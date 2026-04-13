サンダーランド戦で重傷を負ったクリスティアン・ロメロが今季残り試合を全休し、トッテナムは降格争いで大きな痛手となった。

このニュースはトッテナムの残留争いには痛手だが、代表チームにとっては朗報だ。 2か月後に米国、メキシコ、カナダで始まる2026年ワールドカップまでには回復の見込みがあり、ロメロはアルゼンチンのタイトル防衛に間に合うだろう。彼はリオネル・スカローニ監督の下、守備の要として今夏のアルビセレステを率いることに集中する。

体調不良が続く中、先月のチャンピオンズリーグ・アトレティコ戦では脳震盪で途中交代しており、短期間で2度目の危機となった。リーグ18位と苦境にあるスパーズにとって、主将の離脱は痛手だ。