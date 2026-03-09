サンドロ・トナリが「ビッグクラブでプレーするに値する」と発言、ニューカッスルに痛烈な一撃。マンチェスター・ユナイテッドとアーセナルがイタリア人MFの「高額移籍」を狙う

今シーズン終了時に大きな決断を迫られる可能性のあるもう一人のイタリア代表選手はモイゼ・キアンだ。彼は最近得点感覚を取り戻し、直近5試合中3試合でゴールを決めている。2024年にフィオレンティーナ加入後、74試合で34得点を記録している。

26歳となったキアンは、2019年から2021年にかけてエバートンで存在感を示せなかった頃よりも成熟した選手に成長している。元ユヴェントスのストライカーには、プレミアリーグ復帰の可能性が取り沙汰されている。

キアンが二度目の挑戦でより準備万端かとの問いに、元フィオレンティーナFWロッシはこう答えた。「昨季は素晴らしいシーズンを送った。今季は苦戦している。少し調子を落としていたが、ここ1ヶ月で再び調子を上げている。フィオレンティーナにとって素晴らしいことだ。彼のゴールは間違いなく必要だ。

「しかし確かに、彼は最前線で身体能力とスピード、そして得意とする決定力を提供できる選手だ。経験も積み、26歳となった今、より多くのものを背負っている。だからプレミアリーグに移籍すれば、彼にとって非常にプラスになるだろう」

トナーリとキーンが来季どこでプレーするかはまだ不透明だ。次の移籍市場が開く際には、両選手への関心が示されると予想されている。