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サリナ・ヴィークマン監督はアイスランド戦の勝利後も「簡単な試合はない」と警鐘を鳴らした。
ヴィークマンは予選突破を当然とは考えていない
イングランドはワールドカップ予選でスペインに3ポイント差をつけてグループ首位に立つ。しかしウィーグマン監督は安堵しない。レイキャビクでのアイスランド戦を1-0で接戦した直後、オランダ人監督は祝賀ムードを冷やし、国際サッカーでは失敗の許容が狭いとの考えを示した。
試合後、ITVの取材に応じたヴィーグマン監督は「重要なのは12ポイントを取ったこと。簡単な試合はもうない」と話し、油断しない姿勢を示した。 今は良い位置にいますが、スペインの力も知っていますし、ウクライナ戦も控えています。まずはこの6ポイントに満足しましょう。選手たちはクラブに戻り、重要な試合を戦います。そして6月に再集結します。」
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ルッソ、記念試合で節目のゴール
アイスランド戦の勝敗を分けたのは、アレッシア・ルッソの冷静な一撃だった。21分、彼女のゴールが勝ち点3を決定付けた。この夜は選手にも国にも歴史的瞬間となった。イングランドが公式戦500試合目を迎えたこの日、ルッソは代表30ゴールに達した。
それでも試合は一筋縄ではいかなかった。序盤はイングランドが優位に立ったが、後半はホームのアイスランドが反撃し、大きな圧力がかかった。ルッソも「グループ唯一の直接出場権を確保し、プレーオフを回避するためにチームが底力を見せなければならなかった」と語った。
ハンプトンの活躍で無失点保持
ルッソが攻撃で得点を重ねる一方、チェルシーのGKハンナ・ハンプトンは守備の要だった。アイスランドが同点弾を狙って攻め込む中、ハンプトンは好セーブを連発。チームメイトも「彼女がいたからこそ勝てた」と絶賛した。
ルッソも直ちにGKの貢献を強調した。「彼女は素晴らしかった」とルッソはITVに語った。「重要な局面で彼女がチームを留め、3、4回も決定機を止めた。無失点で3ポイントを取れたのは大きな貢献だ。時には、そうやって立ち上がってくれる選手が必要なんだ」
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スペインでの決戦を控え、目標を見据えて
ライオネッス（イングランド女子代表）は6月の過酷な2連戦を控え、いったん代表活動を離れる。イングランドはグループ首位の座を争うスペイン（W杯王者）と対戦し、その後ウクライナと戦う。ウィーグマン監督は、ブラジル大会が近づくにつれ試合の激しさが増すと認識している。
ルッソら国内リーグに復帰する選手たちは、直ちに重要な試合に臨む。アーセナルFWルッソはチャンピオンズリーグ準決勝第1戦でホームにリヨンを迎え、チームを牽引する。ウィーグマン監督は、クラブでの任務を終えた主力が万全の状態で戻り、予選で最も過酷な一戦に備えてくれると期待している。