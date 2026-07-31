シドニーで『デイリー・メール』のインタビューに応じたトナーリは、クラブが自身のキャリアのためにしてくれたすべてを踏まえ、ニューカッスルにとって可能な限り最良の条件を成立させたいという思いを強調した。「最初に考えたのは、ニューカッスルにとってベストな取引を実現することだった。

「あそこで、フットボールに関して最高の人たちの何人かに出会った。彼らはフットボールを愛している。フットボールのために生きている。移籍を決断した時、僕は代理人とロス・ウィルソンに、ニューカッスルにとってベストな取引にしたいと伝えた。彼らにはすべてを受け取るだけの価値があるからだ。これがフットボールだ。時には、人生のすべてが5分でどう変わり得るかを理解しなければならない」

その後、ニューカッスルが設定した1億ポンドの値札によって、イタリアのクラブの資金的制約からセリエA復帰の可能性が消え、最終的にトッテナムを選ぶに至った経緯を説明した。「ニューカッスルで3年過ごし、3年後に僕と家族みんなで話し合った。金額の面で不可能だった。

「給料についてはいつでも話し合える。だが、移籍金を用意できなければ、移籍するチャンスはない。イングランドが僕たちの解決策だったし、イングランドで僕にとって、僕のキャリアにとって、僕のフットボールにとって、僕の幸せにとって、そして家族にとって最善の解決策を見つけた。2クラブと話をした。そして10分、15分後には、トッテナムが次のチームになると理解した」