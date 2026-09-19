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ライブ
Portrait taken 08 May 1970 in Italy, of Italian foAFP
翻訳者：

サンドロ・マッツォーラが83歳で死去。インテルとイタリアサッカー界が追悼、イタリアでは今週末のすべてのスポーツイベントで1分間の黙とうへ

インテル
S. Mazzola
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サッカー界に悲しみが広がっている。

サッカー界が、83歳で死去したサンドロ・マッツォーラの死を悼んでいる。


運命のいたずらか、9月19日土曜日は、サン・シーロの開場100周年にあたる。こけら落としではミラノ・ダービーが行われ、インテルが6-3で勝利した。


そこは彼が生涯を通じて過ごした家であり、1957年から1977年までの20年間プレーした場所でもあった（最初の3シーズンは下部組織）。トップチームではインテルのユニフォームをまとい、565試合で158ゴールを記録した。そのユニフォームは、彼のキャリアで唯一身に着けたものだった。


例外はイタリア代表で、70試合出場22ゴールを記録。1968年の欧州選手権を制し、1970年メキシコW杯では決勝進出を果たした。イタリアは延長戦の末にドイツを4-3で破った伝説的な準決勝の後、決勝でブラジルに4-1で敗れた。


さらに、インテルでは4度のスクデット、2度のチャンピオンズカップ、2度のインターコンチネンタルカップを獲得。実質的に彼を引き取ったのはインテルだった。6歳の時、グランデ・トリノの象徴的存在だった父ヴァレンティーノ・マッツォーラを亡くし、孤児となったからだ。父は1949年5月4日、スペルガの航空機事故で30歳でこの世を去った。


スパイクを脱いだ後、サンドロ・マッツォーラはマッシモ・モラッティ体制のインテルでスポーツディレクターを務め（その後トリノでも同職を歴任）、ミラノにブラジルの“怪物”ロナウドを連れてきた。ロナウドは50歳を迎えたばかりだ。


そしてマッツォーラは最後に、テレビで解説者も務め、Rai Sport TeleMontecarloに出演した。


一方で、インテルのキャプテン、ラウタロ・マルティネスはサンドロ・マッツォーラを追悼し、Instagramのストーリーに2ショット写真を投稿した。



  • インテルの声明

    FCインテルナツィオナーレ・ミラノ、会長ジュゼッペ・マロッタ、副会長ハビエル・サネッティ、監督クリスティアン・キヴ、そしてそのスタッフ、選手たち、インテルに関わるすべての人々は、インテルのレジェンドであり世界サッカー界の伝説でもあるサンドロ・マッツォーラの訃報に深い悲しみとともに哀悼の意を表し、その死を悼みながらご遺族に寄り添う。


    彼を偲びたいという思いと、言葉を選ばずにはいられない慎み深さが入り混じる。本当に歴史を築き、その歴史を消えることなく、そして前例のない形で刻んだ人に別れを告げるための最良の言葉を見つけることが、どれほど難しいことだろうか。


    そして、すでに胸を締めつけ、これからも離れることのない哀しみにとらわれながら、言葉を紡ぐこともまた難しい。なぜなら、今もなお彼がここにいるように思えるからだ。クラブ本部とアッピアーノの間で、プスカシュやエレーラ、スアレスやコルソの話をし、次から次へと逸話を披露しながら、すぐさま今の話題へと結びつけていく。ラウタロや今の、そして永遠の我らがインテルを語るその目には、インテルへの熱い思いが宿っていた。


    サンドロ・マッツォーラは、歴史上もっとも偉大なサッカー選手の一人だった。インテルの歴史に限った話ではない。彼こそがインテルの歴史だった。少年の頃にクラブへ入り、そこから離れることはなかった。肩に背負っていたのは重い宿命だった。無敵とも思えた父の記憶。その運命の中で、彼を事実上育て、歴史への道をともに歩ませた2人の偉大なインテルのレジェンドがいた。


    人生を通してただ一つのユニフォーム、ただ一つの夢。父を失ったまま築き上げていかなければならなかった夢だった。父はグランデ・トリノの悲劇、スペルガの惨事でこの世を去った。アレッサンドロ、皆にとってのサンドロ、サンドリーノは、その時6歳5カ月23日だった。人々が打ちひしがれた表情で自分を抱きしめ、頭をなでるのを見ながら、何が起きているのかを理解しようとしていた。父ヴァレンティーノという存在を、サンドロは日々語り継がれる叙事詩の中で知っていった。その物語を育み始めたのは、ミラノのポルタ・ティチネーゼにあるサン・ロレンツォのオラトリオで、アドリアーノ・チェレンターノとのフルコートの試合だった。彼の成長に影響を与えたインテリスタはそれだけではない。ジュゼッペ・メアッツァとベニート・ロレンツィである。メアッツァは技術面で彼を育て、あらゆる秘訣を教えた。ロレンツィはカッサーノ・ダッダにあるサンドロの家を訪れ、スパイクとボールを持ってきた。8歳の頃、マッツォーラとその兄弟は事実上インテルのマスコットだった。ピッチ、ロッカールーム、スタジアム、そのすべてを通して、完全なるインテル育ちだった。


