリーノはそれをあっという間にやってのけた。時代の出来事にも後押しされた。1942年生まれの彼がトップチームのピッチに送り出されたのは、悪名高いユヴェントス対インテルの再試合、1961年6月10日のトリノだった。学校での口頭試問からピエモンテ州都への移動へ。そこでモラッティとエレーラはプリマヴェーラを起用した。試合は9-1で終わり、インテルの得点を決めたのは、細身でタッチに優れたひとりの若者、サンドロ・マッツォーラだった。18歳だった。


    今で言うセカンドトップだろう。インテルで着けた背番号のように、8番でもあり10番でもあった。インサイドハーフか、それともセンターフォワードか。エレーラは彼にふさわしい役割を見いだし、グランデ・インテルという華麗な軍団の中で、その爆発的な才能を解き放った。真価が広く認められたのはいつか。あまりにも早かった。そしてそれは、世界サッカーの巨人たちによって証明された。1964年、ウィーンのプラーター、チャンピオンズカップ決勝。ピッチに入る際、スアレスがマッツォーラを押し出した。サンドロはロッカールームの外で、自分のアイドルであるディ・ステファノ、プスカシュ、そしてレアル・マドリーのほかの名手たちに見とれて立ち止まっていたのだ。だがピッチでは2ゴール。チャンピオンズカップ決勝でのドッピエッタ、インテルにとって初のヨーロッパ制覇。マッツォーラの署名が刻まれた前例のない triumph、そしてプスカシュからの賛辞があった。「君は父ヴァレンティーノにふさわしい」と、その偉大なハンガリー人は自身のユニフォームを贈りながら彼に言った。


    私たちが暗記するほど知っている物語。何度も何度も耳にし、そのたびに決して飽きることなく、新たな細部を発見してきた。穏やかで、思い出を語るたびにいつも感極まるその声によって。インテルに対する献身と完全なる感謝の念――「私にとっては母のような存在」――。それに対し彼は、無数のプレー、ゴール、そして驚異で応えた。スクデット4回、チャンピオンズカップ2回、インターコンチネンタルカップ2回。さらにセリエA得点王（1965年、17ゴール）、チャンピオンズカップ得点王（1964年、7ゴール）。1971年のバロンドールではヨハン・クライフに次ぐ2位だった。


    アンジェロ・モラッティの、エレニオ・エレーラの、サルティ、ブルニヒ、ファッケッティのグランデ・インテル。その中でマッツォーラは、中盤と前線の間で軌道を描き、ゴールを奪った。欧州の夜、メアッツァでの午後。重みがあり、忘れがたいゴールの数々。インターコンチネンタルカップでのインデペンディエンテ戦で刻んだ彼の印、そしてリヴァプール相手の逆転劇には彼の名が刻まれ、サン・シーロのスピーカーから「When the Saints Go Marching In」が鳴り響く中で祝福された。さらに、ダービーでの開始13秒のゴール、1966年のインテル対ラツィオでファースト・スターをもたらしたゴール。1977年まで。その間にはイタリア代表での欧州選手権、ワールドカップ、そしてリヴェラとの交代起用もあった。


    17シーズン、公式戦565試合、158ゴール。インテルとの結びつきが途切れることはなく、幹部、そしてスポーツディレクターとしてのキャリアへと続いた。デスクの後ろでも、そのひらめきは唯一無二だった。プラティニとファルカン。実現はしなかったが。ゼンガはサンベネデッテーゼからミラノへ呼び戻した。そして何より、ロナウドだ。モラッティと、まさにマッツォーラの働きかけの末にやって来た“フェノーメノ”。R9がインテル本部でお披露目されたとき、その隣にはルイス・スアレスとサンドロ・マッツォーラがいた。


    クラブのホール・オブ・フェームにも名を連ねる彼は、ここ数年もインテル本部を訪れ続け、インテルとの唯一無二で断ち切ることのできない絆を常に語っていた。最近アッピアーノ・ジェンティーレを訪れた際にも、ラウタロやチームメートたちにその思いを語っていた。そこは彼にとって我が家のような場所であり、エレーラ時代の合宿を、素晴らしく愉快な逸話とともに振り返っていた。


