クラブの公式発表を通じて、スポーティングディレクターのタイラー・ヒープス氏は、この経験豊富なアタッカーを歓迎した。「セドリックは、サンディエゴFCに素晴らしい経験値と確かなクオリティーをもたらしてくれる」

ヒープス氏はこのFWのトップレベルでの実績をすぐに強調した。「彼はヨーロッパと国際舞台の最高レベルで競いながら、卓越したキャリアを築いてきた。そして、継続してゴールネットを揺らす能力は、彼のプレーを特徴づける大きな要素だった。大舞台で結果を出すために何が必要かを理解しており、我々のグループにとって非常に価値のある勝者のメンタリティーをもたらしてくれる」

さらに、こう続けた。「セドリックとその家族をサンディエゴに迎えることができて大変うれしい。クラブで存在感を示してくれるのを楽しみにしている」