    段階を飛び越え、必要に迫られて大人になる。サンドリーノはそれを、出来事にも後押しされながら、あっという間にやってのけた。1942年生まれの彼がトップチームのピッチに送り出されたのは、悪名高いユヴェントス対インテル再試合、1961年6月10日のトリノだった。学校での口頭試問からピエモンテ州都への移動へ。そこでモラッティとエレーラはプリマヴェーラを先発させた。試合は9-1で終わり、インテルの得点を決めたのは、細身で繊細なタッチを持つ一人の若者だった。サンドロ・マッツォーラ。18歳だった。


    今で言うセカンドトップだろうか。インテルで背負った背番号のように、8番であり10番でもあった。インサイドハーフかセンターフォワードか。エレーラは彼にぴったりの役割を作り上げ、グランデ・インテルという壮麗な軍団の中で、制御不能なほどの爆発をもたらした。真価が認められたのはいつか。きわめて早かった。そしてそれは、世界サッカー界の巨人たちによって証明された。1964年、ウィーンのプラーター、チャンピオンズカップ決勝。ピッチ入場の際、スアレスがマッツォーラを押してピッチへ向かわせた。サンドロはロッカールームの外で、自分の憧れであるディ・ステファノやプスカシュ、そしてレアル・マドリーの他のスターたちに見入っていたのだ。だが、ピッチでは2ゴール。チャンピオンズカップ決勝でのドッピエッタ、インテルにとって初の欧州制覇、そしてマッツォーラの名が刻まれた前例のない triumph。さらにプスカシュからは賛辞が贈られた。「君は父ヴァレンティーノにふさわしい」。偉大なるハンガリー人はそう言って、自らのユニフォームを彼に贈った。


    私たちはその物語を暗記するほど知っている。何度も聞き、聞き直しても飽きることはなく、そのたびに新たな細部を見つけた。思い出を語るたびに込み上げる感情をにじませながらも、穏やかな声で話してくれたからだ。インテルへの献身、そして完全なる感謝の念――「自分にとっては母のような存在」――。その思いに対し、彼は無数のプレー、ゴール、そして驚異で応えた。スクデット4回、チャンピオンズカップ2回、インターコンチネンタルカップ2回、セリエA得点王（1965年、17ゴール）、チャンピオンズカップ得点王（1964年、7ゴール）。1971年のバロンドールではヨハン・クライフに次ぐ2位だった。


    アンジェロ・モラッティの、エレニオ・エレーラの、サルティ、ブルニシュ、ファッケッティのグランデ・インテル。マッツォーラはその中で、中盤と攻撃の間に立ち、軌道を描き、ゴールを決めた。欧州の夜、メアッツァの午後。重みがあり、忘れがたいゴールの数々。インターコンチネンタルカップのインデペンディエンテ戦で刻んだ彼の印、そしてリヴァプール相手の逆転劇。その試合は彼の名とともに記憶され、「When the Saints Go Marching In」がサン・シーロのスピーカーから鳴り響く中で祝福された。さらに、ダービーで開始13秒のゴール、1966年のインテル対ラツィオでファーストスターをもたらしたゴール。1977年まで。その間にはイタリア代表での欧州選手権、ワールドカップ、リベラとの交代起用もあった。


    17シーズン、公式戦565試合、158ゴール。インテルとの絆が途切れることはなく、フロント職、そしてスポーツディレクターとしてのキャリアも歩んだ。デスクの裏でも、そのひらめきは唯一無二だった。プラティニとファルカン、のちに実現しなかったものの。ゼンガはサンベネデッテーゼからミラノへ呼び戻した。そして何よりロナウドだ。フェノーメノは、まさにモラッティとマッツォーラの強い働きかけの末にやって来た。R9がインテル本部でお披露目された時、その隣にいたのはルイス・スアレスとサンドロ・マッツォーラだった。


    クラブの殿堂入りも果たしている彼は、近年もインテル本部を訪れ続け、インテルとの唯一無二で切っても切れない絆を常に語っていた。最近アッピアーノ・ジェンティーレを訪れた際には、ラウタロたちにもその思いを語っていた。そこは彼にとって我が家のような場所であり、エレーラ時代の合宿の日々を、美しく、そして愉快な逸話とともに思い出していた。


