サンティアゴ・カニサレス、ピーター・リムにバレンシア売却を迫るためメスタージャの徹底ボイコットを呼びかけ

クラブの没落をさらに掘り下げる中で、カニサレスはファンベースの驚異的な忠誠心を強調し、自身はそれが当然視される一方で、買収への関心が常に無視されていると感じている。

『Tiempo de Juego』が共有した動画の中で、同氏は続けてこう語った。「バレンシアは傷ついている。致命的な傷を負っている。先ほど、ハーフタイム中のメッセージでは、ピーター・リムが去るためには、バレンシアを買いたいと思う誰かがいなければならないと言っていた。バレンシアは金鉱のようなビジネスだ。まさに金鉱だ。見てほしい。4万人あまり、4万人あまりの人々が、自分たちが苦しみ、恥をかくことになると分かっていながら、それでもメスタージャに足を運ぶ。つまり、並外れたファンベースがあるということだ。

「問題は、ピーター・リムがクラブを買おうとしてきた人々の声に耳を傾ける意思を持たなかったことだ。最後の試みは、1年も前のことではない。だから我々には問題がある。それは、どうすればピーター・リムにこのクラブを売りに出させられるのか、ということだ。次の問題は、誰がそれを買うのかになる。しかし、どうすればピーター・リムにこのクラブを市場に出させ、我々の前から退き、この悪夢から目を覚まさせることができるのか。それを実現する方法は1つしかない。社会的圧力を通じてだ。社会やサポーターに責任がないことは分かっているし、チームを支え続けていることは高く評価されるべきだが、それしか方法はない」

カニサレスはまた、地元政治家が果たした役割についても悔恨を示した。「政治家たちにはできたはずだ。直近の用途変更許可を拒否し、ノウ・メスタージャという巨大なビジネス機会を彼に与えないことでだ。だが、彼らはそうしないことを選んだ。そして、バレンシアを救えるのは人々だけだ。たとえそれが不公平であっても。彼らにそれを求めるのは公平ではない」