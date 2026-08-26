レジス・ル・ブリは、サンダーランドが今季のヨーロッパリーグに臨むにあたり、チームにトップレベルの経験を加えることを望んでいる。グリーリッシュの獲得への動きは、マルセイユのウインガー、イゴール・パイシャオンも含む、より広範な補強策の一環だ。26歳のブラジル人選手とは個人条件で問題が生じる見込みはないものの、昨季リーグ・アンで12ゴールを記録した同選手について、マルセイユとのクラブ間合意にはまだ至っていない。

今夏ここまで、サンダーランドは欧州の舞台に必要な選手層を確保するため、積極的に市場で動いてきた。クラブはすでに、守備強化に向けて経験豊富なサイドバックのトマ・ムニエと若手のダヤン・メタリーの獲得を決めており、さらにMFジュール・アホカも中盤の選択肢を増やすために加入している。