Marca
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サンティアゴ・カニサレス、ピーター・リムにバレンシア売却を迫るためメスタージャの徹底ボイコットを呼びかけ
レジェンドがスタジアムからの退場を要求
伝説的な元GKカニサレスは、ピーター・リムにバレンシア売却を迫るため、メスタージャを空席にする全面的なボイコットを呼びかけた。世論の怒りは日曜日に沸点へ達した。そのきっかけとなったのは、バルセロナに0-5で惨敗し、その結果、バレンシアがリーガ順位表の最下位に低迷したことだった。カニサレスは、クラブ首脳陣に恥をかかせ、不在のオーナーの注意を引くために効果的な唯一の方法は、スタンドのサポーターによる抜本的な行動しかないと考えている。
- Cordon Press/Diario AS
解説者が首脳陣の無関心に警鐘を鳴らす
元スペイン代表のカニサレス氏は、クラブの根深い内部危機は、ピッチ上で勝ち点を落とすことだけにとどまらないと強調した。
『Tiempo de Juego』でCadena COPEの番組に出演したカニサレス氏は、パコ・ゴンサレスに対して次のように語った。「問題は勝ち点3を落とすことではない。問題ははるかに深刻で、多くの人が公の反乱を望んでいる。メスタージャが完全に、そして繰り返し空席だらけになれば、大きな注目を集めるだろうし、少なくともクラブ上層部に恥をかかせることにはなる……ピーター・リムが今のチームの状況を把握しているのか、試合を見ているのか、あるいは少しでも気にかけているのか、私には分からない」
さらに、降格の危機が避けられなくなって初めてオーナー側は動くとも警告した。「オーナーがようやく事態を立て直そうとし、1月の移籍市場について考え始めるのは、クラブ全体の運営が崩壊していくのを目の当たりにした時だけだ」
重傷を負ったアイコンが嘆く
クラブの没落をさらに掘り下げる中で、カニサレスはファンベースの驚異的な忠誠心を強調し、自身はそれが当然視される一方で、買収への関心が常に無視されていると感じている。
『Tiempo de Juego』が共有した動画の中で、同氏は続けてこう語った。「バレンシアは傷ついている。致命的な傷を負っている。先ほど、ハーフタイム中のメッセージでは、ピーター・リムが去るためには、バレンシアを買いたいと思う誰かがいなければならないと言っていた。バレンシアは金鉱のようなビジネスだ。まさに金鉱だ。見てほしい。4万人あまり、4万人あまりの人々が、自分たちが苦しみ、恥をかくことになると分かっていながら、それでもメスタージャに足を運ぶ。つまり、並外れたファンベースがあるということだ。
「問題は、ピーター・リムがクラブを買おうとしてきた人々の声に耳を傾ける意思を持たなかったことだ。最後の試みは、1年も前のことではない。だから我々には問題がある。それは、どうすればピーター・リムにこのクラブを売りに出させられるのか、ということだ。次の問題は、誰がそれを買うのかになる。しかし、どうすればピーター・リムにこのクラブを市場に出させ、我々の前から退き、この悪夢から目を覚まさせることができるのか。それを実現する方法は1つしかない。社会的圧力を通じてだ。社会やサポーターに責任がないことは分かっているし、チームを支え続けていることは高く評価されるべきだが、それしか方法はない」
カニサレスはまた、地元政治家が果たした役割についても悔恨を示した。「政治家たちにはできたはずだ。直近の用途変更許可を拒否し、ノウ・メスタージャという巨大なビジネス機会を彼に与えないことでだ。だが、彼らはそうしないことを選んだ。そして、バレンシアを救えるのは人々だけだ。たとえそれが不公平であっても。彼らにそれを求めるのは公平ではない」
- DeFodi Images
残留争いへの不安が緊張を高める
バレンシアは金曜夜、敵地でセビージャと対戦するにあたり、この不振に素早く歯止めをかけなければならない。経営陣から明確な対応がなく、カルロス・コルベランによる戦術面の改善も見られなければ、メスタージャの空席化の脅威がサポーターの不満をさらに大きくエスカレートさせる可能性がある。オーナーシップを巡る混乱の中で安定を取り戻すことは極めて大きな課題であり、クラブはセグンダ・ディビシオン降格回避を懸けて戦っている。
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