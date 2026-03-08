Getty Images Sport
サンダーランドがFAカップでリーグ1最下位のポート・ヴェイルに衝撃的な番狂わせで敗退
FAカップの魔法
ブラックキャッツは、多くの人が簡単に倒せると思っていた相手に対して、トップリーグの強さを発揮できなかった。バーズレムでは試合開始の笛が鳴った瞬間から熱狂的な雰囲気が漂い、10,685人のホームサポーターは名門の来訪者に対して歴史的な午後を過ごす可能性を感じ取っていた。
ウェインがブラックキャッツを沈める
決定的な瞬間は28分にベン・ウェインによって訪れた。コーナーキックをヴァールの執拗な攻撃が繋ぎ、偶然にもサンダーランドの宿敵ニューカッスルのファンを自認するこのフォワードが最も高く跳び上がり、弧を描くヘディングをネットに突き刺した。 このゴールでホームサポーターは狂喜乱舞。予想外の先制点を奪った。トップクラスの選手を擁するサンダーランドは、この逆境にリズムを取り戻せず。プレミアリーグ勢がボール支配率で優位に立つ一方、リーグ上位チームにも引けを取らない粘り強い守備を見せるポート・ヴェイルの壁を崩す決定的な一撃を欠いていた。
オプタのデータによれば、この勝利はポート・ヴェイルにとって歴史的な節目となった。FAカップ準々決勝進出はクラブ史上2度目（前回は1953-54シーズン）となる。さらに、ブラックキャッツ（ニューカッスル）を破ったことで、1995-96シーズンの4回戦でエバートンを撃破して以来、初めてプレミアリーグの相手を大会から退けたことになる。
ヴァリアントのスタンド・タール
後半戦は、リーグ1最下位のチームが背水の陣で守りに徹する展開がほとんどだった。時計が進むにつれ、サンダーランドは延長戦に持ち込もうと必死に人数をかけて前線に押し上げたが、そのたびに白のユニフォームの壁に阻まれた。ヴァイルの組織力と闘志は終盤まで揺るがなかった。
実力と戦力の差は明らかだったが、ブラックキャッツの反撃は明らかに不十分だった。豪華な布陣もホームチームの戦術的規律に封じ込められ、この大会が依然として「不可能を可能にする最高の舞台」である理由をサッカー界に思い知らしめた。試合終了の笛と共に、大番狂わせの物語が完結した瞬間、熱狂的な祝福の光景が広がった。
準決勝への夢
ポート・ヴェイルは今、月曜日に予定されている準々決勝の抽選に注力する。この勝利は、クラブにとって苦難のシーズンにおける重要な高みであり、サポーターに待望の活力を与えた。ヴァリアンツにとって、ベスト8での新たな大一番が現実のものとなった。
一方サンダーランドは、大会残留チーム中最下位チームに敗れるという屈辱的な敗退と、逃したチャンスを振り返らざるを得ない。ブラックキャッツの焦点は今やプレミアリーグとトップ10入りへの追い込みに戻らねばならない。この衝撃的な番狂わせの重みは、遠征したサポーターの記憶に長く刻まれるだろう。
