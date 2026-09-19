FCインテルナツィオナーレ・ミラノ、その会長ジュゼッペ・マロッタ、副会長ハビエル・サネッティ、監督クリスティアン・キヴ、そしてそのスタッフ、選手たち、インテルに関わるすべての人々は、インテルの伝説であり世界サッカー界の伝説でもあるサンドロ・マッツォーラの訃報に深い悲しみとともに哀悼の意を表し、その思い出とともにご家族に寄り添います。





彼を偲びたいという思いと、言葉にすることへのためらいが入り混じる。本当に歴史を築き、その歴史を消えることなく、そして前例のない形で刻んだ人に別れを告げるための最良の言葉を見つけることが、どれほど難しいことだろうか。





そしてすでに胸を締めつけ、これからも離れることのないこの寂しさにとらわれながら、今もなお彼がここにいるように思えてならない。クラブ本部とアッピアーノの間で、プスカシュやエレーラ、スアレスやコルソの話をし、次々と逸話を語っては、それをすぐ今の話題と交ぜ合わせる。目にはインテルへの情熱を宿し、ラウタロや今のインテル、今この時の、そしていつの時代も変わらぬ私たちのインテルについて語ろうとしているように思えるからだ。





サンドロ・マッツォーラは、歴史上もっとも偉大なサッカー選手の一人だった。それはインテルの歴史に限った話ではない。彼こそがインテルの歴史そのものだった。少年の頃にクラブの中へ入り、そこから二度と離れることはなかった。背負っていたのは、無敵に思えた父の記憶という重い重荷。そしてその運命の中で、実質的に彼を育て、歴史への道のりをともにした2人のインテルの伝説がいた。





生涯でただ一つのユニフォーム、ただ一つの夢。それは父を失ったまま築き上げるべきものだった。その父は、偉大なるトリノの悲劇、スペルガの惨事で命を落とした。アレッサンドロ、誰もがサンドロ、サンドリーノと呼んだその少年は、当時6歳5カ月23日だった。自分を抱きしめ、頭をなでる人々の打ちひしがれた表情を見ながら、何が起きているのかを思っていた。ヴァレンティーノがどんな存在だったのかを、サンドロは日々語り継がれる叙事詩の中で知っていった。その物語を育み始めたのは、ミラノのポルタ・ティチネーゼにあるサン・ロレンツォの教会のオラトリオだった。アドリアーノ・チェレンターノを相手に、広いピッチで試合をしていた。彼の成長に影響を与えたインテリスタはそれだけではない。ジュゼッペ・メアッツァとベニート・ロレンツィである。メアッツァは技術面で彼を育て、あらゆる秘密を授けた。ロレンツィはカッサーノ・ダッダにあるサンドロの家に、スパイクとボールを持って現れた。8歳の頃、マッツォーラと兄弟は実質的にインテルのマスコットだった。ピッチ、ロッカールーム、スタジアム、そのすべてを通じて完全なるインテルの一員として育っていった。





急速に階段を駆け上がり、必要に迫られて大人になる。サンドリーノはそれを素早く成し遂げた。出来事にも後押しされた。1942年生まれの彼は、1961年6月10日にトリノで行われた、悪名高いユヴェントス対インテルの再試合でトップチームのピッチに送り出された。学校での口頭試問からピエモンテ州都への旅へ。そこでモラッティとエレーラはプリマヴェーラを起用した。試合は9-1で終わり、インテルの得点を決めたのは、細身でボールタッチに優れた一人の若者だった。サンドロ・マッツォーラ。18歳だった。





