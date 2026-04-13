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Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
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サンダーランド戦で重傷を負ったクリスティアン・ロメロが今季残り試合を全休し、トッテナムは降格争いで大きな痛手となった。

クリスティアン・ロメロ
トッテナム
プレミアリーグ

トッテナムは、キャプテンのクリスティアン・ロメロが膝の重傷で今シーズンのプレミアリーグ残りを全休すると報じられ、降格回避へ痛手を受けた。ロメロは日曜のサンダーランド戦で負傷、ロベルト・デ・ゼルビ新監督は守備の要を失った。

  • 衝突がスパーズの主将に悲劇をもたらした。

    27歳のセンターバックは、スタジアム・オブ・ライトでの試合後半、ペナルティエリア内でサンダーランドFWブライアン・ブロビーに背中を押されたように見え、GKアントニン・キンスキーと衝突。大きな痛みを訴え、ケビン・ダンソと交代した。

    BBCスポーツのサミ・モクベル記者によると、初期診断では内側十字靭帯の部分断裂と判明。数日中に詳細な検査を行い、5〜8週間の離脱が見込まれるため、トッテナムは厳しい終盤戦を彼抜きで戦うことになった。

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    ロメロのワールドカップ出場の望みは依然として残っている

    このニュースはトッテナムの残留争いには痛手だが、代表チームにとっては朗報だ。 2か月後に米国、メキシコ、カナダで始まる2026年ワールドカップまでには回復の見込みがあり、ロメロはアルゼンチンのタイトル防衛に間に合うだろう。彼はリオネル・スカローニ監督の下、守備の要として今夏のアルビセレステを率いることに集中する。

    体調不良が続く中、先月のチャンピオンズリーグ・アトレティコ戦では脳震盪で途中交代しており、短期間で2度目の危機となった。リーグ18位と苦境にあるスパーズにとって、主将の離脱は痛手だ。

  • デ・ゼルビ監督、苦戦する開幕戦を受け守備陣の危機に直面

    トッテナムの新体制は最悪のスタートを切った。スタジアム・オブ・ライトで1-0で敗戦。さらに主将のDFがシーズン絶望の怪我をした。チームはチャンスを生かせず、終盤のディフレクト弾で失点。降格圏脱出ならず。

    後半、流れは一転。新体制は苦しい船出となり、クラブは18位に低迷。守備の要を失い、残留争いが現実となった。

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    スパーズ、降格圏を脱出できず

    降下中のチームにとって、ロメロの離脱は最悪のタイミングだ。トッテナムは現在、残留圏から2ポイント差で、厳しい終盤戦を迎える。主将を失ったデ・ゼルビ監督は、脆弱な守備陣を再構築しなければならない。戦術転換は、チーム随一のディフェンダーを欠いたまま進められる。

    次戦はホームでブライトンとの必須勝利試合。残留へ向け、ダンソやファン・デ・ヴェンに重責がのしかかる。

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