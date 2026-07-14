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CM Gimenez Milan 16 9Getty Images

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サンティ・ヒメネスの怪我でミラン残留が濃厚となり、攻撃陣の補強が停滞する恐れがある。

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サンティアゴ・ヒメネス
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このフォワードは、存在感の薄かったワールドカップを経てピッチに復帰したものの、すぐに負傷し、1ヶ月半離脱することになった。

マーフィーの法則サンティアゴ・ヒメネスを容赦なく襲い、ミランにも影響が及んでいる。12月に手術したばかりの足首が、W杯ラウンド16のメキシコ対イングランド戦（ケイン率いるイングランドが3－2で勝利）で再負傷した。

  • 45日間の外出

    怪我は予想より軽かったが、捻挫でヒメネスは45日間戦列を離れる。ミランからの移籍話もあったFWにとって、好印象とはいえない。 リーグ戦で得点を挙げられず、足首手術で4か月離脱した昨季を経て、今季に期待する声もある。

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  • 世論調査のみ

    ミランはサンティを放出しても構わないが、帳簿上は依然として約2300万ユーロの負担だ。それ以下の価格で売却すれば評価損となり、本部のあるアルド・ロッシ通りではこれを避けたい。元フェイエノールトの彼はラツィオから高い関心を寄せられているが、現時点でファビアーニにはオファーを出す資金がない。


    ポルトとオーランド・シティも興味を示しているが、現時点では打診にとどまっている。

  • ここにいられる

    ゴンサロ・ラモスの加入で、ミランの正センターフォワードは決まった。彼は元PSGで、クラブ史上最高額で獲得された。 現時点では2つの選択肢が検討されている。1つは若手FWジメネスをレンタル移籍させ価値を見直すこと、もう1つは彼をラモスの控えとして残留させることだ。いずれにせよ、ミランの攻撃陣戦略は再構築される。

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