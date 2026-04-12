AFP
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サンダーランド戦敗北後、ジェイミー・オハラが「悲惨」と元チームを痛烈批判。トッテナム選手には「0点」の酷評。
オハラは遠慮しない
スタジアム・オブ・ライトでの惜敗後、元トッテナムMFジェイミー・オハラがチームを辛辣に批判した。
試合後、X（旧Twitter）で反応した同氏はチームを「悲惨」と断じ、残留争いに必要な闘志が欠けていると批判した。
特にドミニク・ソランケには「0点」と採点し、リシャルリソンとランダル・コロ・ムアニには「1/10」、コナー・ギャラガーとデスティニー・ウドギーには「2点」と厳しい評価をつけた。
別の投稿では「スパーズのパフォーマンスはまたも恥ずべきものだった。選手たちの質は信じられないほど低い。非リーグの試合でもこれより良いプレーを見たことがある。残留できる要素がどこにも見当たらない」と手厳しい意見を続けた。
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デ・ゼルビの奇妙な監督論
ファンや評論家が怒りを示す中、新監督のデ・ゼルビは興味深い見解を示した。元ブライトン監督は、当面は技術指導より選手たちのメンタルケアが重要だと語った。
試合後、彼は「私は兄でも父でもなれる。選手たちはすでに才能があり、指導より自信が必要だ。私がすべきは、彼らの良さを引き出すことだ」と語った。
コースが変わったシュートがスパーズを沈めた
60分頃、不運な展開で試合の行方が決まった。前半はトッテナムが決定機を作れず苦戦。サンダーランドが先制した。ノルディ・ムキエレのシュートがDFに当たりコースが変わり、GKアントニン・キンスキーは防げなかった。
デ・ゼルビ監督は「申し訳ないが、我々は負けるべきではなかった。良い試合をした。勝利には至らなかったかもしれないが、前半に不運があった。選手たちには何も言うことはない。彼らは姿勢と精神面でベストを尽くしてくれた」と語った。
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ロメロの負傷が事態を悪化させる
アウェーチームにとって、試合はさらに悪化した。キャプテンのクリスティアン・ロメロが自チームのGKと激突し、ピッチを退いた。アルゼンチン人DFは涙を流しながら退場し、長期離脱への懸念がクラブと代表に広がっている。
リーグ戦で105日未勝利のチームにとって、影響力のあるリーダーを失うのはデ・ゼルビ監督にとって大きな痛手だ。