『talkSPORT』によると、メタリーの待望されていたサンダーランドへの移籍は、DFがメディカルチェックを通過できなかったことを受け、現在は宙に浮いた状態となっている。メタリーは以前、移籍を正式にまとめるため、トゥールーズからイングランド北東部へ渡航する許可を得ていた。

ただ、最初の検査で問題が指摘されたため、現在は追加のメディカルテストが厳格に求められている。その結果、メタリーはイングランドを離れてフランスへ戻っており、両クラブは最終決定を下す前に状況を見極めている。サンダーランドは当初、初期金額2400万ポンドに加え、最大170万ポンドの追加条項を含む条件で合意していたが、総額2570万ポンドのこの大型投資は、さらなるメディカル面の明確化が得られるまで完全に保留となっている。