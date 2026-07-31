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サンドロ・トナーリが、自身のキャリアと幸福のためにはトッテナム移籍が理想的だった理由を説明しつつ、ニューカッスルにとって「最高の取引」を望んでいたと強調
トナーリがトッテナム移籍を完了
トナーリは今夏、ニューカッスルから1億ポンドという驚きの移籍金でトッテナムへの移籍を完了した。26歳のイタリア代表は、デ・ゼルビの下で新たな挑戦を求め、セント・ジェームズ・パークでの3年間に区切りをつけることを決断した。ニューカッスルの指揮官としてのエディ・ハウ退任のニュースが伝えられる中、トナーリは、自身の移籍でニューカッスルが最大限の対価を得られるようにするという個人的な強い思いを強調した。
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イタリアはニューカッスルの関心を優先する
シドニーで『デイリー・メール』のインタビューに応じたトナーリは、クラブが自身のキャリアのためにしてくれたすべてを踏まえ、ニューカッスルにとって可能な限り最良の条件を成立させたいという思いを強調した。「最初に考えたのは、ニューカッスルにとってベストな取引を実現することだった。
「あそこで、フットボールに関して最高の人たちの何人かに出会った。彼らはフットボールを愛している。フットボールのために生きている。移籍を決断した時、僕は代理人とロス・ウィルソンに、ニューカッスルにとってベストな取引にしたいと伝えた。彼らにはすべてを受け取るだけの価値があるからだ。これがフットボールだ。時には、人生のすべてが5分でどう変わり得るかを理解しなければならない」
その後、ニューカッスルが設定した1億ポンドの値札によって、イタリアのクラブの資金的制約からセリエA復帰の可能性が消え、最終的にトッテナムを選ぶに至った経緯を説明した。「ニューカッスルで3年過ごし、3年後に僕と家族みんなで話し合った。金額の面で不可能だった。
「給料についてはいつでも話し合える。だが、移籍金を用意できなければ、移籍するチャンスはない。イングランドが僕たちの解決策だったし、イングランドで僕にとって、僕のキャリアにとって、僕のフットボールにとって、僕の幸せにとって、そして家族にとって最善の解決策を見つけた。2クラブと話をした。そして10分、15分後には、トッテナムが次のチームになると理解した」
デ・ゼルビの存在が移籍を決定づける
マンチェスター・シティからも関心を寄せられていたトナーリは、デ・ゼルビが果たした決定的な役割と、スパーズが自身と家族を説得するうえで示した強い確信を強調した。「昨季の後、私は妻と話をした。自分たちの人生を変えたかった。街だけの話ではない。すべてを変えたかった。
「私たちは2クラブと話をした。トッテナムと話した時、このチームと契約することを決めた。彼らは100パーセントの情熱、100パーセントの真剣さで話してくれた。この街のこと、フットボール以外の自分の生活、家族のことについては、そうだね、それは10パーセントのようなものだ。
「ロベルトとディレクターが、この契約では違いを生んだ。私は2分後に妻と家族に話し、『おそらくこれは、自分のキャリアにおいて最高の決断の一つになる』と言った。彼女は私に『この決断は100パーセントあなたがコントロールしている』と言ってくれた」
このMFはさらに、来るシーズンに向けてスパーズのチームを鼓舞するためにデ・ゼルビが共有したビジョンについても付け加えた。「ロベルトは、このプロジェクトは厳しいものになるが、自分にとっても、君たちにとっても、この街にとっても完璧なものになると言っていた。そして、ビッグプレーヤーがいるからこそ、最高のシーズンの一つにできる。あとは多くの努力を注ぐだけだ」
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トッテナム、中盤の原動力を再構築へ
トナーリの獲得に加え、スパーズはMF陣刷新の仕上げとして、ウェストハムからマテウス・フェルナンデスを獲得するために8500万ポンドも投じた。自身が1億ポンドの選手となった新たな立場について問われたトナーリは、そのプレッシャーを受け入れる覚悟ができていると強調した。「それがフットボールだと理解しなければならない。今の価格は10年前とは違う。
「大きなプレッシャーがあるのは分かっている。でも、自分がフットボール選手であることも、自分の責任も、このチームのことも、ここにいる人たちのことも分かっている。普通の選手として、普通のトッテナムの選手として、情熱を持って、毎日すべての力を注いでプレーしなければならない。100万ポンドでも、1000万ポンドでも、1億ポンドでもない。必要なのは、この監督のために情熱を持った選手であることだけだ」
トナーリは以前、デ・ゼルビの故郷でもあるイタリアのブレシアで10年を過ごしており、2人の間には特別なつながりがあった。デ・ゼルビの下で働いた第一印象を振り返り、トナーリはこう明かした。「彼について、彼の仕事について、そしてこの仕事においてチームと過ごすすべての瞬間に彼が注ぐ情熱について話した。そして今は、2週間を経て、そのすべてが本物だと分かっている」
最後にトナーリは、ニューカッスルでのハウのマネジメントスタイルと、デ・ゼルビがトッテナムで導入している戦術的アプローチを比較し、こう締めくくった。「監督はみんな違う。エディとは3年間を過ごし、彼は素晴らしかった。特に自分にとってはそうだった。でも今は、ピッチで多くを求め、戦術面でも多くを求め、ボールを使ったプレーにも多くを求める、違う監督に出会った。僕たちはボールを持ってプレーするのが好きだ。なぜなら、僕たちはビッグプレーヤーを擁するビッグクラブだからだ」
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