今日で言えばセカンドトップだろう。インテルで身につけた背番号と同じように、8番であり10番でもあった。インサイドハーフか、センターフォワードか。エレーラは彼のために最適な役割を作り上げ、偉大なるインテルという華々しい軍団の中で、その爆発的な才能は抑えきれない形で花開いた。真の飛躍はいつだったか。あまりにも早かった。そしてそれは、世界サッカー界の巨人たちによって祝福された。1964年、ウィーンのプラーター、チャンピオンズカップ決勝。ピッチに入る時、スアレスがマッツォーラを押して中へ入れた。サンドロはロッカールームの外で、自らのアイドルたち、ディ・ステファノ、プスカシュ、そしてレアル・マドリーのほかの名選手たちに見とれて立ち止まっていたのだ。そしてピッチでは2ゴール。チャンピオンズカップ決勝でのドッピエッタ。インテルにとって初のヨーロッパ制覇であり、マッツォーラの署名が刻まれた前例のない栄光だった。そしてプスカシュからの賛辞もあった。「君は父ヴァレンティーノにふさわしい」。その偉大なハンガリー人はそう言い、自らのユニフォームを彼に贈った。





私たちはそうした物語を暗記するほど知っている。何度も何度も耳にし、そのたびに飽きることなく、新たな細部を発見してきた。思い出を語る時にはいつも感情をにじませる、その穏やかな声で。インテルに対する献身と、完全なる感謝の念。「私にとっては母のような存在」。その思いに応えるように、彼は数え切れないプレー、ゴール、驚異を残した。スクデット4回、チャンピオンズカップ2回、インターコンチネンタルカップ2回、セリエA得点王（1965年、17ゴール）、チャンピオンズカップ得点王（1964年、7ゴール）。1971年のバロンドールではヨハン・クライフに次ぐ2位だった。





アンジェロ・モラッティの、エレニオ・エレーラの、サルティ、ブルニッチ、ファッケッティの偉大なるインテル。その中でマッツォーラは、中盤と前線の間に立ち、軌道を描き、ゴールを決めた。欧州の夜、メアッツァでの午後。重みのある、忘れがたいゴールの数々。インターコンチネンタルカップのインデペンディエンテ戦で刻んだ彼の印。リヴァプール相手の逆転劇は、彼の署名が入ったものであり、「When the Saints Go Marching In」がサン・シーロのスピーカーから鳴り響く中で祝われた。さらに、ダービーでの開始13秒のゴール、1966年のインテル対ラツィオでのゴールはクラブに初の星をもたらした。1977年まで。その間には、イタリア代表での欧州選手権、ワールドカップ、そしてリベラとの“スタッフェッタ”もあった。





17シーズン、公式戦565試合、158ゴール。インテルとの絆が途切れることはなく、フロント入りし、その後はスポーツディレクターも務めた。デスクの後ろに回っても、唯一無二のひらめきを見せた。プラティニとファルカン。のちに実現しなかったが。ゼンガはサンベネデッテーゼからミラノに連れ戻した。そして何より、ロナウドだ。モラッティと、まさにマッツォーラの強い働きかけの末にやって来た“フェノーメノ”。R9がインテル本部でお披露目された時、その隣にはルイス・スアレスとサンドロ・マッツォーラがいた。





インテル本部への訪問は近年も続いていた。クラブの殿堂入りを果たした彼は、インテルの色との唯一無二で切っても切れない絆を、いつも語っていた。最近のアッピアーノ・ジェンティーレ訪問でも、ラウタロやチームメートたちにその思いを伝えていた。そこは彼にとって我が家のような場所であり、エレーラ時代の合宿を思い出しながら、素晴らしく愉快な逸話を語っていた。





2024年5月、セコンダ・ステッラを祝う日にも、インテルのファンの愛情を肌で感じていた。彼はベディン、カッペッリーニとともにピッチに立ち、58年前にもたらされたあの最初の星を成し遂げた者として称えられた。





ピッチで輝いたその“口ひげの星”は、今もなお輝いている。そして彼がたびたび語っていたように、最後にただ一つだけ願っていたことがあった。「あの9-1の時のように、勝つのが不可能な時でも勝負を挑む、立派な人間として記憶されたい」





そうします、サンドロ。



