サウジアラビア代表にとって、この試合は厳しい。同国は世界60位だが、スペインは「ユーロ2024」優勝から2年で現在3位だ。

さらにスペインは初戦でカーボベルデと引き分けたため、次戦は勝って突破を確定したい。

スペインのデ・ラ・フエンテ監督は、前回カボ・ヴェルデのGKヴォジニアから得点を奪えなかったため、新戦術を模索すると見られる。ドニスはこの点を注意深く観察すべきだ。