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サンドロ・トナリが1億ポンドでトッテナムへ移籍。イタリア人MFは、ニューカッスルを離れて北ロンドンへ移る決断をした「魔法のような魅力」を語った。
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報道によると、ロンドン北部のクラブが提示した8000万ポンド（1億700万ドル）の初オファーはマグパイズに拒否された。しかし最終的に、前払い9250万ポンド＋成績連動ボーナス750万ポンドで合意した。欧州の複数強豪クラブも関心を示していたが、トナリは新監督との長い会話で決断できたと明かした。
2人には、トナリが育ったクラブでありデ・ゼルビの故郷でもあるブレシアという共通点がある。トナリは移籍についてこう語った。「ここに来られてとても幸せだ。 4、5つのクラブが候補に挙がっていましたが、実際には1つだけでした。監督とは2時間近く、クラブやファン、スタジアム、サッカーについて話し合いました。まるで魔法のようでした。トッテナムと契約しなければならないと、すぐに確信したからです。これまで何度か対戦し、素晴らしいファンが作り出す最高の雰囲気をいつも感じていました。シーズンが始まるのが待ちきれません。」
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デ・ゼルビ監督、最優先補強候補を獲得
デ・ゼルビ監督にとって、トナリの獲得は戦術強化だけでなく、イタリア時代から注目してきた選手との再会でもある。彼はトナリの加入で中盤が刷新されると確信している。
デ・ゼルビ監督はこの獲得を喜び、次のように語った。「サンドロは特別な選手で、クラブにとって素晴らしい補強だ。 彼は私の故郷、ブレシアのユース出身で、長く見守ってきた。一緒に働けることをとても嬉しく思う。この夏、多くのクラブが興味を示したが、彼はトッテナムを強く希望した。ファンも彼がチームにもたらすものを気に入ってくれると確信している。」
タインサイドへの、ほろ苦い別れ
トナリは2025年のカラバオ・カップ制覇でニューカッスルが70年ぶりに主要タイトルを獲得する原動力となり、カルトヒーローとしてセント・ジェームズ・パークを去る。加入直後に賭博違反で10か月出場停止となる苦難もあったが、MFはサポーターとエディ・ハウ監督と深い絆を築いた。 イタリア代表のトナリは別れのメッセージで、浮き沈みのある3年間を支えてくれた人々への感謝を語った。
「3年前、未知の世界へ飛び込むつもりでニューカッスルへ来ました。今、別れの時が来て、言葉が見つかりません」とトナリは綴った。
「まずはクラブに感謝したい。トレーニング場で毎日働き、誰の目にも触れない人々、そして初日から私を温かく迎え入れ、まるで自宅のように居心地よくさせてくれたすべての人々に。私を信じて成長を助けてくれたスタッフやチームメイトにも感謝する。特に、真の導き手であり、この旅路の全期間を通じて常に私の背中を押してくれたエディ監督に特別な感謝を捧げたい」
「そして何よりも、ファンの皆さんに直接伝えたいことがあります。私が苦しい状況にあった時、皆さんはいつもそばにいてくれました。一日たりとも孤独を感じたことはありませんでした。セント・ジェームズ・パークにいるたびに、その温もりを感じることができました。それは、私が一生忘れられない宝物です。」
「私たちは、この街が何十年も待ち望んでいたものを成し遂げました。ウェンブリーで共に分かち合った瞬間は、特別な、歴史的なものでした。信じ続け、声援を送り、最も厳しい時期にもそばにいてくれたファンの皆さんへ――あのトロフィーは、皆さんのためのものです。」
サッカーが私をここへ導きました。今日、妻と息子と共にこの地を去ります。この街はサッカー以上のものをくれました。それは「家」と、胸に刻む瞬間と、感謝する人々です。本当に、すべてに感謝しています。
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ヨーロッパでの実績と技術力
スポーツディレクターのヨハン・ランゲらスパーズ首脳陣は、1億ポンドの投資をプレミアリーグで頂点を争うために不可欠な一歩と位置づける。ACミランでセリエA制覇やチャンピオンズリーグでの活躍を経験したトナリは、チームに不足していた最高レベルの経験を注入する。
ランゲは、この26歳を最優先ターゲットとした理由をこう語る。「サンドロは欧州屈指のMFだ。彼をクラブに迎えられて嬉しい。卓越した技術とサッカーIQを持ち、過酷な環境でも戦えるメンタリティがある。 国内リーグと欧州大会の両方で培った最高レベルの経験はチームにとって貴重です。サポーターの皆さんも、彼がピッチで見せるエネルギーと献身的なプレーを気に入ってくれるでしょう。彼が有名な『リリーホワイト』のユニフォームに袖を通す日が待ち遠しいです。」
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