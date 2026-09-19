インテルは、クラブ会長のジュゼッペ・マロッタ、副会長のハビエル・サネッティ、監督のクリスティアン・キヴ、そのスタッフ、選手たち、そしてインテルに関わるすべての人々とともに、インテルと世界サッカー界のレジェンドであるサンドロ・マッツォーラの訃報に深い悲しみをもって哀悼の意を表し、その死を悼みながらご家族に寄り添う。





その人を思い出したい気持ちと、言葉にすることへのためらいが入り混じる。本当に歴史を築き、それも消えることなく、前例のない形で歴史を刻んだ人に別れを告げるのに、ふさわしい言葉を見つけることがどれほど難しいことだろうか。





そして、すでに胸を締めつけ、これからも決して離れることのないこの哀しみにとらわれながら、なお彼がここにいるように思えてならない。クラブ本部とアッピアーノの間で、プスカシュやエレーラ、スアレスやコルソの話をし、次から次へと逸話を語り、それをすぐに今の話題へとつなげていく。目にはインテルへの情熱が宿り、ラウタロや、今の、そしていつもの私たちのインテルについて語ろうとしている姿が浮かぶ。





サンドロ・マッツォーラは、サッカー史上屈指の偉大な選手だった。インテルの歴史においてだけではない。彼こそがインテルの歴史そのものだった。少年のころにこのクラブへ入り、その後、二度と離れることはなかった。背負っていたのは、無敵にも思えた父の記憶という重い荷物。そしてその運命の中で、実質的に彼を育て、歴史への道のりをともに歩ませることになる2人のインテルの伝説がいた。





生涯を通じてただ一つのユニフォーム、ただ一つの夢。それは父なしで築かなければならないものだった。父はグランデ・トリノのスーペルガの悲劇で命を落とした。アレッサンドロ、誰もがサンドロ、サンドリーノと呼んだ彼は、そのとき6歳5カ月23日だった。彼は、自分を抱きしめ、頭をなでる人々の打ちひしがれた表情を見つめながら、何が起きているのかと問いかけていた。ヴァレンティーノという存在がどのような人物だったのか、サンドロは日々語り継がれる英雄譚の中で知っていった。その物語を自ら育み始めたのは、ミラノのポルタ・ティチネーゼにあるサン・ロレンツォの教会運動場だった。そこでアドリアーノ・チェレンターノとフルコートの試合をしていた。彼の成長に影響を与えたインテリスタは、彼だけではない。ジュゼッペ・メアッツァとベニート・ロレンツィもいた。メアッツァは技術面で彼を育て、あらゆる秘訣を教えた。ロレンツィはスパイクとボールを持って、カッサーノ・ダッダにあるサンドロの家を訪ねた。8歳のころ、マッツォーラと兄弟は事実上インテルのマスコットだった。ピッチ、ロッカールーム、スタジアムと、まさに全身でインテルに染まっていった。





段階を飛び越え、必要に迫られて大人になる。サンドリーノはそれをあっという間にやってのけた。時代の出来事にも後押しされた。1942年生まれの彼がトップチームのピッチに送り出されたのは、悪名高いユヴェントス対インテルの再試合、1961年6月10日のトリノだった。学校での口頭試問からピエモンテ州都への移動へ。そこでモラッティとエレーラはプリマヴェーラを起用した。試合は9-1で終わり、インテルの得点を決めたのは、細身でタッチに優れたひとりの若者、サンドロ・マッツォーラだった。18歳だった。





今で言うセカンドトップだろう。インテルで着けた背番号のように、8番でもあり10番でもあった。インサイドハーフか、それともセンターフォワードか。エレーラは彼にふさわしい役割を見いだし、グランデ・インテルという華麗な軍団の中で、その爆発的な才能を解き放った。真価が広く認められたのはいつか。あまりにも早かった。そしてそれは、世界サッカーの巨人たちによって証明された。1964年、ウィーンのプラーター、チャンピオンズカップ決勝。ピッチに入る際、スアレスがマッツォーラを押し出した。サンドロはロッカールームの外で、自分のアイドルであるディ・ステファノ、プスカシュ、そしてレアル・マドリーのほかの名手たちに見とれて立ち止まっていたのだ。だがピッチでは2ゴール。チャンピオンズカップ決勝でのドッピエッタ、インテルにとって初のヨーロッパ制覇。マッツォーラの署名が刻まれた前例のない triumph、そしてプスカシュからの賛辞があった。「君は父ヴァレンティーノにふさわしい」と、その偉大なハンガリー人は自身のユニフォームを贈りながら彼に言った。





私たちが暗記するほど知っている物語。何度も何度も耳にし、そのたびに決して飽きることなく、新たな細部を発見してきた。穏やかで、思い出を語るたびにいつも感極まるその声によって。インテルに対する献身と完全なる感謝の念――「私にとっては母のような存在」――。それに対し彼は、無数のプレー、ゴール、そして驚異で応えた。スクデット4回、チャンピオンズカップ2回、インターコンチネンタルカップ2回。さらにセリエA得点王（1965年、17ゴール）、チャンピオンズカップ得点王（1964年、7ゴール）。1971年のバロンドールではヨハン・クライフに次ぐ2位だった。





アンジェロ・モラッティの、エレニオ・エレーラの、サルティ、ブルニヒ、ファッケッティのグランデ・インテル。その中でマッツォーラは、中盤と前線の間で軌道を描き、ゴールを奪った。欧州の夜、メアッツァでの午後。重みがあり、忘れがたいゴールの数々。インターコンチネンタルカップでのインデペンディエンテ戦で刻んだ彼の印、そしてリヴァプール相手の逆転劇には彼の名が刻まれ、サン・シーロのスピーカーから「When the Saints Go Marching In」が鳴り響く中で祝福された。さらに、ダービーでの開始13秒のゴール、1966年のインテル対ラツィオでファースト・スターをもたらしたゴール。1977年まで。その間にはイタリア代表での欧州選手権、ワールドカップ、そしてリヴェラとの交代起用もあった。





17シーズン、公式戦565試合、158ゴール。インテルとの結びつきが途切れることはなく、幹部、そしてスポーツディレクターとしてのキャリアへと続いた。デスクの後ろでも、そのひらめきは唯一無二だった。プラティニとファルカン。実現はしなかったが。ゼンガはサンベネデッテーゼからミラノへ呼び戻した。そして何より、ロナウドだ。モラッティと、まさにマッツォーラの働きかけの末にやって来た“フェノーメノ”。R9がインテル本部でお披露目されたとき、その隣にはルイス・スアレスとサンドロ・マッツォーラがいた。





クラブのホール・オブ・フェームにも名を連ねる彼は、ここ数年もインテル本部を訪れ続け、インテルとの唯一無二で断ち切ることのできない絆を常に語っていた。最近アッピアーノ・ジェンティーレを訪れた際にも、ラウタロやチームメートたちにその思いを語っていた。そこは彼にとって我が家のような場所であり、エレーラ時代の合宿を、素晴らしく愉快な逸話とともに振り返っていた。





インテルのファンからの愛情を彼が直に感じたのは、2024年5月、セカンド・スターを祝うその日にもそうだった。彼はベディン、カッペッリーニとともにピッチに立ち、58年前にもたらされたあのファースト・スターの功労者として称えられた。





ピッチで輝いた“口ひげの星”は、今もなお輝いている。そして彼がよく語っていたように、最後にただ一つだけ願いがあった。「不可能なときでも、あの9-1のように勝負を挑み続ける、立派な人間として記憶されたい」。





そうします、サンドロ。



