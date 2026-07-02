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サンドロ・トナリはニューカッスルを退団し、トッテナム移籍の理由としてライフスタイル、家族、ロベルト・デ・ゼルビ監督を挙げた。
デ・ゼルビ監督の独自の采配が勝利を決定づけた
トッテナムはトナリを1億ポンドで獲得し、大きな成果を挙げた。26歳のMFは、トッテナム・ホットスパー・スタジアムにイタリア人監督がいることが、タイズサイドを離れる決め手だったと認めた。
スカイ・スポーツの取材にトナリは「交渉は長引いたが、ニューカッスルと毎日話し合い、最終的に合意した。双方とも最善を求め、良好な関係で別れた。私は新しい挑戦に準備万端だ」と語った。
トッテナムを選んだ理由について、彼は「デ・ゼルビ監督の存在が大きかった。ニューカッスルでの3年間を経て、ライフスタイルや家族事情も考慮した。デ・ゼルビ監督には感謝している。彼はブレシア出身の友人であり、献身的なプロフェッショナルとして尽力してくれた」と語った。
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スパーズの新記録
トナリの移籍金総額は、マテウス・フェルナンデスの8500万ポンドを超え、クラブの野心を示している。代理人と妻と共にロンドンへ移動した彼は、加入後すぐに戦力になることに集中している。
「まずはメディカルチェックと契約締結を済ませ、その後トレーニングキャンプへ合流します。W杯が迫っているので、チームは1か月後には戦術を仕上げられるでしょう。厳しいシーズンを終えたクラブですが、すべてがスムーズに進むよう努力します」とMFは語った。
アズーリへの復帰を夢見て
プレミアリーグへの期待を抱きつつ、トナリは自身のルーツとイタリア代表への絆を大切にしている。彼は元ミランディレクターのパオロ・マルディーニ氏がアズーリで役割を担うことを希望しており、それが自身の代表での野望に大きな影響を与えると考えている。「目標はワールドカップへの復帰だ。3大会連続で出場を逃すのは辛い。 マルディーニとは話をしようと思う。ミランで成し遂げた功績を考えると、たとえ代表チームであっても、彼と一緒に仕事ができるのは素晴らしい気分だろう。彼は偉大なチャンピオンであり、素晴らしい人物だ」とトナリは語った。
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中盤の要が整い始めた
出場停止処分から評判を回復し、ブルーノ・ギマランエスと中盤を支えたトナリはニューカッスルを去る。北ロンドンへ加入し、スパーズの中盤刷新が完了。デ・ゼルビ監督のシステムに必要な技術と戦術をもたらす。
法的な問題を乗り越え、全盛期を迎えるイタリア代表は、欧州復帰を目指すクラブにとって最後のピースだ。家族とデ・ゼルビの指導を受け、セリエAとプレミアでの経験を活かし、首都での新章を開く。