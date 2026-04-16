サンダーランドが獲得を狙う？「唯一無二」のFWブライアン・ブロッビーや推定6000万ポンドのGKロビン・ロエフスとの関連が報じられる中、バイエルン・ミュンヘンとチェルシーに「巨額移籍」の警告

移籍市場で「ハゲタカ」が飛び回る中、サンダーランドがトップリーグの厳しさに直面するとの質問に、元ブラックキャッツFWグッドマンは、beoordelingと提携するGOALのインタビューでこう語った。「とても興味深い質問だ。サンダーランドの補強は素晴らしく、ロビン・ロエフスもその一人だ。

個人的に最も影響力があるのはシャカだ。サンダーランドの最終順位に関わらず、彼がシーズンMVP候補に入ることを願っている。私が観た彼の試合では、すべてが信じられないほどだった。

しかし、これがプレミアリーグで躍進するサンダーランドの代償だ。 ブレントフォードやブライトン、ボーンマスも同じ道を歩んだ。サンダーランドもまだプレミアでは新参だが、今季は十分健闘している。

どのクラブが獲得に動くかにもよりますが、移籍には多額の資金が必要になるでしょう。それでも、サンダーランドは夏にも再び飛躍できると思います。 彼らはプレミアリーグで常にトップ10、あるいは上位半分に留まりたいと本気で考えている。とはいえ、一羽のツバメが夏を告げるわけではない。良いシーズンを1度過ごしただけでは不十分だ。多くの人が言うように、昇格2年目は1年目より厳しい。

「とはいえ、来季もサンダーランドに驚きはない。だが、ベンチではなくスタメンを強化する質の高い選手を加えるはずだ。」