    インテルのファンからの愛情を彼が直に感じたのは、2024年5月、セカンドスターの祝賀の日にもそうだった。彼はベディン、カッペッリーニとともにピッチに立ち、58年前にもたらされたあのファーストスターの主役として称えられた。


    ピッチで輝いたその星は、今も輝いている。口ひげの星は。彼がたびたび語っていたように、ただ一つ、最後の願いを持っていた。「不可能に見える時でも、あの9-1の時のように勝負を挑む人間、そして立派な人間として記憶されたい」。


    そうします、サンドロ。


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  • マロッタ

    インテルの会長ジュゼッペ・マロッタは、83歳で死去したサンドロ・マッツォーラを次のようにしのんだ。「今日、インテルの伝説のまた一つが去っていく。サンドロはインテルそのものだった。少年としてここに入り、そして永遠にここに残ることを選んだ。ひとつのユニフォーム、17シーズン、人生のすべてを捧げた。エレーラの偉大なインテルとともに、彼は誰にも消すことのできない歴史を刻んだ。今日、彼の記憶を守ることが私たちの務めだ。なぜなら、クラブの偉大さはその記憶の大きさによって決まるからだ。サンドロの記憶は、これからも永遠に私たちとともにある」。

  • サネッティ

    インテルの元主将で、現在は副会長を務めるハビエル・サネッティが、自身のInstagramアカウントに投稿したメッセージを通じてサンドロ・マッツォーラを追悼した。「あなたは伝説であり、これからも永遠に伝説であり続ける。紳士であり、道しるべであり、ピッチの上でも人生においても傑出した存在だった。何世代にもわたって、そしてこれからも永遠に、インテルとイタリアサッカーを世界に示す象徴だ。あなたには多くを感謝している、サンドロ。アルゼンチンで少年だった私がインテルを夢見ていた頃、あなたは私にとって最も重要な人物の一人だった。私をミラノへ導いてくれた一人でもあり、その贈り物に私はこれからも感謝し続ける。安らかに眠ってください、サンドロ」


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  • CONI

    スポーツ界がサンドロ・マッツォーラの訃報を悼んでいる。


    スペルガの悲劇で命を落としたトリノのレジェンド、ヴァレンティーノ・マッツォーラの息子であるサンドロ・マッツォーラは、自らもまたインテルのレジェンドだった。1961年から1977年までインテルのユニフォームをまとい、セリエAを4度、チャンピオンズカップを2度、インターコンチネンタルカップを2度制した。


    イタリア代表でも中心選手として活躍した（写真：ANSA）トリノ出身のマッツォーラは、代表で70試合に出場して22得点を記録。1968年の欧州選手権を制し、フェルッチョ・ヴァルカレッジ監督率いるチームが決勝まで進んだメキシコ70を含む3度のワールドカップに出場した。


    1964年と1967年の2度にわたって、別々のチャンピオンズカップ／チャンピオンズリーグ決勝で得点を挙げた唯一のイタリア人選手であり、なおかつイタリアのクラブに所属する選手としても唯一の存在だった。2014年には「イタリアサッカー殿堂」入りを果たし、CONIから特別功績に対する金メダルを授与された。


    CONIのルチアーノ・ブオンフィーリョ会長は、国内競技連盟、スポーツ関連団体、スポーツ振興団体に対し、83歳でこの世を去ったイタリア、そして世界のサッカー界の象徴サンドロ・マッツォーラを追悼するため、週末にイタリアで開催されるすべてのスポーツイベントで1分間の黙祷を捧げるよう呼びかけた。


  • FIGC

    ジョバンニ・マラゴー会長とイタリアサッカー連盟（FIGC）は、イタリアサッカー界で最も愛された名選手の一人であり、83歳で昨夜亡くなったサンドロ・マッツォーラ氏の遺族に哀悼の意を表した。その功績をたたえ、週末に予定されている全大会の試合で1分間の黙とうが捧げられる。ローマのFIGC本部およびコヴェルチャーノのイタリアサッカー連盟テクニカルセンターでは半旗が掲げられる。


    スペルガの悲劇で亡くなったトリノの伝説、ヴァレンティーノ・マッツォーラ氏の息子であるサンドロ・マッツォーラ氏もまた、インテルのレジェンドだった。1961年から1977年までインテルのユニフォームをまとい、セリエA優勝4回、チャンピオンズカップ2回、インターコンチネンタルカップ2回の優勝を果たした。イタリア代表でも輝かしいキャリアを築き、70試合出場22得点を記録。1968年には欧州王者となり、ワールドカップ3大会に出場、メキシコ70では決勝進出を果たした。この大会は、ジャンニ・リベラとの有名な「リレー起用」でも記憶されている。2014年には「イタリアサッカー殿堂」入りを果たした。