    インテルのファンからの愛情を彼が直に感じたのは、2024年5月、セカンド・スターを祝うその日にもそうだった。彼はベディン、カッペッリーニとともにピッチに立ち、58年前にもたらされたあのファースト・スターの功労者として称えられた。


    ピッチで輝いた“口ひげの星”は、今もなお輝いている。そして彼がよく語っていたように、最後にただ一つだけ願いがあった。「不可能なときでも、あの9-1のように勝負を挑み続ける、立派な人間として記憶されたい」。


    そうします、サンドロ。


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  • CONI

    スポーツ界がサンドロ・マッツォーラの訃報を悼んでいる。


    スーペルガの悲劇で命を落としたトリノの伝説、ヴァレンティーノ・マッツォーラを父に持つサンドロ・マッツォーラは、自身もまたインテルのレジェンドだった。1961年から1977年までインテルのユニフォームをまとい、セリエA優勝4回、チャンピオンズカップ2回、インターコンチネンタルカップ2回の優勝を果たした。


    イタリア代表でもチームをけん引したトリノ出身のマッツォーラ（写真はANSA）は、代表通算70試合出場22得点を記録。1968年の欧州選手権を制し、3度のワールドカップに出場した。その中には、フェルッチョ・ヴァルカレッジ監督率いるチームが決勝まで進んだ1970年メキシコ大会も含まれる。


    1964年と1967年に2度の欧州チャンピオンズカップ／チャンピオンズリーグ決勝で得点を挙げた唯一のイタリア人選手であり、かつイタリアのクラブに所属する唯一の選手でもあるマッツォーラは、2014年に『イタリアサッカー殿堂』入りを果たし、CONIから卓越した功績に対する金メダルを授与された。


    CONIのルチアーノ・ブオンフィーリョ会長は、各国内競技連盟、競技団体、スポーツ振興団体に対し、83歳で亡くなったイタリアおよび世界サッカーのアイコン、サンドロ・マッツォーラを追悼するため、今週末にイタリアで行われるすべてのスポーツイベントで1分間の黙とうを捧げるよう呼びかけている


  • FIGC

    ジョヴァンニ・マラゴー会長とイタリアサッカー連盟（FIGC）は、わが国サッカー界で最も愛された名選手の一人であり、83歳で昨夜亡くなったサンドロ・マッツォーラの遺族に哀悼の意を表した。その功績をたたえ、週末に予定されているすべての大会の試合で1分間の黙とうが捧げられる。ローマのFIGC本部およびコヴェルチャーノの連邦テクニカルセンターでは半旗が掲げられる。


    スペルガの悲劇で亡くなったトリノの伝説、ヴァレンティーノ・マッツォーラの息子であるサンドロ・マッツォーラは、自らもまたインテルのレジェンドだった。1961年から1977年までインテルのユニフォームを着て、スクデット4回、チャンピオンズカップ2回、インターコンチネンタルカップ2回の優勝を果たした。代表でも輝かしいキャリアを築き、イタリア代表として70試合22得点を記録。1968年には欧州王者となり、ワールドカップ3大会に出場し、1970年メキシコ大会では決勝進出を果たした。この大会は、ジャンニ・リベラとの有名な「交代策」でも記憶されている。2014年には「イタリアサッカー殿堂」入りを果たした。


    「サンドロ・マッツォーラの死去は、私にとってもイタリアサッカー界全体にとっても深い悲しみです」と、FIGC会長ジョヴァンニ・マラゴーは述べた。「一つのレジェンドが去りました。世界の中でイタリアサッカーを偉大なものにすることに貢献した人物の一人です。サンドロはクラブの象徴であり、キャプテンであり、一つの時代を生き抜き、集合的な記憶となったチャンピオンでした。偉大な姓を、才能、個性、勇気、そして並外れた人間性によって築かれた同じく偉大な物語へと変えることができた、ヴァレンティーノの息子でした。ようやく父や、イタリアサッカー史上最も美しい1ページの一つを共にしたあの名選手たちと再会できたのだと、そう思いたいです」


