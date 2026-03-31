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サンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリードのスター選手を観戦している姿が目撃された後、実力派女優のエステル・エクスポシトがキリアン・エムバペとの交際について沈黙を破った
エスポシトはサンティアゴ・ベルナベウで行われたマドリード・ダービーを観戦した
3月22日のラ・リーガのレアル・マドリード戦を観戦していたエクスポシトは、ドラマ『エリート』の共演者セルヒオ・モモや親しい友人と共に観戦しており、一人ではなかった。しかし、ベルナベウへの彼女の姿は、フランス代表のムバッペとの交際説に拍車をかけることになった。
報道によると、ムバッペは数年前からエクスポジトに好意を抱いていたという。彼は、チームメイトのヴィニシウス・ジュニオールがマドリード出身の彼女と親しい関係にあることを利用し、ソーシャルメディアを通じて女優に接触したとされている。
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ムバッペとエクスポジトはパリでロマンチックな休暇を過ごした
スペインの芸能ゴシップによると、この2人は2026年2月、バレンタインデーの直後に初デートを楽しんだという。3月には、2人がプライベートジェットで一緒にパリに到着する姿が目撃された。フランスの首都を訪れた際、2人は高級ホテルに同棲していたとされている。
ムバッペもエクスポシトも、噂されている交際について公の場で言及しておらず、両者ともそれぞれの私生活を秘密にしようと努めている。彼らの「交際を認めないが、一緒にいる姿を見せる」という戦略は、芸能界では「定番」の行動と見なされている。
エスポジト、ムバッペとの関係について問われる
しかし、エスポシトは、ムバッペとの交際説に関する質問に答えた。3月30日、マドリードのモビスター・アリーナでポップスターのロザリアがスペイン・ツアーの幕を開けた際、彼女は観客の一人として会場に足を運んでいた。
会場を後にする際、エクスポシトは記者団に囲まれた。彼女はロザリアのパフォーマンスについて「素晴らしかった」「最高だった」と語った。明らかに上機嫌だった彼女に対し、メディア関係者はムバッペに関するスクープを掴もうと試みた。
レアルがアトレティコを3-2で下した5得点の激戦を観戦した後、サッカーが好きかと尋ねられたエクスポジトは、雑誌『ホラ』が撮影した動画の中で「正直なところ、あまり好きじゃない」と答えた。
試合そのものについて尋ねられると、エクスポジトは笑いながら「良かったわね」と答えた。するとある記者が、彼女はムバッペと相性が良さそうで、二人は幸せになれるだろうと述べた。
その言葉にエスポジトは笑いを漏らした後、ふざけて「何も言わないわ」と返した。仕事と私生活の両面で現在の生活に満足しているかと尋ねられると、彼女は「最高よ」と締めくくった。
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ムバッペ、タイトル獲得とフランス代表の得点記録更新を目指す
ムバッペは私生活についてほとんど語ることがなく、その代わりに両親や弟のイーサン、甥たちといった家族との強い絆について話すことを好んでいる。
過去にはモデルのステラ・マクスウェルや、モナコ王室のステファニー王女の娘であるカミーユ・ゴットリーブとの交際が噂されたが、いずれの関係も正式に確認されたことはない。
国内リーグの休止期間中、ムバッペはフランス代表として招集され、代表通算得点を56に伸ばした。これにより、代表歴代得点ランキングでオリヴィエ・ジルーにあと1点と迫っている。
今シーズン、レアル・マドリードで35試合に出場し38ゴールを挙げている27歳の彼は、土曜日にマヨルカとのラ・リーガ戦に復帰した後、待望のチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でハリー・ケイン率いるバイエルン・ミュンヘンと対戦する予定だ。