FCインテルナツィオナーレ・ミラノ、会長ジュゼッペ・マロッタ、副会長ハビエル・サネッティ、監督クリスティアン・キヴ、そしてそのスタッフ、選手たち、インテルに関わるすべての人々は、インテルのレジェンドであり世界サッカー界の伝説でもあるサンドロ・マッツォーラの訃報に深い悲しみとともに哀悼の意を表し、その死を悼みながらご遺族に寄り添う。





彼を偲びたいという思いと、言葉を選ばずにはいられない慎み深さが入り混じる。本当に歴史を築き、その歴史を消えることなく、そして前例のない形で刻んだ人に別れを告げるための最良の言葉を見つけることが、どれほど難しいことだろうか。





そして、すでに胸を締めつけ、これからも離れることのない哀しみにとらわれながら、言葉を紡ぐこともまた難しい。なぜなら、今もなお彼がここにいるように思えるからだ。クラブ本部とアッピアーノの間で、プスカシュやエレーラ、スアレスやコルソの話をし、次から次へと逸話を披露しながら、すぐさま今の話題へと結びつけていく。ラウタロや今の、そして永遠の我らがインテルを語るその目には、インテルへの熱い思いが宿っていた。





サンドロ・マッツォーラは、歴史上もっとも偉大なサッカー選手の一人だった。インテルの歴史に限った話ではない。彼こそがインテルの歴史だった。少年の頃にクラブへ入り、そこから離れることはなかった。肩に背負っていたのは重い宿命だった。無敵とも思えた父の記憶。その運命の中で、彼を事実上育て、歴史への道をともに歩ませた2人の偉大なインテルのレジェンドがいた。





人生を通してただ一つのユニフォーム、ただ一つの夢。父を失ったまま築き上げていかなければならなかった夢だった。父はグランデ・トリノの悲劇、スペルガの惨事でこの世を去った。アレッサンドロ、皆にとってのサンドロ、サンドリーノは、その時6歳5カ月23日だった。人々が打ちひしがれた表情で自分を抱きしめ、頭をなでるのを見ながら、何が起きているのかを理解しようとしていた。父ヴァレンティーノという存在を、サンドロは日々語り継がれる叙事詩の中で知っていった。その物語を育み始めたのは、ミラノのポルタ・ティチネーゼにあるサン・ロレンツォのオラトリオで、アドリアーノ・チェレンターノとのフルコートの試合だった。彼の成長に影響を与えたインテリスタはそれだけではない。ジュゼッペ・メアッツァとベニート・ロレンツィである。メアッツァは技術面で彼を育て、あらゆる秘訣を教えた。ロレンツィはカッサーノ・ダッダにあるサンドロの家を訪れ、スパイクとボールを持ってきた。8歳の頃、マッツォーラとその兄弟は事実上インテルのマスコットだった。ピッチ、ロッカールーム、スタジアム、そのすべてを通して、完全なるインテル育ちだった。





段階を飛び越え、必要に迫られて大人になる。サンドリーノはそれを、出来事にも後押しされながら、あっという間にやってのけた。1942年生まれの彼がトップチームのピッチに送り出されたのは、悪名高いユヴェントス対インテル再試合、1961年6月10日のトリノだった。学校での口頭試問からピエモンテ州都への移動へ。そこでモラッティとエレーラはプリマヴェーラを先発させた。試合は9-1で終わり、インテルの得点を決めたのは、細身で繊細なタッチを持つ一人の若者だった。サンドロ・マッツォーラ。18歳だった。





今で言うセカンドトップだろうか。インテルで背負った背番号のように、8番であり10番でもあった。インサイドハーフかセンターフォワードか。エレーラは彼にぴったりの役割を作り上げ、グランデ・インテルという壮麗な軍団の中で、制御不能なほどの爆発をもたらした。真価が認められたのはいつか。きわめて早かった。そしてそれは、世界サッカー界の巨人たちによって証明された。1964年、ウィーンのプラーター、チャンピオンズカップ決勝。ピッチ入場の際、スアレスがマッツォーラを押してピッチへ向かわせた。サンドロはロッカールームの外で、自分の憧れであるディ・ステファノやプスカシュ、そしてレアル・マドリーの他のスターたちに見入っていたのだ。だが、ピッチでは2ゴール。チャンピオンズカップ決勝でのドッピエッタ、インテルにとって初の欧州制覇、そしてマッツォーラの名が刻まれた前例のない triumph。さらにプスカシュからは賛辞が贈られた。「君は父ヴァレンティーノにふさわしい」。偉大なるハンガリー人はそう言って、自らのユニフォームを彼に贈った。





私たちはその物語を暗記するほど知っている。何度も聞き、聞き直しても飽きることはなく、そのたびに新たな細部を見つけた。思い出を語るたびに込み上げる感情をにじませながらも、穏やかな声で話してくれたからだ。インテルへの献身、そして完全なる感謝の念――「自分にとっては母のような存在」――。その思いに対し、彼は無数のプレー、ゴール、そして驚異で応えた。スクデット4回、チャンピオンズカップ2回、インターコンチネンタルカップ2回、セリエA得点王（1965年、17ゴール）、チャンピオンズカップ得点王（1964年、7ゴール）。1971年のバロンドールではヨハン・クライフに次ぐ2位だった。





アンジェロ・モラッティの、エレニオ・エレーラの、サルティ、ブルニシュ、ファッケッティのグランデ・インテル。マッツォーラはその中で、中盤と攻撃の間に立ち、軌道を描き、ゴールを決めた。欧州の夜、メアッツァの午後。重みがあり、忘れがたいゴールの数々。インターコンチネンタルカップのインデペンディエンテ戦で刻んだ彼の印、そしてリヴァプール相手の逆転劇。その試合は彼の名とともに記憶され、「When the Saints Go Marching In」がサン・シーロのスピーカーから鳴り響く中で祝福された。さらに、ダービーで開始13秒のゴール、1966年のインテル対ラツィオでファーストスターをもたらしたゴール。1977年まで。その間にはイタリア代表での欧州選手権、ワールドカップ、リベラとの交代起用もあった。





17シーズン、公式戦565試合、158ゴール。インテルとの絆が途切れることはなく、フロント職、そしてスポーツディレクターとしてのキャリアも歩んだ。デスクの裏でも、そのひらめきは唯一無二だった。プラティニとファルカン、のちに実現しなかったものの。ゼンガはサンベネデッテーゼからミラノへ呼び戻した。そして何よりロナウドだ。フェノーメノは、まさにモラッティとマッツォーラの強い働きかけの末にやって来た。R9がインテル本部でお披露目された時、その隣にいたのはルイス・スアレスとサンドロ・マッツォーラだった。





クラブの殿堂入りも果たしている彼は、近年もインテル本部を訪れ続け、インテルとの唯一無二で切っても切れない絆を常に語っていた。最近アッピアーノ・ジェンティーレを訪れた際には、ラウタロたちにもその思いを語っていた。そこは彼にとって我が家のような場所であり、エレーラ時代の合宿の日々を、美しく、そして愉快な逸話とともに思い出していた。





インテルのファンからの愛情を彼が直に感じたのは、2024年5月、セカンドスターの祝賀の日にもそうだった。彼はベディン、カッペッリーニとともにピッチに立ち、58年前にもたらされたあのファーストスターの主役として称えられた。





ピッチで輝いたその星は、今も輝いている。口ひげの星は。彼がたびたび語っていたように、ただ一つ、最後の願いを持っていた。「不可能に見える時でも、あの9-1の時のように勝負を挑む人間、そして立派な人間として記憶されたい」。





そうします、サンドロ。



