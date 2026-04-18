Goal.com
ライブ
Iceland v England - FIFA Women's World Cup 2027 QualifierGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

サリナ・ヴィークマン監督はアイスランド戦の勝利後も「簡単な試合はない」と警鐘を鳴らした。

サリナ・ヴィーフマン
イングランド
アイスランド 対 イングランド
アイスランド
World Cup Qualification UEFA
スペイン
ハンナハンプトン
アレッシア・ルッソー

サリナ・ヴィークマン監督は、アイスランドとの接戦を制した後も油断は禁物だとイングランド代表に厳しく警告した。ライオネッスはワールドカップ予選で無敗を維持したが、ブラジルへの道は still tough と監督は楽観視していない。

  • ヴィークマンは予選突破を当然とは考えていない

    イングランドはワールドカップ予選でスペインに3ポイント差をつけてグループ首位に立つ。しかしウィーグマン監督は安堵しない。レイキャビクでのアイスランド戦を1-0で接戦した直後、オランダ人監督は祝賀ムードを冷やし、国際サッカーでは失敗の許容が狭いとの考えを示した。

    試合後、ITVの取材に応じたヴィーグマン監督は「重要なのは12ポイントを取ったこと。簡単な試合はもうない」と話し、油断しない姿勢を示した。 今は良い位置にいますが、スペインの力も知っていますし、ウクライナ戦も控えています。まずはこの6ポイントに満足しましょう。選手たちはクラブに戻り、重要な試合を戦います。そして6月に再集結します。」

    • 広告
  • Iceland v England - FIFA Women's World Cup 2027 QualifierGetty Images Sport

    ルッソ、記念試合で節目のゴール

    アイスランド戦の勝敗を分けたのは、アレッシア・ルッソの冷静な一撃だった。21分、彼女のゴールが勝ち点3を決定付けた。この夜は選手にも国にも歴史的瞬間となった。イングランドが公式戦500試合目を迎えたこの日、ルッソは代表30ゴールに達した。

    それでも試合は一筋縄ではいかなかった。序盤はイングランドが優位に立ったが、後半はホームのアイスランドが反撃し、大きな圧力がかかった。ルッソも「グループ唯一の直接出場権を確保し、プレーオフを回避するためにチームが底力を見せなければならなかった」と語った。

  • ハンプトンの活躍で無失点保持

    ルッソが攻撃で得点を重ねる一方、チェルシーのGKハンナ・ハンプトンは守備の要だった。アイスランドが同点弾を狙って攻め込む中、ハンプトンは好セーブを連発。チームメイトも「彼女がいたからこそ勝てた」と絶賛した。

    ルッソも直ちにGKの貢献を強調した。「彼女は素晴らしかった」とルッソはITVに語った。「重要な局面で彼女がチームを留め、3、4回も決定機を止めた。無失点で3ポイントを取れたのは大きな貢献だ。時には、そうやって立ち上がってくれる選手が必要なんだ」


  • England v Spain - FIFA Women's World Cup 2027 QualifierGetty Images Sport

    スペインでの決戦を控え、目標を見据えて

    ライオネッス（イングランド女子代表）は6月の過酷な2連戦を控え、いったん代表活動を離れる。イングランドはグループ首位の座を争うスペイン（W杯王者）と対戦し、その後ウクライナと戦う。ウィーグマン監督は、ブラジル大会が近づくにつれ試合の激しさが増すと認識している。

    ルッソら国内リーグに復帰する選手たちは、直ちに重要な試合に臨む。アーセナルFWルッソはチャンピオンズリーグ準決勝第1戦でホームにリヨンを迎え、チームを牽引する。ウィーグマン監督は、クラブでの任務を終えた主力が万全の状態で戻り、予選で最も過酷な一戦に備えてくれると期待している。