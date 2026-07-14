ミランはサンティを放出しても構わないが、帳簿上は依然として約2300万ユーロの負担だ。それ以下の価格で売却すれば評価損となり、本部のあるアルド・ロッシ通りではこれを避けたい。元フェイエノールトの彼はラツィオから高い関心を寄せられているが、現時点でファビアーニにはオファーを出す資金がない。





ポルトとオーランド・シティも興味を示しているが、現時点では打診にとどまっている。