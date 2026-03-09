Getty
サンドロ・トナリが「ビッグクラブでプレーするに値する」と発言、ニューカッスルに痛烈な一撃。マンチェスター・ユナイテッドとアーセナルがイタリア人MFの「高額移籍」を狙う
トナリの契約：ニューカッスル選手が巨額の移籍金を要求される理由
ニューカッスルはトナリと2029年までの契約を結んでおり、その契約にはさらに12ヶ月の延長オプションが含まれている。売却のプレッシャーは一切なく、近い将来オファーが寄せられた場合、貴重な戦力に対して可能な限り最高額の移籍金を要求できる立場を維持している。
冬の移籍市場終了時には、トナリがアーセナルのレーダーに捉えられているとの見方が示された。正式な接触があったとの噂はすぐに否定されたが、ガンナーズは国内のライバルでありながら数々の困難を乗り越えイングランドのトップクラス選手へと成長した彼を高く評価していると言われている。
マンチェスター・ユナイテッドとチェルシーも中盤の補強を模索中であり、両クラブとも今夏のチャンピオンズリーグ出場権獲得による資金を投入できる見込みだ。ニューカッスルが今シーズン7位以内を逃す危険性がある中、トナリの獲得を巡り両クラブがニューカッスルの決意を試す可能性もある。
トナリはマンチェスター・ユナイテッド、アーセナル、チェルシーのいずれかに移籍する可能性があるのか？
トナリの移籍可能性について問われた元イタリア代表でニューカッスルにレンタル移籍中のロッシは、ベットビクター・オンラインカジノとの提携でGOALにこう語った。「彼はそれに値する。ニューカッスルで素晴らしい選手だった。ミランでも、ニューカッスルでも活躍した。
「ピッチ上のリーダーだ。質の高さはもちろん、量もこなす。現代サッカーにおいて、こうした選手は稀だ。間違いなくビッグクラブでプレーする価値がある。現在のサッカー界の移籍金は狂っている。彼のような選手には間違いなく最高額が支払われるだろう」
明らかになった：トナリの将来に関する決定がいつ下されるか
トナリの代理人は移籍金や移籍先に関する交渉は後日行うと主張し、ジュゼッペ・リソはトゥットスポルトに対し、クライアントの将来に関する最新情報を伝える中でこう語った。「移籍交渉は後日行われる。シーズン終了を見届けた上で、今後の対応を決定するつもりだ」
「現時点で特定の希望先はありません。時期尚早です。今日言ったことが明日も通用するとは限りません。ニューカッスルは現時点で彼を手放せない状況ですし、移籍に意味はありません。特にサンドロがクラブに深い愛着を持っている以上は。夏に状況を評価し、対応を決めます」
イタリア代表で元エバートンのFWキアンがプレミアリーグ復帰の可能性はあるのか？
今シーズン終了時に大きな決断を迫られる可能性のあるもう一人のイタリア代表選手はモイゼ・キアンだ。彼は最近得点感覚を取り戻し、直近5試合中3試合でゴールを決めている。2024年にフィオレンティーナ加入後、74試合で34得点を記録している。
26歳となったキアンは、2019年から2021年にかけてエバートンで存在感を示せなかった頃よりも成熟した選手に成長している。元ユヴェントスのストライカーには、プレミアリーグ復帰の可能性が取り沙汰されている。
キアンが二度目の挑戦でより準備万端かとの問いに、元フィオレンティーナFWロッシはこう答えた。「昨季は素晴らしいシーズンを送った。今季は苦戦している。少し調子を落としていたが、ここ1ヶ月で再び調子を上げている。フィオレンティーナにとって素晴らしいことだ。彼のゴールは間違いなく必要だ。
「しかし確かに、彼は最前線で身体能力とスピード、そして得意とする決定力を提供できる選手だ。経験も積み、26歳となった今、より多くのものを背負っている。だからプレミアリーグに移籍すれば、彼にとって非常にプラスになるだろう」
トナーリとキーンが来季どこでプレーするかはまだ不透明だ。次の移籍市場が開く際には、両選手への関心が示されると予想されている。
