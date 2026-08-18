AFP
翻訳者：
サンダーランドによるダヤン・メタリーへの2570万ポンドの大型移籍は、メディカルチェック不合格を受けて破談寸前となっている。
大型移籍における大きな障害
『talkSPORT』によると、メタリーの待望されていたサンダーランドへの移籍は、DFがメディカルチェックを通過できなかったことを受け、現在は宙に浮いた状態となっている。メタリーは以前、移籍を正式にまとめるため、トゥールーズからイングランド北東部へ渡航する許可を得ていた。
ただ、最初の検査で問題が指摘されたため、現在は追加のメディカルテストが厳格に求められている。その結果、メタリーはイングランドを離れてフランスへ戻っており、両クラブは最終決定を下す前に状況を見極めている。サンダーランドは当初、初期金額2400万ポンドに加え、最大170万ポンドの追加条項を含む条件で合意していたが、総額2570万ポンドのこの大型投資は、さらなるメディカル面の明確化が得られるまで完全に保留となっている。
- AFP
守備陣補強の計画を狂わせる
サンダーランドは、ヨーロッパリーグを含む過密日程のシーズンに向け、戦力強化を積極的に進めてきた。メタリーは、トマ・ムニエルのフリー加入に続き、レジス・ル・ブリス体制で今夏2人目の大型補強になると見られていた。
サンダーランドは、土曜日に敵地で行われるイプスウィッチ・タウンとのプレミアリーグ開幕戦を前に、信頼できる左サイドバックの確保を切望している。今回の突然のメディカル面での問題は、そうした守備陣補強の計画に大きな打撃を与えた。メタリーの獲得を逃せば、サンダーランドは移籍市場で代替案を早急に探ることを余儀なくされる。国内戦と欧州戦の両方を効果的に戦い抜くため、十分な選手層が必要だからである。
メタリーに以前からあった負傷の懸念
トゥールーズのアカデミー出身である同選手は、この移籍成立が迫っているため、土曜日に行われたハンブルクとのプレシーズンマッチでの1-2の敗戦を欠場した。前季のメタリーはトゥールーズで全公式戦30試合に出場し、リーグ・アンでの9位フィニッシュに大きく貢献していた。
しかし、このDFは昨季、負傷によって6試合を欠場。その中には、年初に負った膝の問題が原因となった1月の目立った欠場も含まれていた。この過去の膝の問題が現在の懸念と関連している可能性があり、サンダーランドがこれほど大きな金額の条件に踏み切る前に最大限の慎重さを見せている理由とみられる。
- AFP
最終的なメディカル面の判断を待っている
メタリーは今後数日以内にフランスで包括的な追加メディカルチェックを受け、潜在的な問題の正確な程度を見極めることになる。サンダーランドは契約条件の再交渉、移籍の延期、あるいはこの取引から完全に撤退するかを早急に決断しなければならない。
一方、トゥールーズは今週末に行われるリヨンとのホームでのシーズン開幕戦に向けて準備を進めており、メタリーの移籍が完全に破談となった場合には、同選手が出場する可能性もある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。