    「サンドロ・マッツォーラ氏の訃報は、私にとっても、イタリアサッカー界全体にとっても深い悲しみです」とFIGC会長のジョバンニ・マラゴー氏は声明を出した。「ひとつの伝説が去りました。世界におけるイタリアサッカーの偉大さを築くことに貢献した人物の一人です。サンドロはクラブの象徴であり、キャプテンであり、ひとつの時代を駆け抜け、集団の記憶となったチャンピオンでした。ヴァレンティーノの息子として、その偉大な姓を、才能、個性、勇気、そして並外れた人間性によって築かれた同じく偉大な物語へと変えた人物です。彼がついに父、そしてイタリアサッカー史における最も美しい1ページの一つをともに分かち合った偉大な選手たちと再会したのだと考えたいです」


  • セリエAリーグ

    サンドロ・マッツォーラが83歳でこの世を去った。伝説的な名選手ヴァレンティーノの息子であり、自身もまた並外れたチャンピオンだった。サンドロは「トゥットカンピスタ」と呼ばれる万能型の選手で、得点力とドリブル能力を生かして攻撃的な役割で起用されることも多かった。キャリアのすべてをインテルで過ごし、1960年代の黄金期を支えた主役の一人として、同クラブで17シーズン連続でプレー。イタリア代表でも、欧州選手権とワールドカップで忘れがたい足跡を残した。輝かしい戦績には、スクデット4回、チャンピオンズカップ2回、インターコンチネンタルカップ2回、そしてイタリア代表での欧州王者のタイトルが刻まれている。


    「サンドロ・マッツォーラは、イタリアサッカー史において最も重要で、最も本質的な存在の一人だった」と、セリエAリーグ会長エツィオ・シモネッリは語った。「まず何よりも、彼を偉大なチャンピオンとして記憶している。我々のサッカーにとって特別な時代の主役であり、インテルとイタリア代表のユニフォームにおいて消えることのない足跡を残した。その成功と技術的な資質は、イタリアスポーツ界の集団的記憶の一部となっている。私は彼を知り、引退後の実業家としての活動を通じて、選手とは異なる一面も高く評価する機会があった。彼は自らを再構築し、経営者としての能力を示した。彼の死によって、我々はイタリアサッカーの真のレジェンドを失っただけでなく、人生のさまざまな仕事の局面を知性と情熱をもって歩んだ一人の人物も失った。セリエAリーグを代表して、そして個人として、ご家族と彼を愛したすべての方々に心から哀悼の意を表する」


  • ミラン

    ミランは、インテルとイタリア代表のレジェンドであり、イタリアサッカーの歴史を彩った、長年の偉大でフェアなライバル、サンドロ・マッツォーラ氏の訃報に哀悼の意を表します


    偉大なチャンピオンであり、クラブの象徴であり、私たちのサッカーにおける忘れがたい時代を体現した人物でした。


    ACミランは、この悲しみの時にマッツォーラ家、そしてインテルの皆さまに寄り添います。


    さようなら、サンドロ。


  • トリノ

    悲しい知らせに接し、ウルバーノ・カイロ会長ならびにトリノ・フットボールクラブ一同は、インテルとイタリア代表の象徴的選手であり、その後は2000年から2003年までトリノでもフロントとして経験を積んだサンドロ・マッツォーラ氏をしのび、マッツォーラ家に心から寄り添います。


    サンドロ・マッツォーラ氏とトリノを結ぶ思い出は、数え切れないほどある。別れにあたり、私たちは2019年1月26日、グランデ・トリノの伝説的キャプテンであり、サンドロ氏の長男でもあったヴァレンティーノ・マッツォーラ生誕100周年の日に味わった感動と喜びを、あらためてともに振り返りたい。「幼い頃、ここフィラデルフィアに入るときは父にしがみついていました。そして父が着替えている間、私はロッカールームの外でボール遊びをしていました。それから父の手を握ってピッチに入ったんです。」


    あの日、私たちはヴァレンティーノ・マッツォーラの生誕100年を祝い、トリノ、インテル、ヴェネツィアのプルチーニによる三つ巴戦を行った。サンドロ氏の喜びは忘れられない。「今日はピッチにヴァレンティーノ、私の孫もいます。父と同じ名前で、家族の中で唯一サッカーをしているんです。あの空の上から、誰かが彼にやり方を教えているのでしょう。」


    今、その空の上から愛する人たちを見守る場所には、サンドロ氏も加わった。

    その子どもたちとその家族、孫たち、親族、そして多くの友人の皆さまに、トリノの全てが深い哀悼の意と温かな抱擁を捧げます。