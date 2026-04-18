イングランドはワールドカップ予選でスペインに3ポイント差をつけてグループ首位に立つ。しかしウィーグマン監督は安堵しない。レイキャビクでのアイスランド戦を1-0で接戦した直後、オランダ人監督は祝賀ムードを冷やし、国際サッカーでは失敗の許容が狭いとの考えを示した。

試合後、ITVの取材に応じたヴィーグマン監督は「重要なのは12ポイントを取ったこと。簡単な試合はもうない」と話し、油断しない姿勢を示した。 今は良い位置にいますが、スペインの力も知っていますし、ウクライナ戦も控えています。まずはこの6ポイントに満足しましょう。選手たちはクラブに戻り、重要な試合を戦います。そして6月に再集結します。」