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サンディエゴFC、元ビジャレアルおよびレアル・ベティスのFWセドリック・バカンブの加入を発表
ストライカーがアメリカ移籍を決める
サンディエゴは、ラ・リーガのベティスでの在籍期間を終えたバカンブを、フリー移籍で獲得したと正式に発表した。35歳のFWは2026年のMLSシーズン終了までの契約にサインしており、2027年と2028年まで延長できるオプションも含まれている。バカンブは、2026年ワールドカップでコンゴ民主共和国代表として3試合に先発出場した直後にカリフォルニアへ加わり、大会初出場のチームのラウンド32進出に貢献した。
- AFP
クラブがベテランの実績を称賛
クラブの公式発表を通じて、スポーティングディレクターのタイラー・ヒープス氏は、この経験豊富なアタッカーを歓迎した。「セドリックは、サンディエゴFCに素晴らしい経験値と確かなクオリティーをもたらしてくれる」
ヒープス氏はこのFWのトップレベルでの実績をすぐに強調した。「彼はヨーロッパと国際舞台の最高レベルで競いながら、卓越したキャリアを築いてきた。そして、継続してゴールネットを揺らす能力は、彼のプレーを特徴づける大きな要素だった。大舞台で結果を出すために何が必要かを理解しており、我々のグループにとって非常に価値のある勝者のメンタリティーをもたらしてくれる」
さらに、こう続けた。「セドリックとその家族をサンディエゴに迎えることができて大変うれしい。クラブで存在感を示してくれるのを楽しみにしている」
多作なキャリアが攻撃陣を強化する
ソショーでプロとしての飛躍を遂げて以来、このコンゴ人FWは492試合で191ゴール、49アシストを記録。ビジャレアル、マルセイユ、オリンピアコス、ガラタサライでもプレーしてきた。代表レベルではDRコンゴで72試合に出場して21ゴールを挙げ、アフリカネーションズカップには4大会出場している。
その加入により、すでにアンダース・ドレイヤー、マルクス・イングヴァルツェン、そして同じく2026年ワールドカップ出場FWエリアス・アシュリを擁する前線に、実績十分の得点力が加わる。
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プレーオフ争いが佳境へ
サンディエゴは現在、ウェスタン・カンファレンスで勝ち点30の8位につけており、アウディMLSカップ・プレーオフへの2大会連続出場を目指している。バカンブの加入は、レギュラーシーズン終盤戦で攻撃の最後の局面にさらなる鋭さをもたらすことが期待されている。既存の前線陣との連係を含め、このベテランFWをいかに早く組み込めるかが、指導陣にとっては重要となる。決定的な試合を前に勢いを維持するためにも、その点は鍵を握る。
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