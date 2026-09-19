FCインテルナツィオナーレ・ミラノ、会長ジュゼッペ・マロッタ、副会長ハビエル・サネッティ、監督クリスティアン・キヴ、そしてそのスタッフ、選手たち、インテルに関わるすべての人々は、インテルと世界サッカー界の伝説であるサンドロ・マッツォーラの訃報に、深い悲しみとともに哀悼の意を表し、その思い出を胸に、ご家族に寄り添います。





彼を偲びたい気持ちと慎み深さが入り混じる。歴史を築いた人、本当の意味で歴史を書き換え、それを消えることなく、かつ前例のない形で刻んだ人に別れを告げるのに、ふさわしい言葉を見つけることが、どれほど難しいことだろうか。





そして、すでに胸にある、この先も消えることのない melancholy に締めつけられ、言葉に詰まってしまう。今もまだ彼がここにいるように思えるからだ。クラブ本部とアッピアーノの間で、プスカシュやエレーラ、スアレス、コルソの話をし、次から次へと逸話を語り、それをすぐ今の話題と重ね合わせる。目にはインテルへの思いが燃え、ラウタロや、今の、そしていつの時代も自分たちのインテルについて語ろうとしている姿が浮かぶ。





サンドロ・マッツォーラは、歴史上もっとも偉大なサッカー選手の一人だった。インテルの歴史においてだけではない。彼はインテルそのものの歴史だった。少年の頃にその中へ入り、それきり決して離れなかった。背負っていたのは重い荷物、無敵に思えた父の記憶だった。そして運命の中には、彼を事実上育て、歴史への道をともに歩ませることになる、2人の伝説的なインテルの存在があった。





生涯でただ一つのユニフォーム、ただ一つの夢。それは父なしで築かなければならなかった夢だった。偉大なトリノの悲劇、スペルガの惨事で父を失ったからだ。アレッサンドロ、皆にとってのサンドロ、サンドリーノは、その時6歳5カ月23日だった。自分を抱きしめ、頭をなでる人々の打ちひしがれた顔を見ながら、何が起きているのかを考えていた。ヴァレンティーノがどんな存在だったのか、サンドロは日々語り継がれる叙事詩の中で知っていった。その物語を育み始めたのは、ミラノのポルタ・ティチネーゼにあるサン・ロレンツォ教会のオラトリオで、アドリアーノ・チェレンターノと広いピッチを使って対戦した試合の中だった。成長に影響を与えたインテリスタは彼だけではない。ジュゼッペ・メアッツァとベニート・ロレンツィだ。メアッツァは技術面で彼を育て、あらゆる秘訣を教えた。ロレンツィはカッサーノ・ダッダのサンドロの家に、スパイクとボールを持って現れた。8歳の時、マッツォーラと兄弟は事実上インテルのマスコットだった。ピッチ、ロッカールーム、スタジアム、そのすべての中で、完全なるインテル育ちだった。





段階を飛び越え、必要に迫られて大人になる。サンドリーノはそれを素早くやってのけた。出来事にも後押しされた。1942年生まれの彼は、悪名高いユヴェントス対インテルの再試合でトップチームのピッチへ送り出された。1961年6月10日、トリノでのことだ。学校での口頭試問から、モラッティとエレーラがプリマヴェーラを起用したピエモンテ州都への旅へ。試合は9-1で終わり、インテルの得点を決めたのは、細身でタッチに優れた一人の少年、サンドロ・マッツォーラだった。18歳だった。





今で言うならセカンドトップだろう。インテルで背負った背番号のように、8番であり10番でもあった。インサイドハーフかセンターフォワードか。エレーラは彼にぴったりの役割を与えることに成功し、それがグランデ・インテルという壮麗な軍団の中で、制御不能なほどの爆発へとつながった。真価が広く認められたのはいつか。あまりにも早かった。そして世界サッカーの大物たちによって、その価値は証明された。1964年、ウィーンのプラーター、チャンピオンズカップ決勝。ピッチ入場の際、スアレスがマッツォーラをピッチへ押し出した。サンドロはロッカールームの外で、自分のアイドルたち、ディ・ステファノ、プスカシュ、そしてレアル・マドリーの他の名選手たちに見とれて立ち止まっていたのだ。そしてピッチでは2ゴール。チャンピオンズカップ決勝でのドッピエッタ、インテルにとって初の欧州制覇、マッツォーラの名が刻まれた前例のない triumph だった。試合後、偉大なハンガリー人プスカシュは「君は父ヴァレンティーノにふさわしい」と言って、自らのユニフォームを贈った。





私たちはそうした物語を暗記するほど知っている。何度も何度も耳にしてきたが、一度も飽きることはなかった。穏やかで、思い出に触れるたびいつも胸を打たれるその声が語るたびに、毎回新しい細部を発見した。インテルに対する献身と、完全なる感謝の念――「私にとっては母のような存在」――。そして彼はそれに、無数のプレー、ゴール、驚きで応えた。4度のスクデット、2度のチャンピオンズカップ、2度のインターコンチネンタルカップ、セリエA得点王（1965年、17ゴール）、そしてチャンピオンズカップ得点王（1964年、7ゴール）。1971年のバロンドールではヨハン・クライフに次ぐ2位だった。





アンジェロ・モラッティの、エレニオ・エレーラの、サルティ、ブルニッヒ、ファッケッティのグランデ・インテル。その中でマッツォーラは中盤と前線の間に立ち、軌道を描き、ゴールを決めた。欧州の夜、メアッツァでの午後。重く、忘れがたいゴールの数々。インターコンチネンタルカップのインデペンディエンテ戦での彼の印、リヴァプール相手の逆転劇は彼の名とともに刻まれ、サン・シーロのスピーカーから流れた「When the Saints Go Marching In」とともに祝われた。さらに、ダービーでの開始13秒のゴール、1966年のインテル対ラツィオでファーストスターをもたらしたゴール。1977年まで。その間にはイタリア代表での欧州選手権、ワールドカップ、リヴェラとの交代起用もあった。





17シーズン、公式戦565試合、158ゴール。インテルとの絆が途切れることはなく、その後はクラブ幹部、そしてスポーツディレクターとしても歩みを続けた。デスクの後ろでも、そのひらめきは唯一無二だった。プラティニとファルカン、のちに実現しなかった話。ゼンガはサンベネデッテーゼからミラノへ連れ戻した。そして何より、ロナウドだ。モラッティとマッツォーラの働きかけの末にやって来た“フェノーメノ”。R9がインテル本部でお披露目された時、その隣にはルイス・スアレスとサンドロ・マッツォーラがいた。





近年も彼はインテル本部を訪れ続け、クラブの殿堂入りメンバーとして、インテルというクラブとの唯一無二で、断ち切れない絆を語り続けてきた。最近のアッピアーノ・ジェンティーレ訪問では、ラウタロたちにもそれを語っていた。そこは彼にとって我が家のような場所であり、エレーラ時代の合宿を、素晴らしく愉快な逸話とともに思い返していた。





インテルファンからの愛情を、彼は2024年5月にも直に感じていた。セカンドスターの祝賀の日だ。彼は――ベディン、カッペッリーニとともに――ピッチに立ち、58年前にもたらされた最初のスターの功績を称えられた。





ピッチで輝いたその星は、今も輝いている。口ひげの星は。彼が何度も語っていたように、その最後の、ただ一つの願いはこうだった。「不可能に見える時でも、あの9-1の時のように勝負する、立派な人間として記憶されたい」





そうします、サンドロ。