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  • セリエAリーグ

    サンドロ・マッツォーラが83歳でこの世を去った。伝説的なバレンティーノの息子であり、自身もまた傑出した名選手だった。サンドロは「トゥットカンピスタ」とも言うべき存在で、得点力とドリブル能力を生かして、しばしばアタッカーとして起用された。キャリアのすべてをインテルで過ごし、1960年代の勝利のサイクルを支えた主役の一人として、インテルで17シーズン連続でプレー。さらにイタリア代表でも、欧州選手権とワールドカップで忘れがたい足跡を残した。獲得タイトルは、セリエA4回、チャンピオンズカップ2回、インターコンチネンタルカップ2回、そしてイタリア代表での欧州王者のタイトルだった。


    「サンドロ・マッツォーラは、イタリアサッカーの歴史において最も重要で、最も真に迫った存在の一人を体現していた」と、セリエAリーグ会長エツィオ・シモネッリは語った。「まず何よりも、私は彼を偉大なチャンピオンとして記憶している。我々のサッカーにとって特別な時代の主役であり、インテルとイタリア代表のユニフォームをまとって消えることのない足跡を残した人物だった。彼の成功と技術的な資質は、イタリアスポーツの集団的記憶の一部となっている。私は彼を知り、評価する機会を、選手とは異なる姿でも得た。現役引退後の実業家としての活動において、彼は自らを再発明し、自身のマネジメント能力を示していた。その死によって、我々はイタリアサッカーの真のレジェンドを失っただけでなく、自らの職業人生におけるさまざまな時期を知性と情熱をもって生きた人物も失った。セリエAリーグ、そして私個人を代表して、ご家族と彼を愛したすべての方々に心からのお悔やみを申し上げる」


  • ミラン

    ミランは、インテルとイタリア代表のレジェンドであり、イタリアサッカーの歴史を彩った、長年の敬意あるライバル、サンドロ・マッツォーラ氏の訃報に哀悼の意を表します。


    偉大なチャンピオンであり、クラブの象徴であり、私たちのサッカーにおける忘れがたい時代を体現した人物でした。


    ACミランは、この悲しみの時に、マッツォーラ家とインテルの皆さんに寄り添います。


    ありがとう、サンドロ。


  • トリノ

    訃報に接し、ウルバーノ・カイロ会長ならびにトリノ・フットボールクラブ一同は、インテルとイタリア代表の象徴的な選手であり、その後は2000年から2003年までトリノでも役員を務めたサンドロ・マッツォーラ氏を偲び、マッツォーラ家に心から寄り添います


    サンドロ・マッツォーラ氏とトロにまつわる思い出は、数え切れないほどあります。別れの言葉に代えて、私たちは2019年1月26日、偉大なるトリノの伝説的キャプテン、ヴァレンティーノ・マッツォーラの生誕100周年の日に感じた感動と喜びを、皆さんとともに振り返りたいと思います。サンドロ氏はその長男でした。「幼い頃、ここフィラデルフィアに入る時は、私は父にしがみついていました。そして父が着替えている間、私はロッカールームの外でボール遊びをしていたんです。それから父と手をつないでピッチに入っていました」。


    あの日、私たちはトロ、インテル、ヴェネツィアのプルチーニによる三角戦で、ヴァレンティーノ・マッツォーラの100周年を祝いました。サンドロ氏の喜びは忘れられません。「今日はピッチにヴァレンティーノ、私の孫もいます。父と同じ名前で、家族の中で唯一サッカーをしているんです。あの空の上から、誰かが彼にやり方を教えているのでしょう」。


    今、その空の上から愛する人たちを見守る存在に、サンドロ氏も加わりました。

    ご子息たちとそのご家族、お孫さんたち、ご親族、そして数多くの友人の皆様に、グラナータの世界全体から深い哀悼の意と心からの抱擁を送ります。