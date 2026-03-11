ファビアーノ・サンタクローチェは、ナポリでの経験の中でいくつかの興味深いエピソードを回想した。現在39歳の元ディフェンダーは、ポッドキャスト「DoppioPasso」にゲスト出演し、その話の中で特に印象的だったのは、アウレリオ・デ・ラウレンティス会長が、試合に敗れたにもかかわらず選手たちに賞を与えることを決めた時のことだった。
サンタクローチェ：「ロッカールームで監督の話が聞きたかったのに、デ・ラウレンティスが現れて監督を黙らせ、『サッカーは映画のようなものだ』と言った。敗戦後に彼は私たちを褒めてくれたが、インテル戦では…」
インテル戦
"ある年、我々はモウリーニョ率いるインテルに勝利した（2009年4月26日、編注）。彼らは誰にも負けなかった、驚異的なチームだった。我々はザラエタのゴールで1-0で勝利した。驚異的な試合で、彼らが入場する姿を見ただけで…我々は地下通路にいて、彼らを見ていた、皆2メートルもあった。 コルドバのような数人を除けば、とんでもない選手ばかりでした。それで、この試合に勝った後、デ・ラウレンティスがロッカールームに入ってきて、お祝いの言葉を述べました。すると、ベテラン選手たちが『賞金、賞金、賞金』と言い出したのです。『いや、賞金はなしだ。君たちは、それをするために給料をもらっているのだから』と。まあ、それはそれでいいでしょう」。
ミラン戦での賞
しかし、ミランに2-1で敗れた後、アウレリオ・デ・ラウレンティス会長が敗戦にもかかわらず選手たちを称賛したことで、事態は異なる結末を迎えることになる。 「サン・シーロでミランと対戦し、ロナウジーニョもいた素晴らしい試合に敗れました。彼がロッカールームに入ってきて、『みんな、全員に賞金を出す』と言ったのです。つまり、彼は敗戦にもかかわらず賞金をくれた唯一の会長でした…彼はそういう人なのです」。
デ・ラウレンティス、ロッカールームにて
サンタクロチェは、試合のハーフタイムに会長が行った発言についても語っている。「彼は火山のような人で、噴火すると一気に噴き出すんだ。何度も彼がロッカールームに来て、選手たちに話しかけるのを見てきた。前半が終わって、監督から戦術的な指示をもらって何かを改善したいと思うこともあるだろう。そこに会長が入ってきて、監督を黙らせてこう言うんだ。 『いや、サッカーは映画のようなものだから』と言うのです。汗だくでそこに立っている私たちは、彼を見て『一体何のことを言っているんだ？』と思いました。映画のようなもの…私はそれを何度も覚えています。いくつかの衝突も目撃しましたが、彼は約束を守る人であり、言ったことは必ず実行し、本当に素晴らしいユーモアのセンスも持っています。しかし、彼が頑なに主張し始めたら、もうおしまいだ」
サンタクローチェの経歴
ファビアーノ・サンタクローチェは2008年1月にナポリに加入した。当時21歳だった彼は、ブレシアでイタリアサッカー界の有望株として名を馳せ、U-21代表での活躍によりA代表入りも噂されていた。コモのユースで育ったサンタクローチェは、その後パルマ、パドヴァ、テルナーナ、ユヴェ・スタビア、クーネオ、ヴィルトゥス・ヴェローナでもプレーした。