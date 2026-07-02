トッテナムはトナリを1億ポンドで獲得し、大きな成果を挙げた。26歳のMFは、トッテナム・ホットスパー・スタジアムにイタリア人監督がいることが、タイズサイドを離れる決め手だったと認めた。

スカイ・スポーツの取材にトナリは「交渉は長引いたが、ニューカッスルと毎日話し合い、最終的に合意した。双方とも最善を求め、良好な関係で別れた。私は新しい挑戦に準備万端だ」と語った。

トッテナムを選んだ理由について、彼は「デ・ゼルビ監督の存在が大きかった。ニューカッスルでの3年間を経て、ライフスタイルや家族事情も考慮した。デ・ゼルビ監督には感謝している。彼はブレシア出身の友人であり、献身的なプロフェッショナルとして尽力してくれた」と語った。











