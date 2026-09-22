Sebastian Frej
翻訳者：
サルダル・アズムン、イランが今後の親善試合に向けてスターFWを再招集し、代表復帰のチャンスを得る
FWがメンバー復帰へ
アズムンの再招集により、5月のイラン代表ワールドカップメンバーから物議を醸す形で外れて以来の短い代表離脱期間は終わった。緊張の原因は、このFWによるソーシャルメディア投稿にあったとされており、地域の地政学的対立が激化する中でイラン当局を怒らせたと報じられている。ガレノイ監督は現在、この対立を脇に置き、代表通算91試合で57得点を記録している経験豊富な点取り屋の実証済みの得点力を活用することにした。
- Anadolu Agency
FWが深い感謝を示す
日曜日にイランサッカー連盟会長メフディ・タージ氏と対面で会談したことで、31歳のFWにとって代表復帰への道が開かれた。アズムンは、代表チーム復帰が正式に確認された後、自身の率直な感情をSNSで公開した。
代表のユニフォームを再び着る2度目のチャンスを振り返り、元バイエル・レバークーゼンのFWは次のように記した。「正直に言って、この気持ちをどう言葉にすればいいのか分からない。2014年から今日まで、このユニフォームとともに本当に多くの時間を過ごしてきた。来て、去って、外されて、また戻ってきた……。でも、一度も、たとえそこにいなかった時でさえ、自分が代表チームから切り離されていると感じたことはなかった」
チーム・メリへの変わらぬ献身を、わだかまりがないこととともに改めて強調し、このストライカーはこう付け加えた。「自分が見せていた以上に、代表チームが恋しかった。今日、再び招集されたと知った時の喜びは、まるで最初の時のようだった。誰かに怒りを感じているわけでもないし、何かを証明したいわけでもない。ただ、愛する国のために再び全身全霊で戦う機会を得られたことがうれしい」
大会での痛手が見直しを迫る
この夏前半、イランがワールドカップで失意を味わう中、実績あるペナルティーエリア内の点取り屋の不在が大きな代償となった。イラン代表は、ニュージーランド、ベルギー、エジプトと引き分け、痛恨のグループステージ敗退を喫した。大会出場7回目で初めて決勝トーナメント進出を逃したことで、コーチングスタッフは攻撃の設計図を見直し、前線の決定力強化に乗り出すことになった。
- Sebastian Frej
過酷なテストが大会に先立って行われる
イランは木曜日にウズベキスタンと対戦し、その5日後にロシアと戦う。いずれの一戦も、1月7日にサウジアラビアで開幕するアジアカップを前に、ガレノエイ監督が前線の組み合わせを固めるうえで重要な準備の場となる。アズムンは、代表再招集を即座に試合を決めるようなパフォーマンスにつなげたい考えだ。
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