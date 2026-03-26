サンティアゴ・ヒメネスには「特別な市場価値」がある。では、ACミランは不振に陥っているメキシコ代表FWへの移籍オファーに応じるだろうか？

ヒメネスは2025年2月にサン・シーロへ移籍した。以前はイングランドのクラブからの関心を断っていた（一時はノッティンガム・フォレストが特に熱心に獲得を目指していた）が、セリエAの強豪からオファーを受けたことを機に、オランダのフェイエノールトを離れる決断を下した。

ミランは、オランダでの105試合で65ゴールを記録し、2試合に1ゴール以上のペースで得点を重ねていたこのメキシコ人選手に、3200万ユーロ（2800万ポンド／3700万ドル）という巨額の投資を行った。

得点感覚とさらなる成長の可能性も考慮され、ミランは長年待ち望んでいた得点力のある「No.9」を獲得したと見なされていた。しかし、2024-25シーズン終了までにヒメネスがゴールを決めたのはわずか6回にとどまった。

怪我に悩まされた今シーズン、彼が記録した唯一の得点は、9月23日のコッパ・イタリア、レッチェ戦でのものだった。10月下旬に不運な怪我を負ったヒメネスは、3月21日まで戦線復帰できなかった。

ミランは時折、正真正銘のストライカーを起用しない戦術を採用する一方で、ウェストハムからニクラス・フルクルグをレンタルで獲得した。攻撃の火花が依然として欠けている中、ヒメネスは次の好機を捉えて売却されることになるのだろうか？