スタジアム・オブ・ライトでの惜敗後、元トッテナムMFジェイミー・オハラがチームを辛辣に批判した。

試合後、X（旧Twitter）で反応した同氏はチームを「悲惨」と断じ、残留争いに必要な闘志が欠けていると批判した。

特にドミニク・ソランケには「0点」と採点し、リシャルリソンとランダル・コロ・ムアニには「1/10」、コナー・ギャラガーとデスティニー・ウドギーには「2点」と厳しい評価をつけた。

別の投稿では「スパーズのパフォーマンスはまたも恥ずべきものだった。選手たちの質は信じられないほど低い。非リーグの試合でもこれより良いプレーを見たことがある。残留できる要素がどこにも見当たらない」と手厳しい意見を続けた。



