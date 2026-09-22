日曜日にイランサッカー連盟会長メフディ・タージ氏と対面で会談したことで、31歳のFWにとって代表復帰への道が開かれた。アズムンは、代表チーム復帰が正式に確認された後、自身の率直な感情をSNSで公開した。

代表のユニフォームを再び着る2度目のチャンスを振り返り、元バイエル・レバークーゼンのFWは次のように記した。「正直に言って、この気持ちをどう言葉にすればいいのか分からない。2014年から今日まで、このユニフォームとともに本当に多くの時間を過ごしてきた。来て、去って、外されて、また戻ってきた……。でも、一度も、たとえそこにいなかった時でさえ、自分が代表チームから切り離されていると感じたことはなかった」

チーム・メリへの変わらぬ献身を、わだかまりがないこととともに改めて強調し、このストライカーはこう付け加えた。「自分が見せていた以上に、代表チームが恋しかった。今日、再び招集されたと知った時の喜びは、まるで最初の時のようだった。誰かに怒りを感じているわけでもないし、何かを証明したいわけでもない。ただ、愛する国のために再び全身全霊で戦う機会を得られたことがうれしい」