ミランはサンティを放出しても構わないが、帳簿上は依然として約2300万ユーロの負担だ。それより安く売れば評価損となり、本部のあるアルド・ロッシ通りでは絶対に避けたい。元フェイエノールトの彼はラツィオから強い関心を寄せられているが、現時点でファビアーニにオファーを出す資金はない。





ポルトとオーランド・シティも興味を示しているが、現時点では打診にとどまっている。