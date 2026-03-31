サンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリードのスター選手を観戦している姿が目撃された後、実力派女優のエステル・エクスポシトがキリアン・エムバペとの交際について沈黙を破った

しかし、エスポシトは、ムバッペとの交際説に関する質問に答えた。3月30日、マドリードのモビスター・アリーナでポップスターのロザリアがスペイン・ツアーの幕を開けた際、彼女は観客の一人として会場に足を運んでいた。

会場を後にする際、エクスポシトは記者団に囲まれた。彼女はロザリアのパフォーマンスについて「素晴らしかった」「最高だった」と語った。明らかに上機嫌だった彼女に対し、メディア関係者はムバッペに関するスクープを掴もうと試みた。

レアルがアトレティコを3-2で下した5得点の激戦を観戦した後、サッカーが好きかと尋ねられたエクスポジトは、雑誌『ホラ』が撮影した動画の中で「正直なところ、あまり好きじゃない」と答えた。

試合そのものについて尋ねられると、エクスポジトは笑いながら「良かったわね」と答えた。するとある記者が、彼女はムバッペと相性が良さそうで、二人は幸せになれるだろうと述べた。

その言葉にエスポジトは笑いを漏らした後、ふざけて「何も言わないわ」と返した。仕事と私生活の両面で現在の生活に満足しているかと尋ねられると、彼女は「最高よ」と締めくくった。