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Getty Images Sport 翻訳者： サルマ・パラリュエロはバルセロナを退団し、OLリヨンへ4年契約で移籍した。 サルマ・パラルエロ オリンピック・リヨン バルセロナ ディヴィジオン1フェミニン 女性の最初の部門 スペイン代表FWサルマ・パラリュエロがバルセロナを退団し、フランスの強豪OLリヨンと4年契約を結んだ。22歳のフリーエージェントは、カタルーニャで4年間獲得した14のタイトルに幕を閉じ、元監督ジョナタン・ヒラルデス率いる新天地で海外初挑戦に挑む。 リヨンヌ、パラリュエロの獲得を決定 リヨンはスペイン代表FWパラユエロと2030年までの4年契約を結んだ。22歳のパラユエロは6月にバルセロナとの契約交渉が決裂し、フリーで加入する。 母国以外でプレーするのは初めてで、アレクシア・プテラス、マピ・レオン、オナ・バトレに続くバルサ離脱組となった。





広告 AFP ジョナタン・ギラルデスとの再会 フランス移籍でパラユエロはジラルデス監督と再会する。同監督の下、彼女は2023-24シーズンに34ゴール7アシストを記録した。 バルセロナでは4シーズンで131試合72得点。UEFA女子CL3回、リーガF4回など14冠を達成した。



フランスの強豪クラブがスーパーチームを結成 彼女の加入は、欧州制覇を狙うリヨンの野心を示している。スペイン人FWの加入で今夏の補強は完了。すでにキャロライン・ウィアー、マリア・ルイーザ・グロース、ヨハンナ・リッティン・カネリッドが加わっている。

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