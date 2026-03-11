サンタクローチェ：「ロッカールームで監督の話が聞きたかったのに、デ・ラウレンティスが現れて監督を黙らせ、『サッカーは映画のようなものだ』と言った。敗戦後に彼は私たちを褒めてくれたが、インテル戦では…」

サンタクロチェは、試合のハーフタイムに会長が行った発言についても語っている。「彼は火山のような人で、噴火すると一気に噴き出すんだ。何度も彼がロッカールームに来て、選手たちに話しかけるのを見てきた。前半が終わって、監督から戦術的な指示をもらって何かを改善したいと思うこともあるだろう。そこに会長が入ってきて、監督を黙らせてこう言うんだ。 『いや、サッカーは映画のようなものだから』と言うのです。汗だくでそこに立っている私たちは、彼を見て『一体何のことを言っているんだ？』と思いました。映画のようなもの…私はそれを何度も覚えています。いくつかの衝突も目撃しましたが、彼は約束を守る人であり、言ったことは必ず実行し、本当に素晴らしいユーモアのセンスも持っています。しかし、彼が頑なに主張し始めたら、もうおしまいだ」