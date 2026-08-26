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サンダーランドがジャック・グリーリッシュ獲得に動く。マンチェスター・シティは1億ポンドのスターのローン移籍を検討へ
ブラック・キャッツによる大胆な動き
『The Athletic』によると、サンダーランドがグリーリッシュへの関心を正式に示し、30歳のウインガー獲得に向けてマンチェスター・シティへ野心的なレンタルオファーを提示したという。スタジアム・オブ・ライトの幹部による提案には、シティがグリーリッシュの高額な週給の 상당部分を引き続き負担する形が盛り込まれている。さらに、この契約には、来夏に北東部のクラブが完全移籍へ切り替えられる条項も含まれていると報じられており、その時期はエティハド・スタジアムでの現行契約満了と重なる。
この動きは、苦しい時期を経て定期的なトップチームでの出場機会を求めるグリーリッシュにとって、キャリアの流れにおける大きな変化を意味する。元アストン・ヴィラ主将のグリーリッシュは昨季全体をエヴァートンへのレンタル移籍で過ごし、デイヴィッド・モイーズの下で22試合に出場して2ゴール6アシストを記録したが、1月に足の疲労骨折を負い、シーズンは早々に終了した。エヴァートンはこのイングランド代表を完全移籍で獲得できる、5000万ポンド前後の買い取りオプションを保有していたものの、最終的に行使を見送った。
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欧州で戦うためのスカッドづくり
レジス・ル・ブリは、サンダーランドが今季のヨーロッパリーグに臨むにあたり、チームにトップレベルの経験を加えることを望んでいる。グリーリッシュの獲得への動きは、マルセイユのウインガー、イゴール・パイシャオンも含む、より広範な補強策の一環だ。26歳のブラジル人選手とは個人条件で問題が生じる見込みはないものの、昨季リーグ・アンで12ゴールを記録した同選手について、マルセイユとのクラブ間合意にはまだ至っていない。
今夏ここまで、サンダーランドは欧州の舞台に必要な選手層を確保するため、積極的に市場で動いてきた。クラブはすでに、守備強化に向けて経験豊富なサイドバックのトマ・ムニエと若手のダヤン・メタリーの獲得を決めており、さらにMFジュール・アホカも中盤の選択肢を増やすために加入している。
シティは前進する準備ができている
マンチェスター・シティが、かつてのクラブ史上最高額補強だった同選手へのオファーに耳を傾ける姿勢を示していることは、以前から明らかだった。6月の報道では、このイングランドの強豪が期限付き移籍、または完全移籍のいずれでも退団を容認する考えだと伝えられていた。イングランド代表の同選手は、当初アストン・ヴィラから1億ポンドという歴史的な移籍金でエティハド・スタジアムに加入。その後、シティでは公式戦通算159試合に出場している。
30歳の同選手は今季のシティ開幕2試合でいずれもベンチスタートとなっており、アーセナルに敗れたコミュニティ・シールドで途中出場した後、日曜日のボーンマス戦でも後半から出場し、プレミアリーグでの2-1勝利に絡んだ。
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3冠の英雄の衰え
2022-23シーズンにマンチェスター・シティの歴史的な3冠達成の原動力となった選手にとって、これは境遇の大きな変化である。当時のグリーリッシュは左ウイングの定位置を担い、クラブがチャンピオンズリーグ、プレミアリーグ、FAカップであらゆるライバルを退ける中、公式戦50試合に出場した。
しかし2024-25シーズンには、その役割はリーグ戦先発7試合にまでさらに縮小した。状況がどん底に達したのは、フラムとのシーズン最終戦で試合当日のメンバーから外された時だった。当時、ペップ・グアルディオラ監督はこの決定について「個人的なものではない」と強調していたが、その後グリーリッシュはクラブワールドカップのメンバーからも外された。
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