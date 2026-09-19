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ライブ
Portrait taken 08 May 1970 in Italy, of Italian foAFP
翻訳者：

サンドロ・マッツォーラが83歳で死去。インテルとイタリアサッカーが追悼

インテル
S. Mazzola
イタリア
特集＆コラム
Opinion
セリエ A

サッカー界に悲しみが広がっている。

サッカー界は、83歳で逝去したサンドロ・マッツォーラの死を悼んでいる。


運命のいたずらか、9月19日土曜日は、サン・シーロの開場100周年に当たる。このスタジアムでは、インテルが6-3で制したミラノ・ダービーが行われた。


彼にとって生涯のホームであり、1957年から1977年までの20年間プレーした場所だった。インテルで566試合に出場し、162ゴールを記録。現役時代に身にまとった唯一のクラブのユニフォームでもあった。


例外はイタリア代表で、70試合出場22ゴールを記録。1968年に欧州選手権を制し、1970年メキシコ・ワールドカップでは決勝に進出。延長戦の末にイタリアがドイツを4-3で下した伝説的な準決勝の後、決勝ではブラジルに4-1で敗れた。


さらに、インテルで獲得した4度のスクデット、2度のチャンピオンズカップ、2度のインターコンチネンタルカップも忘れてはならない。インテルは実質的に、6歳で父ヴァレンティーノ・マッツォーラを亡くした彼を幼い頃から受け入れていた。その父はグランデ・トリノの象徴的存在で、スペルガの航空機事故により1949年5月4日、30歳でこの世を去った。


スパイクを脱いだ後、サンドロ・マッツォーラはマッシモ・モラッティ体制のインテルでスポーツディレクターを務め（その役職は後にトリノでも務めた）、ミラノにブラジルのフェノーメノ、ロナウドを連れてきた。そのロナウドは、50歳の誕生日を迎えたばかりだ。


最後に、マッツォーラは テレビで解説者も務め、Rai Sport TeleMontecarloに出演した。


  • インテルの公式発表

    FCインテルナツィオナーレ・ミラノ、その会長ジュゼッペ・マロッタ、副会長ハビエル・サネッティ、監督クリスティアン・キヴ、そしてそのスタッフ、選手たち、インテルに関わるすべての人々は、インテルの伝説であり世界サッカー界の伝説でもあるサンドロ・マッツォーラの訃報に深い悲しみとともに哀悼の意を表し、その思い出とともにご家族に寄り添います。


    彼を偲びたいという思いと、言葉にすることへのためらいが入り混じる。本当に歴史を築き、その歴史を消えることなく、そして前例のない形で刻んだ人に別れを告げるための最良の言葉を見つけることが、どれほど難しいことだろうか。


    そしてすでに胸を締めつけ、これからも離れることのないこの寂しさにとらわれながら、今もなお彼がここにいるように思えてならない。クラブ本部とアッピアーノの間で、プスカシュやエレーラ、スアレスやコルソの話をし、次々と逸話を語っては、それをすぐ今の話題と交ぜ合わせる。目にはインテルへの情熱を宿し、ラウタロや今のインテル、今この時の、そしていつの時代も変わらぬ私たちのインテルについて語ろうとしているように思えるからだ。


    サンドロ・マッツォーラは、歴史上もっとも偉大なサッカー選手の一人だった。それはインテルの歴史に限った話ではない。彼こそがインテルの歴史そのものだった。少年の頃にクラブの中へ入り、そこから二度と離れることはなかった。背負っていたのは、無敵に思えた父の記憶という重い重荷。そしてその運命の中で、実質的に彼を育て、歴史への道のりをともにした2人のインテルの伝説がいた。


    生涯でただ一つのユニフォーム、ただ一つの夢。それは父を失ったまま築き上げるべきものだった。その父は、偉大なるトリノの悲劇、スペルガの惨事で命を落とした。アレッサンドロ、誰もがサンドロ、サンドリーノと呼んだその少年は、当時6歳5カ月23日だった。自分を抱きしめ、頭をなでる人々の打ちひしがれた表情を見ながら、何が起きているのかを思っていた。ヴァレンティーノがどんな存在だったのかを、サンドロは日々語り継がれる叙事詩の中で知っていった。その物語を育み始めたのは、ミラノのポルタ・ティチネーゼにあるサン・ロレンツォの教会のオラトリオだった。アドリアーノ・チェレンターノを相手に、広いピッチで試合をしていた。彼の成長に影響を与えたインテリスタはそれだけではない。ジュゼッペ・メアッツァとベニート・ロレンツィである。メアッツァは技術面で彼を育て、あらゆる秘密を授けた。ロレンツィはカッサーノ・ダッダにあるサンドロの家に、スパイクとボールを持って現れた。8歳の頃、マッツォーラと兄弟は実質的にインテルのマスコットだった。ピッチ、ロッカールーム、スタジアム、そのすべてを通じて完全なるインテルの一員として育っていった。


