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Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

サンドロ・トナリはニューカッスルを退団し、トッテナム移籍の理由としてライフスタイル、家族、ロベルト・デ・ゼルビ監督を挙げた。

移籍情報
サンドロ・トナーリ
トッテナム
プレミアリーグ
ニューカッスル

サンドロ・トナリはトッテナム・ホットスパーへの移籍を目前に控え、ニューカッスル・ユナイテッドを離れた理由はライフスタイルと家族によると明かした。元ACミランのスターは、ロンドン北部でロベルト・デ・ゼルビ監督の下でプレーするため、史上最高額のイタリア人選手として移籍する見込みだ。

  • デ・ゼルビ監督の独自の采配が勝利を決定づけた

    トッテナムはトナリを1億ポンドで獲得し、大きな成果を挙げた。26歳のMFは、トッテナム・ホットスパー・スタジアムにイタリア人監督がいることが、タイズサイドを離れる決め手だったと認めた。

    スカイ・スポーツの取材にトナリは「交渉は長引いたが、ニューカッスルと毎日話し合い、最終的に合意した。双方とも最善を求め、良好な関係で別れた。私は新しい挑戦に準備万端だ」と語った。

    トッテナムを選んだ理由について、彼は「デ・ゼルビ監督の存在が大きかった。ニューカッスルでの3年間を経て、ライフスタイルや家族事情も考慮した。デ・ゼルビ監督には感謝している。彼はブレシア出身の友人であり、献身的なプロフェッショナルとして尽力してくれた」と語った。




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  • Brentford v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    スパーズの新記録

    トナリの移籍金総額は、マテウス・フェルナンデスの8500万ポンドを超え、クラブの野心を示している。代理人と妻と共にロンドンへ移動した彼は、加入後すぐに戦力になることに集中している。

    「まずはメディカルチェックと契約締結を済ませ、その後トレーニングキャンプへ合流します。W杯が迫っているので、チームは1か月後には戦術を仕上げられるでしょう。厳しいシーズンを終えたクラブですが、すべてがスムーズに進むよう努力します」とMFは語った。

  • アズーリへの復帰を夢見て

    プレミアリーグへの期待を抱きつつ、トナリは自身のルーツとイタリア代表への絆を大切にしている。彼は元ミランディレクターのパオロ・マルディーニ氏がアズーリで役割を担うことを希望しており、それが自身の代表での野望に大きな影響を与えると考えている。「目標はワールドカップへの復帰だ。3大会連続で出場を逃すのは辛い。 マルディーニとは話をしようと思う。ミランで成し遂げた功績を考えると、たとえ代表チームであっても、彼と一緒に仕事ができるのは素晴らしい気分だろう。彼は偉大なチャンピオンであり、素晴らしい人物だ」とトナリは語った。


  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    中盤の要が整い始めた

    出場停止処分から評判を回復し、ブルーノ・ギマランエスと中盤を支えたトナリはニューカッスルを去る。北ロンドンへ加入し、スパーズの中盤刷新が完了。デ・ゼルビ監督のシステムに必要な技術と戦術をもたらす。

    法的な問題を乗り越え、全盛期を迎えるイタリア代表は、欧州復帰を目指すクラブにとって最後のピースだ。家族とデ・ゼルビの指導を受け、セリエAとプレミアでの経験を活かし、首都での新章を開く。

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