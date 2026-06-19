サウジアラビア代表を率いるギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスにとって、2026年ワールドカップ2戦目のスペイン戦は難関だ。
サウジアラビア代表は来週の日曜日、米国アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムでグループリーグ第2戦をスペイン代表と戦う。
サウジアラビア代表を率いるギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスにとって、2026年ワールドカップ2戦目のスペイン戦は難関だ。
サウジアラビア代表は来週の日曜日、米国アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムでグループリーグ第2戦をスペイン代表と戦う。
サウジアラビア代表にとって、この試合は厳しい。同国は世界60位だが、スペインは「ユーロ2024」優勝から2年で現在3位だ。
さらにスペインは初戦でカーボベルデと引き分けたため、次戦は勝って突破を確定したい。
スペインのデ・ラ・フエンテ監督は、前回カボ・ヴェルデのGKヴォジニアから得点を奪えなかったため、新戦術を模索すると見られる。ドニスはこの点を注意深く観察すべきだ。
カーボベルデ戦、エジプト戦、イラク戦の親善試合で、ドニス監督はスペイン代表の「魔法」を止める手がかりをつかんだはずだ。その「魔法」はヨーロッパの強豪を倒したが、アラブやアフリカのチームには通用しなかった。
スペイン代表は、低い位置でプレスを受け、ピッチの奥を固められてスペースを消されると苦戦する。
その場合、スペインが頼るのはクロスだが、それを決められるストライカーがいない。
サウジアラビア戦ではミケル・オイアルサバルが起用される可能性が高いが、彼は型破りなフォワードで、ヘディングが得意ではない。むしろプレーへの関与に長けているものの、その機会自体が限られる恐れがある。
つまり、サウジアラビア代表は、先週火曜未明のワールドカップ第1節ウルグアイ戦で1-1の引き分けとなった後半の戦術を、さらに上回る形で再現する必要がある。
前半に1点を先制したあと、サウジアラビア代表はボールをウルグアイ代表に譲り、守備陣を深く固めた。これによりウルグアイ代表はクロスボールを多用せざるを得なくなった。
この展開はスペイン代表にとって苦戦が予想される。右SBマルコス・ヨレンテは高さを生かす守備に課題があり、また伝統的なストライカーもいないためだ。
よって、スペインのクロスはウルグアイほど脅威ではないだろう。ドニス監督は、サウジアラビアの守備陣が犯したミスを修正するはずだからだ。
サウジアラビアのファンにとって最大の関心事は、バルセロナとスペイン代表のスター、ラミン・ヤマルだ。カーボベルデ戦は途中出場だったが、次の試合では先発復帰が見込まれている。
デ・ラ・フエンテ監督は「ヤマルは万全ではなく、45～60分程度の出場になる」と明言。これはサウジアラビア代表にとって朗報だ。
ヤマルを封じるのは難しいが、昨年3月の親善試合ではエジプト代表がスコアレスドローに持ち込んでいる。
エジプト代表のフセイン・ハサン監督は、ヤマルを厳重マークする戦術を採用。まずウイングのイスラム・イッサが最初のマークにつき、左SBアフマド・ファトゥーフにボールが渡る前に抑えた。
この布陣でサイドバックや中盤のサポートを遮断し、ヤマルの危険性を大きく減らした。結果として右サイドで孤立し、最も危険なエリアでの影響力を失った。
しかし、サウジアラビア代表にとって、この策は非現実的だ。左ウイングのサレム・アル・ドスリは守備が不得手で、年齢的にも負担が大きい。
そこでドニス監督は、試合開始時にアル・ドスリをベンチに置き、ヤマルの交代後に投入してカウンターを狙う采配が求められる。
もう一つの選択肢は、サレム・アル・ドスリをスタメンで起用し、守備負担を減らして中盤左でプレーさせる方法だ。この場合、ナセル・アル・ドスリを左SBにしてヤマルをマークさせる。
この場合、フォワードのファラス・アル・ブライカンが中盤の穴を埋め、他のMFもカバーが必要だ。
さらに、最終ラインに3バックを採用し、アブドゥルイラ・アル＝オマリを左寄りに配置して左SBの背後をカバーするオプションもある。
いずれにせよ、ドニス監督にはスペインの脅威を最小限に抑え、攻撃力を封じて少なくとも1ポイントを獲得し、チームを次ラウンドへ導く多くの課題が残されている。