    急速に階段を駆け上がり、必要に迫られて大人になる。サンドリーノはそれを素早く成し遂げた。出来事にも後押しされた。1942年生まれの彼は、1961年6月10日にトリノで行われた、悪名高いユヴェントス対インテルの再試合でトップチームのピッチに送り出された。学校での口頭試問からピエモンテ州都への旅へ。そこでモラッティとエレーラはプリマヴェーラを起用した。試合は9-1で終わり、インテルの得点を決めたのは、細身でボールタッチに優れた一人の若者だった。サンドロ・マッツォーラ。18歳だった。


    今日で言えばセカンドトップだろう。インテルで身につけた背番号と同じように、8番であり10番でもあった。インサイドハーフか、センターフォワードか。エレーラは彼のために最適な役割を作り上げ、偉大なるインテルという華々しい軍団の中で、その爆発的な才能は抑えきれない形で花開いた。真の飛躍はいつだったか。あまりにも早かった。そしてそれは、世界サッカー界の巨人たちによって祝福された。1964年、ウィーンのプラーター、チャンピオンズカップ決勝。ピッチに入る時、スアレスがマッツォーラを押して中へ入れた。サンドロはロッカールームの外で、自らのアイドルたち、ディ・ステファノ、プスカシュ、そしてレアル・マドリーのほかの名選手たちに見とれて立ち止まっていたのだ。そしてピッチでは2ゴール。チャンピオンズカップ決勝でのドッピエッタ。インテルにとって初のヨーロッパ制覇であり、マッツォーラの署名が刻まれた前例のない栄光だった。そしてプスカシュからの賛辞もあった。「君は父ヴァレンティーノにふさわしい」。その偉大なハンガリー人はそう言い、自らのユニフォームを彼に贈った。


    私たちはそうした物語を暗記するほど知っている。何度も何度も耳にし、そのたびに飽きることなく、新たな細部を発見してきた。思い出を語る時にはいつも感情をにじませる、その穏やかな声で。インテルに対する献身と、完全なる感謝の念。「私にとっては母のような存在」。その思いに応えるように、彼は数え切れないプレー、ゴール、驚異を残した。スクデット4回、チャンピオンズカップ2回、インターコンチネンタルカップ2回、セリエA得点王（1965年、17ゴール）、チャンピオンズカップ得点王（1964年、7ゴール）。1971年のバロンドールではヨハン・クライフに次ぐ2位だった。


    アンジェロ・モラッティの、エレニオ・エレーラの、サルティ、ブルニッチ、ファッケッティの偉大なるインテル。その中でマッツォーラは、中盤と前線の間に立ち、軌道を描き、ゴールを決めた。欧州の夜、メアッツァでの午後。重みのある、忘れがたいゴールの数々。インターコンチネンタルカップのインデペンディエンテ戦で刻んだ彼の印。リヴァプール相手の逆転劇は、彼の署名が入ったものであり、「When the Saints Go Marching In」がサン・シーロのスピーカーから鳴り響く中で祝われた。さらに、ダービーでの開始13秒のゴール、1966年のインテル対ラツィオでのゴールはクラブに初の星をもたらした。1977年まで。その間には、イタリア代表での欧州選手権、ワールドカップ、そしてリベラとの“スタッフェッタ”もあった。


    17シーズン、公式戦565試合、158ゴール。インテルとの絆が途切れることはなく、フロント入りし、その後はスポーツディレクターも務めた。デスクの後ろに回っても、唯一無二のひらめきを見せた。プラティニとファルカン。のちに実現しなかったが。ゼンガはサンベネデッテーゼからミラノに連れ戻した。そして何より、ロナウドだ。モラッティと、まさにマッツォーラの強い働きかけの末にやって来た“フェノーメノ”。R9がインテル本部でお披露目された時、その隣にはルイス・スアレスとサンドロ・マッツォーラがいた。


    インテル本部への訪問は近年も続いていた。クラブの殿堂入りを果たした彼は、インテルの色との唯一無二で切っても切れない絆を、いつも語っていた。最近のアッピアーノ・ジェンティーレ訪問でも、ラウタロやチームメートたちにその思いを伝えていた。そこは彼にとって我が家のような場所であり、エレーラ時代の合宿を思い出しながら、素晴らしく愉快な逸話を語っていた。


