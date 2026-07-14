マーフィーの法則がサンティアゴ・ヒメネスを容赦なく襲い、ミランの状況も複雑にしている。12月の手術で弱っていた足首が、W杯ラウンド16のメキシコ対イングランド戦（イングランドが3－2で勝利）で再負傷した。
Getty Images
翻訳者：
サンティ・ヒメネスの怪我でミラン残留が濃厚となり、攻撃陣補強が停滞する恐れがある。
45日間の外出
怪我は予想より軽かったが、捻挫でヒメネスは45日間戦列を離れる。ミランからの移籍話もあったFWにとって、好印象とはいえない。 リーグ戦では無得点に終わり、足首手術で4か月離脱した昨季を思い出させる。
世論調査のみ
ミランはサンティを放出しても構わないが、帳簿上は依然として約2300万ユーロの負担だ。それより安く売れば評価損となり、本部のあるアルド・ロッシ通りでは絶対に避けたい。元フェイエノールトの彼はラツィオから強い関心を寄せられているが、現時点でファビアーニにオファーを出す資金はない。
ポルトとオーランド・シティも興味を示しているが、現時点では打診にとどまっている。
ここにいられる
ゴンサロ・ラモスの加入で、ミランのセンターフォワード争いは決着した。元PSGの彼はクラブ史上最高額で獲得された。 現時点では2つの選択肢が検討されている。1つは若手FWジメネスをレンタル移籍させ価値を見直すこと、もう1つは彼をラモスの控えとして残留させることだ。いずれにせよ、ミランの攻撃陣戦略は再構築される。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。