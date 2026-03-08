後半戦は、リーグ1最下位のチームが背水の陣で守りに徹する展開がほとんどだった。時計が進むにつれ、サンダーランドは延長戦に持ち込もうと必死に人数をかけて前線に押し上げたが、そのたびに白のユニフォームの壁に阻まれた。ヴァイルの組織力と闘志は終盤まで揺るがなかった。

実力と戦力の差は明らかだったが、ブラックキャッツの反撃は明らかに不十分だった。豪華な布陣もホームチームの戦術的規律に封じ込められ、この大会が依然として「不可能を可能にする最高の舞台」である理由をサッカー界に思い知らしめた。試合終了の笛と共に、大番狂わせの物語が完結した瞬間、熱狂的な祝福の光景が広がった。