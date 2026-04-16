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サンダーランドが獲得を狙う？「唯一無二」のFWブライアン・ブロッビーや推定6000万ポンドのGKロビン・ロエフスとの関連が報じられる中、バイエルン・ミュンヘンとチェルシーに「巨額移籍」の警告
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欧州大会出場を目指すサンダーランド、プレミアリーグへの夢の復帰
プレミアリーグのダークホースは、ウェアサイドの若手選手への関心が急上昇している。予想を覆し、常識に逆らうには、それ相応の代償が求められる。
10年ぶりのトップリーグ復帰で躍進するサンダーランドは、2年連続降格からリーグ1へ落ちながらも、ついに「約束の地」へたどり着いた。
2025年夏の補強が即座に奏功し、欧州カップ戦出場も射程圏だ。
アーセナルでプレミアリーグを経験したグラニット・シャカは年間最優秀選手賞の候補に挙げられ、オランダ人GKルーフスはチェルシーとの噂が流れる。ストライカーのブロビーは攻撃陣を牽引し、コンゴ出身MFノア・サディキにはマンチェスター・ユナイテッドやエミレーツ・スタジアムが注目している。
ブラックキャッツは、ロエフスらをチームに残せるか。
移籍市場で「ハゲタカ」が飛び回る中、サンダーランドがトップリーグの厳しさに直面するとの質問に、元ブラックキャッツFWグッドマンは、beoordelingと提携するGOALのインタビューでこう語った。「とても興味深い質問だ。サンダーランドの補強は素晴らしく、ロビン・ロエフスもその一人だ。
個人的に最も影響力があるのはシャカだ。サンダーランドの最終順位に関わらず、彼がシーズンMVP候補に入ることを願っている。私が観た彼の試合では、すべてが信じられないほどだった。
しかし、これがプレミアリーグで躍進するサンダーランドの代償だ。 ブレントフォードやブライトン、ボーンマスも同じ道を歩んだ。サンダーランドもまだプレミアでは新参だが、今季は十分健闘している。
どのクラブが獲得に動くかにもよりますが、移籍には多額の資金が必要になるでしょう。それでも、サンダーランドは夏にも再び飛躍できると思います。 彼らはプレミアリーグで常にトップ10、あるいは上位半分に留まりたいと本気で考えている。とはいえ、一羽のツバメが夏を告げるわけではない。良いシーズンを1度過ごしただけでは不十分だ。多くの人が言うように、昇格2年目は1年目より厳しい。
「とはいえ、来季もサンダーランドに驚きはない。だが、ベンチではなくスタメンを強化する質の高い選手を加えるはずだ。」
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なぜブロッビーがプレミアリーグで「唯一無二」の才能と呼ばれるのか
レジス・ル・ブリス監督は、補強前にいくつかのオファーを断る必要があるかもしれない。オランダ代表ブロッビーは、50得点を挙げたイングランド代表主将ハリー・ケインの代役を求めるブンデスリーガ王者バイエルンの獲得候補に挙げられている。
長らくプレミアリーグ移籍が噂され、約2200万ポンド（3000万ドル）でサンダーランドに移籍した24歳の勤勉な選手について、グッドマンはこう語った。「6得点は驚異的な数字ではないが、それ以上の価値をチームにもたらしている。
プレミアリーグで彼よりボールをキープできるセンターフォワードはいない。
「つまり、9番として攻撃の要になる彼にボールを供給できれば――特に足元に――彼は確実にキープし、チームメイトを活かす。シーズン20得点は狙えないが、別の形で非常に効果的だ。」
移籍市場：サンダーランドのオーナー陣は野心的で、資金投入に意欲的。
サンダーランドは、これらの戦力を残留させたいと切望している。同時に、新たな正GKやボール奪取型MFの補強は避けたい考えだ。リーグ7位以内に入れば、その目標に近づける。オーナーのキリル・ルイ＝ドレイファスとフアン・サルトリは、選手売却に頼らず資金を確保するため全力で動いている。