トナリは2025年のカラバオ・カップ制覇でニューカッスルが70年ぶりに主要タイトルを獲得する原動力となり、カルトヒーローとしてセント・ジェームズ・パークを去る。加入直後に賭博違反で10か月出場停止となる苦難もあったが、MFはサポーターとエディ・ハウ監督と深い絆を築いた。 イタリア代表のトナリは別れのメッセージで、浮き沈みのある3年間を支えてくれた人々への感謝を語った。

「3年前、未知の世界へ飛び込むつもりでニューカッスルへ来ました。今、別れの時が来て、言葉が見つかりません」とトナリは綴った。

「まずはクラブに感謝したい。トレーニング場で毎日働き、誰の目にも触れない人々、そして初日から私を温かく迎え入れ、まるで自宅のように居心地よくさせてくれたすべての人々に。私を信じて成長を助けてくれたスタッフやチームメイトにも感謝する。特に、真の導き手であり、この旅路の全期間を通じて常に私の背中を押してくれたエディ監督に特別な感謝を捧げたい」

「そして何よりも、ファンの皆さんに直接伝えたいことがあります。私が苦しい状況にあった時、皆さんはいつもそばにいてくれました。一日たりとも孤独を感じたことはありませんでした。セント・ジェームズ・パークにいるたびに、その温もりを感じることができました。それは、私が一生忘れられない宝物です。」

「私たちは、この街が何十年も待ち望んでいたものを成し遂げました。ウェンブリーで共に分かち合った瞬間は、特別な、歴史的なものでした。信じ続け、声援を送り、最も厳しい時期にもそばにいてくれたファンの皆さんへ――あのトロフィーは、皆さんのためのものです。」

サッカーが私をここへ導きました。今日、妻と息子と共にこの地を去ります。この街はサッカー以上のものをくれました。それは「家」と、胸に刻む瞬間と、感謝する人々です。本当に、すべてに感謝しています。







