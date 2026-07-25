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FC Barcelona v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

サルマ・パラリュエロはバルセロナを退団し、OLリヨンへ4年契約で移籍した。

サルマ・パラルエロ
オリンピック・リヨン
バルセロナ
ディヴィジオン1フェミニン
女性の最初の部門

スペイン代表FWサルマ・パラリュエロがバルセロナを退団し、フランスの強豪OLリヨンと4年契約を結んだ。22歳のフリーエージェントは、カタルーニャで4年間獲得した14のタイトルに幕を閉じ、元監督ジョナタン・ヒラルデス率いる新天地で海外初挑戦に挑む。

  • リヨンヌ、パラリュエロの獲得を決定

    リヨンはスペイン代表FWパラユエロと2030年までの4年契約を結んだ。22歳のパラユエロは6月にバルセロナとの契約交渉が決裂し、フリーで加入する。 母国以外でプレーするのは初めてで、アレクシア・プテラス、マピ・レオン、オナ・バトレに続くバルサ離脱組となった。



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  • FBL-EUR-C1-WOMEN-BARCELONA-ROMAAFP

    ジョナタン・ギラルデスとの再会

    フランス移籍でパラユエロはジラルデス監督と再会する。同監督の下、彼女は2023-24シーズンに34ゴール7アシストを記録した。 バルセロナでは4シーズンで131試合72得点。UEFA女子CL3回、リーガF4回など14冠を達成した。

  • フランスの強豪クラブがスーパーチームを結成

    彼女の加入は、欧州制覇を狙うリヨンの野心を示している。スペイン人FWの加入で今夏の補強は完了。すでにキャロライン・ウィアー、マリア・ルイーザ・グロース、ヨハンナ・リッティン・カネリッドが加わっている。

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  • imago-sport-1077791159.jpgYigit Örme

    プレシーズンの準備が早々に始まる

    このW杯優勝者は7月27日にリヨンのプレシーズントレーニングに合流し、4日後に公式入団発表を行う予定だ。 彼女はリヨンとの女子チャンピオンズリーグ決勝で2得点を挙げ、バルセロナでのキャリアを締めくくった。フランスでも即戦力として活躍し、2026-27シーズンの国内と欧州制覇を狙うリヨンの攻撃を牽引する。