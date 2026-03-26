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サンティアゴ・ヒメネスには「特別な市場価値」がある。では、ACミランは不振に陥っているメキシコ代表FWへの移籍オファーに応じるだろうか？
ヒメネスの記録：3200万ユーロの移籍金でACミラン加入後の得点数
ヒメネスは2025年2月にサン・シーロへ移籍した。以前はイングランドのクラブからの関心を断っていた（一時はノッティンガム・フォレストが特に熱心に獲得を目指していた）が、セリエAの強豪からオファーを受けたことを機に、オランダのフェイエノールトを離れる決断を下した。
ミランは、オランダでの105試合で65ゴールを記録し、2試合に1ゴール以上のペースで得点を重ねていたこのメキシコ人選手に、3200万ユーロ（2800万ポンド／3700万ドル）という巨額の投資を行った。
得点感覚とさらなる成長の可能性も考慮され、ミランは長年待ち望んでいた得点力のある「No.9」を獲得したと見なされていた。しかし、2024-25シーズン終了までにヒメネスがゴールを決めたのはわずか6回にとどまった。
怪我に悩まされた今シーズン、彼が記録した唯一の得点は、9月23日のコッパ・イタリア、レッチェ戦でのものだった。10月下旬に不運な怪我を負ったヒメネスは、3月21日まで戦線復帰できなかった。
ミランは時折、正真正銘のストライカーを起用しない戦術を採用する一方で、ウェストハムからニクラス・フルクルグをレンタルで獲得した。攻撃の火花が依然として欠けている中、ヒメネスは次の好機を捉えて売却されることになるのだろうか？
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ACミランはヒメネスの移籍オファーを受け入れるだろうか？
その質問をアンブロジーニに投げかけたところ、元ミランMFは（BetVictorオンラインカジノとの提携インタビューの中で）GOALに対し、次のように語った。「あり得るかもしれない。ミランは彼を3200万～3500万ユーロほどで獲得した。彼には間違いなく市場価値があるし、特別な存在だ。彼はミランを愛していると思う。自ら移籍を強く望むことはないだろう。 そうは思わない。だが、もし誰かが巨額のオファーを持ってくれば、ミランも検討するかもしれない。」
ヒメネスは、最近の苦境を乗り越えて復帰することについて次のように語っている。「体調は最高だ。ピッチに立つのが恋しかった。浮き沈みのあった長い道のりだった。ようやくピッチに戻れた。足首に少し問題があったが、今はすべて順調だ。 自分にプレッシャーをかけるつもりはない。ただ、チームが勝つ手助けをしたい。それが一番大事なことだ。あとは自然とついてくるだろう。」
ワールドカップでの好パフォーマンスが、ヒメネスにミランでの長期的な将来をもたらす可能性がある
ミランはチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けてまだ8試合を残しており、ヒメネスは今シーズン終了までに得点感覚を取り戻したいと考えている。
その後、彼は2026年のワールドカップでメキシコ代表として重要な役割を果たすことを目指すだろう。そこで好パフォーマンスを見せれば、ヒメネスは自信を取り戻してサン・シーロに戻ってくる可能性があり、売却を検討する必要はなくなる。
アンブロジーニはその可能性について次のように付け加えた。「ご存知の通り、彼は怪我をしていた。手術も受けた。そして前回の試合で復帰した。3ヶ月ぶりにピッチに立ったのだ。イタリアでの最初の時期、彼が万全の状態だった時でさえ、あまり自信を見せられなかった。
「ストライカーとしてサン・シーロでプレーするのは簡単ではないと、私はよく分かっている。簡単じゃないんだ。特に、昨年のミランのように成績が振るわなかったチームにいるならなおさらだ。そして今年、もし彼が怪我をしていなければ、もっと多くの試合に出場していただろう。信じてくれ。もっと多くの試合に出場していたはずだ。なぜなら、[マッシミリアーノ]・アッレグリ監督は彼を気に入っていると思うからだ。
「だから、ワールドカップが終われば、彼は出場機会を得始めるかもしれない。残り8試合しかない。彼がその8試合すべてに出場するとは思わない。だが、もし彼が前向きな姿勢を見せれば、アッレグリ監督は来季に向けて彼を頼りにするかもしれない。」
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プリシッチの戦力アップ：ヒメネスがUSMNTのスター選手をどう支えるか
ヒメネスの復帰により、米国代表のスター選手クリスチャン・プリシッチは、ミランにおいてより得意とする深い位置からの攻撃的役割に回れるようになるかもしれない。これにより、12試合連続無得点という不振に陥っている彼が、失われた輝きを取り戻す助けとなるだろう。ミランは4月6日、セリエAの王者ナポリとのアウェイ戦に臨む。