    2024年5月、セコンダ・ステッラを祝う日にも、インテルのファンの愛情を肌で感じていた。彼はベディン、カッペッリーニとともにピッチに立ち、58年前にもたらされたあの最初の星を成し遂げた者として称えられた。


    ピッチで輝いたその“口ひげの星”は、今もなお輝いている。そして彼がたびたび語っていたように、最後にただ一つだけ願っていたことがあった。「あの9-1の時のように、勝つのが不可能な時でも勝負を挑む、立派な人間として記憶されたい」


    そうします、サンドロ。


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  • セリエAリーグ

    サンドロ・マッツォーラ氏が83歳でこの世を去った。伝説的なヴァレンティーノ・マッツォーラ氏の息子であり、自身もまた卓越した名選手だった。サンドロ氏は「トゥットカンピスタ」とも言うべき存在で、得点力とドリブル能力を生かして、しばしばアタッカーとして起用された。キャリアのすべてをインテルで過ごし、1960年代の勝利のサイクルを支えた主役の一人として、同クラブで17シーズン連続してプレー。さらにイタリア代表でも、欧州選手権とワールドカップで忘れがたい足跡を刻んだ。獲得タイトルはセリエA4回、チャンピオンズカップ2回、インターコンチネンタルカップ2回、そしてイタリア代表での欧州王者の称号だった。


    「サンドロ・マッツォーラは、イタリアサッカーの歴史において最も重要で、最も真摯な人物の一人です」と、セリエAリーグ会長エツィオ・シモネッリ氏は語った。「まず何よりも、私は彼を偉大なチャンピオンとして記憶しています。我々のサッカーにとって特別な時代の主役であり、インテルとイタリア代表のユニフォームをまとって消えることのない足跡を残しました。彼の成功と技術的な資質は、イタリアスポーツ界の集団的記憶の一部です。私は彼を知り、称賛する機会を、現役選手とは異なる立場でも得ました。引退後の実業家としての活動において、自らを再創造し、経営者としての能力を示した時です。彼の死によって、我々はイタリアサッカー界の真のレジェンドを失いました。しかし同時に、人生のさまざまな職業的段階を知性と情熱をもって体現した人物をも失ったのです。セリエAリーグを代表して、そして私個人としても、ご家族、そして彼を愛したすべての方々に心からお悔やみを申し上げます」


  • FIGC

    ジョヴァンニ・マラゴ会長とFIGC（イタリアサッカー連盟）は、イタリアサッカー界で最も愛された名選手の一人であり、83歳で夜のうちに死去したサンドロ・マッツォーラの遺族に哀悼の意を表した。今週末に予定されているすべての大会の試合では、同氏を追悼して1分間の黙とうが捧げられる。ローマのFIGC本部およびコベルチャーノの連邦テクニカルセンターでは半旗が掲げられる。


    スペルガの悲劇で亡くなったトリノの伝説、ヴァレンティーノ・マッツォーラを父に持つサンドロ・マッツォーラは、自身もまたインテルのレジェンドだった。1961年から1977年までインテルのユニフォームをまとい、セリエA優勝4回、チャンピオンズカップ2回、インターコンチネンタルカップ2回を勝ち取った。代表でも輝かしいキャリアを築き、イタリア代表では70試合出場22得点を記録。1968年には欧州王者となり、ワールドカップ3大会に出場し、メキシコ70では決勝進出を果たした。この大会は、ジャンニ・リベラとの有名な「リレー交代」でも記憶されている。2014年には「イタリアサッカー殿堂」入りを果たした。


    「サンドロ・マッツォーラの訃報は、私にとってもイタリアサッカー界全体にとっても深い悲しみです」とFIGC会長ジョヴァンニ・マラゴは述べた。「一つの伝説が去りました。世界の中でイタリアサッカーを偉大なものにした存在の一人です。サンドロはクラブの象徴であり、キャプテンであり、一つの時代を駆け抜け、集団の記憶となったチャンピオンでした。ヴァレンティーノの息子として、その偉大な姓を、才能、個性、勇気、そして並外れた人間性によって築かれた、同じく偉大な物語へと昇華させました。ようやく父や、イタリアサッカー史の最も美しい1ページをともに分かち合った名選手たちと再会できたのだと思いたいです」


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  • ミラン

    ミランは、サンドロ・マッツォーラの訃報に深い哀悼の意を表します。歴史的かつフェアなライバルであり、インテルとイタリア代表のレジェンドとして、イタリアサッカーの歴史を彩った存在でした。


    偉大なチャンピオンであり、クラブの象徴であり、私たちのサッカーにおける忘れがたい時代を体現した人物でした。


    ACミランは、この悲しみの時にマッツォーラ家、そしてインテルの皆さんに寄り添います。


    ありがとう、サンドロ。


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