「移籍先でどうなるか、どれくらい残留するかは予測できない」とルーク・オニエンはBBCラジオ・ニューカッスルに語った。「私のように長く同じクラブに在籍する選手は、今や珍しい」
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サンダーランド一筋！3部リーグの選手が、欧州カップ戦の奇跡の象徴となる
31歳の彼の言葉通り、その通りだ。来シーズンはAFCサンダーランドで9シーズン目を迎えるオニエンは、「ブラックキャッツ」の一員としてヨーロッパリーグに出場する。この事実こそが、まるで現代のおとぎ話だ。
クラブが国際大会に出場するのは53年ぶり。昇格組として臨んだプレミアリーグでは、最終節ホームでチェルシーを2-1で下し7位に入った。オニエンはその勝利に大きく貢献した。
このDFは2-0となるアシストを記録。イングランドトップリーグでの初アシストであり、そもそもこのレベルでの初出場だった。オニエンは2018年からサンダーランドでプレーしていたが、当時は3部リーグで、彼も目立つ存在ではなかった。
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2018年からクラブに所属するルーク・オニエンは「ミスター・サンダーランド」と呼ばれる。
彼はクラブで通算329試合に出場。2000年以前に亡くなった2人を除けば、歴代最多出場記録は彼より上にはいない。あと23試合でトップに立つ。
だが、そのチャンスが訪れるかは不透明だ。ル・ブリス監督は昨季リーグ戦で彼を12試合しか起用せず、プレミア初先発は3月初め。キャプテンとしてフル出場し、その後負傷者続出もあり5試合に先発した。
リーズ戦で先発し、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。好パフォーマンスもさることながら、「ミスター・サンダーランド」と呼ばれる存在感が評価された。
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ルーク・オニエン：「サッカーのあらゆる面で良いお手本だ」
オニエンはプレミアリーグのレベルではなく、せいぜい3部程度の選手だ。スピード、先読み、判断力が大きく不足している。3バックのハーフバックとしてプレーすると、その欠点は露骨に表れ、英国のサッカーファンからはSNSで笑い者にされている。
それでもクラブにとってオニエンの価値は別のところにある。2018年に話題になったドキュメンタリー『Sunderland 'til I Die』公開時にチームに残っていた唯一の選手として、彼はチームとサポーターをつなぐ架け橋となり、絆の象徴となっている。 彼はどのチームにも欠かせない「感情的なリーダー」であり、クラブに全身全霊を捧げる姿がファンを熱狂させる。
彼にとって、それはポジショニングの正確さよりも価値がある。U-18のフィンレイ・ホルクロフトはこう語る。「ルークはピッチ上で常に全体を見渡し、声をかけ、仲間を助ける。リーダーとして最高の手本だ。」 気づいていない人もいるかもしれないが、そこには多くのものが込められている。特にルークの場合はね」
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ルーク・オニエン：12年前は7部リーグに所属
オニエンがホルクロフトと同じ年齢だった頃、彼が今日のようにトップレベルになることは想像できなかった。「ヨーロッパリーグ出場は夢ではなかった。望まなかったからではなく、正直、可能だと思えなかったからだ」と彼は最近語った。
FCワトフォードでキャリアをスタートさせたが、すぐに「もう無理だ」とクラブから告げられ、父親が送った多数のメールにも返信は1通だけだった。その結果、7部リーグのFCウィールドストーンでノンリーグ生活を始めた。
これは12年前の話だ。2015年、サンダーランド移籍の3年前でも彼は6部でプレーしていた。その後2部昇格を果たし、ワイコム・ワンダラーズに移籍。「この2クラブには永遠に感謝する」とサンダーランドでのシーズンを終えた彼は語った。
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ルーク・オニエンがサンダーランドの最多出場記録保持者になる可能性がある
ワイコムで3年間119試合に出場したオニエンは、2部から降格したサンダーランド（3部）へ移籍。1年目はチャールトン・アスレティックとの昇格決定戦に敗れ、2年目は8位とクラブ史上最悪の順位に終わった。
2022年にオニエンがレギュラーに定着するとチームは上昇気流に乗り、古巣ワイコムを破って2部に昇格。さらに堅実に勝ち点を重ね、昨年には17年ぶりのプレミアリーグ復帰を果たした。 プレーオフ決勝のシェフィールド・ユナイテッド戦では延長5分で2-1の劇的勝利を収めたが、オニエンは8分しか出場できなかった。それでも、この時点で公式戦48試合に出場していた。
プレミア昇格に向け2億1000万ユーロ超を補強に投じたAFCは、オニエンに2027年までの契約延長を提示し、クラブにはさらに1年延長するオプションが付いている。
これほどのキャリアを築いても国際舞台でのデビュー機会がないのは異常だ。オニエンはさらに成長する必要性を痛感している。そうでなければサンダーランドの最多出場記録達成も難しい。 「良い試合も悪い試合もあったが、デビュー以来成長してきた。350試合以上出場したいなら、このままではいけない。もっと成長しなければならない」と彼は語った。
ルーク・オニエン：キャリアの概要
期間 クラブ 公式戦 得点 アシスト 2013年 - 2015年 FCワトフォード 1 - - 2014-2015 FCウィールドストーン（レンタル） 36 4 - 2015-2018 ワイコム・ワンダラーズ 119 17 11 2018年以降 AFCサンダーランド 329 23 17